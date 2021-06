Anteprima Italia - Galles, UEFA EURO 2020: dove guardarla, ultime notizie e stato di forma

L'Italia affronta il Galles nel Gruppo A di UEFA EURO 2020 sabato 20 giugno alle 18:00 a Roma.



La storia

Le due vittorie a Roma hanno decretato la qualificazione dell'Italia e prolungato la sua striscia di successi a 10 partite: se non perderanno, gli azzurri conquisteranno anche il 30º risultato utile consecutivo e avranno la certezza matematica del primo posto. Il Galles ha totalizzato quattro punti in due gare a Baku e, con un altro pareggio, si qualificherebbe a prescindere dagli altri risultati. Se vince, sarà primo nel Gruppo A.

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono UEFA EURO 2020 nel tuo paese.

Probabili formazioni

Guarda il gol di Immobile

Italia: Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Locatelli, Jorginho, Barella; Berardi, Belotti, Chiesa

Diffidati: nessuno

Galles: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Ampadu, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore

Diffidati: Davies, Mepham, Moore

L'opinione dei reporter

Paolo Menicucci, reporter Italia: dopo un solo cambio – Giovanni Di Lorenzo al posto dell'infortunato Alessandro Florenzi – tra la prima la seconda partita, Roberto Mancini dovrebbe fare un po' di turnover contro il Galles. Andrea Belotti e Federico Chiesa si contendono un posto in attacco e anche se l'infortunio di Giorgio Chiellini non è grave, il centrale pensa già agli ottavi. Mancini non ha paura di cambiare, come ha dichiarato oggi Chiellini a EURO2020.com: "In questa squadra puoi cambiare gli attori, ma il copione rimane lo stesso".

Matthew Howarth, reporter Galles: dopo la bella vittoria contro la Turchia, il Galles è a un passo dalla fase a eliminazione diretta per il secondo EURO consecutivo, ma deve ancora affrontare un'Italia che nelle prime due partite del Gruppo A si è semplicemente scaldata i muscoli. Ogni minimo errore della squadra di Rob Page verrà sfruttato impietosamente dagli azzurri, che vogliono concludere il girone in grande stile.

La gioia Ramsey sulle prospettive del Galles

Dichiarazioni dei giocatori e degli allenatori

Domenico Berardi, attaccante Italia, a EURO2020.com: "In attacco abbiamo tante alternative. Dobbiamo cercare di dare il 100% in ogni partita. Abbiamo davanti un'altra gara importante e cercheremo di vincere anche questa”.

Robert Page, Ct Galles: "Non possiamo fare calcoli [per la qualificazione]: se basteranno quattro punti, bene così. Sceglierò una squadra e un modulo in grado di competere contro l'Italia, e magari anche di vincere. Vogliamo vincere ogni partita e quella di domenica non è diversa".

Stato di forma (tutte le competizioni, dalla più recente)

Italia: VVVVVV

Galles: PVPSVV