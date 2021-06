Italia - Galles: storia della partita

Italia e Galles si affrontano nel Gruppo A allo stadio Olimpico di Roma con gli azzurri in vantaggio nei confronti diretti.

• L'Italia è già qualificata agli ottavi grazie alle vittorie per 3-0 contro Turchia e Svizzera, con Ciro Immobile a segno in entrambe le gare. Il Galles è secondo con quattro punti dopo l'1-1 contro gli elvetici e il 2-0 sulla Turchia a Baku.

Precedenti

• Le squadre si affrontano per la decima volta, la prima dalle qualificazioni per UEFA EURO 2004. La sfida più recente, disputata a Milano il 6 settembre 2003, si è conclusa con un 4-0 per l'Italia, con tripletta di Filippo Inzaghi e gol di Alessandro Del Piero.

• Il Galles, però, si era imposto 2-1 nella prima gara a Cardiff, con gol di Simon Davies, Craig Bellamy e Del Piero. È stata seconda vittoria dei gallesi contro l'Italia, che tuttavia hanno raggiunto la fase finale in Portogallo grazie al primo posto nel girone con 17 punti. Il Galles è arrivato secondo e ha perso contro la Russia agli spareggi.

• L'Italia ha vinto fuori casa (2-0) e in causa (4-0) contro il Galles nelle qualificazioni a UEFA EURO 2000. Dunque, la vittoria registrata a ottobre 2002 è stata l'unica del Galles a livello ufficiale contro gli azzurri in sei partite. Enrico Chiesa, padre di Federico, è andato a segno nel 4-0 del 5 giugno 1999 a Bologna, ultima partita di Bobby Gould sulla panchina del Galles.

• Il 4 novembre 1969, l'Italia ha vinto 4-1 contro il Galles all'Olimpico di Roma nelle qualificazioni per i mondiali dell'anno successivo. A segno Luigi Riva (3) e Sandro Mazzola. Nella gara precedente a Cardiff, gli azzurri avevano vinto 1-0 con un altro gol di Riva.

• L'unico altro successo del Galles contro l'Italia è stato un 1-0 in amichevole a Brescia il 4 giugno 1988. Il gol è stato firmato da Ian Rush, che allora giocava nella Juventus.

Statistiche EURO: Italia

• L’Italia partecipa per la decima volta alla fase finale di EURO, la settima consecutiva dopo aver saltato l’edizione del 1992 in Svezia. Non è riuscita a superare la fase a gironi solo nel 1996 e nel 2004.

Grandi gol dell'Italia

• A UEFA EURO 2016, l’Italia è arrivata prima nel girone e ha eliminato la Spagna (campione in carica) con un 2-0 agli ottavi, ma è uscita ai quarti contro la Germania ai rigori (6-5) dopo un 1-1.

• L'Italia ha vinto il Campionato Europeo UEFA 1968 davanti al suo pubblico e da allora ha collezionato due secondi posti (2000 e 2012).

• Nelle qualificazioni per UEFA EURO 2020, la squadra di Roberto Mancini ha vinto 10 partite su 10 ed è arrivata prima nel Gruppo J, diventando l’ottava squadra a centrare l’en plein (in questa edizione ci è riuscito anche il Belgio). Tuttavia, delle sei squadre che in precedenza hanno vinto tutte le partite di qualificazione, solo la Spagna è riuscita a vincere anche il torneo (2012).

• Il 3-0 sulla Bosnia-Erzegovina nella penultima gara di qualificazione è stato il decimo successo consecutivo dell’Italia fra gare ufficiali e non. Gli azzurri hanno raggiunto questo traguardo per la prima volta nella loro storia.

• Con il 9-1 sull’Armenia nell’ultima partita di qualificazione, gli azzurri hanno collezionato l’11ª vittoria consecutiva, segnando nove gol per la prima volta da agosto 1948. A segno sono andati ben sette giocatori, nuovo record nazionale.

Tutti i gol dell'Italia nelle qualificazioni a EURO 2020

• Dopo le vittorie contro Turchia e Svizzera a UEFA EURO 2020, il bilancio dell’Italia a Roma è V37 P18 S6: tre di queste sconfitte sono arrivate nelle otto gare precedenti. Si tratta anche delle uniche sconfitte degli azzurri nelle ultime 20 partite all’Olimpico (V15 P2).

• Gli azzurri sono ancora imbattuti a Roma a EURO e in Coppa del Mondo, con un bilancio di V10 P2 nelle fasi finali.

Statistiche EURO: Galles

• Il Galles partecipa al Campionato Europeo UEFA per la seconda volta consecutiva dopo il memorabile esordio del 2016. La squadra di Chris Coleman è arrivata prima nel girone davanti a Inghilterra, Slovacchia e Russia, battendo successivamente Irlanda del Nord (1-0) e Belgio (3-1) e raggiungendo la sua prima semifinale di sempre un torneo UEFA o FIFA maschile o femminile. Quindi si è arreso al Portogallo, vincitore per 2-0.

Highlights EURO 2016: Russia - Galles 0-3

• In precedenza, il migliore traguardo raggiunto dal Galles a EURO risaliva al 1976, quando è uscito contro la Jugoslavia con un 3-1 complessivo (sconfitta per 2-0 a Zagabria e 1-1 a Cardiff).

• Il Galles ha anche raggiunto i quarti di Coppa del Mondo FIFA 1958 ed è stato eliminato dai futuri campioni del Brasile con un 1-0.

• Nelle qualificazioni per questa edizione, la squadra di Ryan Giggs ha perso due delle prime tre partite ma è rimasta imbattuta nelle ultime cinque (V3 P2), arrivando seconda nel Gruppo E dietro la Croazia. Ha staccato il biglietto per il torneo con un 2-0 casalingo sull’Ungheria all’ultima giornata.

Tutti i gol del Galles nelle qualificazioni a EURO 2020

• La gara persa 4-1 nel 1969 è stata l'unica altra disputata dal Galles a Roma.

Collegamenti e curiosità

• Il Ct ad interim del Galles Robert Page era nella squadra che aveva perso contro l'Italia 4-0 a settembre 1999 e 2003; era rimasto in panchina nel successo casalingo per 2-1 a Cardiff a ottobre 2002.

• Aaron Ramsey è passato alla Juventus dall'Arsenal l'1 luglio 2019. Tra i suoi compagni in bianconero ci sono Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini e Federico Chiesta mentre Mattia De Sciglio è stato alla Juve nel 2019/20.

• Gareth Bale ha segnato nel 2-2 tra Juventus e Real Madrid nella fase a gironi di UEFA Champions League 2013/14. I bianconeri schieravano Bonucci.

• Bale ha anche segnato in casa e in trasferta contro la Roma di Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo e Stephan El Shaarawy nella fase a gironi di Champions League 2018/19.

• Il 20 ottobre 2010 a Milano, Bale ha segnato una storica tripletta contro l'Inter nella fase a gironi di UEFA Champions League, ma non è riuscito a evitare la sconfitta del Tottenham per 4-3.

• Hanno giocato insieme

Emerson Palmieri e Ethan Ampadu (Chelsea 2017–19)

Jorginho e Ethan Ampadu (Chelsea 2018/19)