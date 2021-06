Finlandia - Belgio 0-2: terzo successo per i diavoli rossi

La Finlandia tiene testa al Belgio per più di un tempo e sogna il secondo posto, ma crolla nell'ultimo quarto d'ora e vede allontanarsi gli ottavi di finale.

La partita in pillole

Sapendo che un punto può essere molto utile in un girone rompicapo, la Finlandia cede il possesso palla al Belgio e difende con ordine. Il Belgio avrà anche travolto altre squadre a EURO, ma quella di Markku Kanerva non gli permette di avvicinarsi troppo alla porta. La migliore occasione del primo tempo capita nei minuti finali a Jeremy Doku, che costringe Lukas Hradecky a un pregevole intervento.

Lukas Hradecky beffato sull'1-0

Il portiere si ripete su Hazard poco dopo il quarto d'ora della ripresa, quando Glen Kamara ha già tentato la prima conclusione a rete per i finlandesi. Poco dopo, il Belgio va in gol con Lukaku, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al 74', la sorte beffa Hradecky, finora protagonista: su un calcio d'angolo, Thomas Vermaelen schiaccia di testa, la palla carambola sul palo e poi sul braccio del portiere, finendo irrimediabilmente in rete.

All'81', le speranze della Finlandia di rimettersi in corsa crollano definitivamente. De Bruyne vede Lukaku al centro dell'area e lo serve in verticale; l'attaccante copre la sfera con il corpo e scarica un potente destro che, leggermente deviato, finisce nell'angolino basso alla sinistra di Hradecky.

Star of the Match: Kevin De Bruyne (Belgio)

Kevin De Bruyne

“Fondamentale per l'attacco del Belgio, ha creato molto”.

Mixu Paatelainen, osservatore tecnico UEFA

Formazioni

Finlandia: Hradecky; Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy; Raitala, Lod, Sparv (Schüller 59'), Kamara, Uronen; Pohjanpalo, Pukki

Il Belgio saluta i tifosi

Belgio: Courtois; Boyata, Denayer, Vermaelen; Trossard, De Bruyne, Witsel, Chadli; Doku, Lukaku, E. Hazard