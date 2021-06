Svizzera - Turchia: storia della partita

La partita tra Svizzera e Turchia alla terza giornata del Gruppo A di UEFA EURO 2020 riporta alla memoria una spettacolare sfida nella fase a gironi del torneo.

• Nessuna delle due squadre ha ancora vinto al torneo finora. La Svizzera ha pareggiato 1-1 contro il Galles a Baku e ha perso 3-0 contro l'Italia a Roma, piazzandosi momentaneamente al terzo posto nel girone. La Turchia ha perso 3-0 contro l'Italia a Roma e 2-0 contro il Galles a Baku.

Precedenti

• Le squadre si ritrovano per la prima volta dopo la vittoria in rimonta della Turchia contro i padroni di casa della Svizzera alla seconda giornata di UEFA EURO 2008. Dopo il vantaggio elvetico con Hakan Yakin, i turchi hanno pareggiato con Semih Şentürk e, al 2' di recupero, si sono imposti con una rete di Arda Turan. La Turchia ha centrato così la sua seconda vittoria alla fase finale di EURO dopo quella contro il Belgio nel 2000.

Highlights EURO 2008: la Turchia batte la Svizzera in rimonta

• Quei tre punti sono stati importanti per l'undici di Fatih Terim, che ha superato il girone ed è successivamente arrivato in semifinale, mentre la Svizzera di Köbi Kuhn è arrivata ultima con tre punti.

• La Svizzera aveva vinto lo spareggio di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2006 contro la Turchia grazie a un 2-0 casalingo seguito da una sconfitta esterna per 4-2. Decisivo il gol di Marco Streller a 6' dal termine a Istanbul. In campo per la Turchia c'era Emre Belözoğlu.

• La Turchia ha vinto otto confronti diretti su 15, mentre la Svizzera è uscita vincitrice in quattro occasioni. Entrambe le formazioni hanno vinto 2-1 fuori casa nelle qualificazioni per EURO '96: la Svizzera è arrivata prima nel Gruppo 3 davanti alla Turchia ed entrambe si sono qualificate alla fase finale per la prima volta.

• Gli altri precedenti fra le due squadre a EURO risalgono alle qualificazioni per l'edizione 1976. La Turchia ha vinto 2-1 in casa e pareggiato 1-1 in trasferta.

• La Turchia ha anche registrato un pareggio esterno (0-0) e una vittoria casalinga (2-0) negli unici altri confronti ufficiali, che risalgono ai preliminari di Coppa del Mondo FIFA 1974. Entrambe le squadre, però, sono arrivate dietro l'Italia e hanno saltato la fase finale.

Statistiche EURO: Svizzera

• La Svizzera partecipa per la quinta volta a EURO nelle ultime sette edizioni. Eliminata nella fase a gironi del 1996, 2004 e 2008, è arrivata seconda nel girone di UEFA EURO 2016 dietro la Francia ed è uscita agli ottavi, perdendo ai rigori contro la Polonia (5-4) dopo un 1-1.

• Il bilancio della Svizzera in 15 partite della fase finale di EURO è V2 P6 S7.

• Questa sarà la quarta partecipazione consecutiva della Svizzera a un torneo internazionale dopo la Coppa del Mondo FIFA 2014 e 2018, dove ha raggiunto gli ottavi.

• La Svizzera si è qualificata a UEFA EURO 2020 grazie al primo posto nel Gruppo D, con 17 punti in otto partite. Ha vinto le ultime cinque segnando 13 gol e subendone appena due, chiudendo tre gare a porta inviolata.

Tutti i gol della Svizzera nelle qualificazioni a EURO 2020

• La sconfitta contro l'Italia a Roma è stata la seconda per la Svizzera nelle ultime 16 partite di EURO tra qualificazioni e fase finale (V8 P6) dopo quella per 1-0 contro la Danimarca a ottobre 2019. A UEFA EURO 2016 è rimasta imbattuta (V1 P3) perché l’eliminazione ai rigori contro la Polonia è classificata come pareggio.

• La Svizzera è arrivata quarta nella prima edizione di UEFA Nations League nel 2019, perdendo 3-1 contro i futuri campioni del Portogallo in semifinale e 6-5 ai rigori contro l’Inghilterra nella finale per il terzo posto dopo uno 0-0 nei 120 minuti.

• Questa sarà la terza partita della Svizzera a Baku, dove ha pareggiato contro il Galles alla prima giornata. Gli elvetici hanno perso 1-0 contro l'Azerbaigian il 31 agosto 1996 nella prima gara di qualificazione ai mondiali del 1998.

Statistiche EURO: Turchia

• La Turchia è alla quinta presenza al Campionato Europeo UEFA e ha esordito alla fase finale nel 1996. Ha raggiunto i quarti di UEFA EURO 2000 e la semifinale di UEFA EURO 2008, ma non è riuscita a qualificarsi per le edizioni 2004 e 2012.

Rivivi la storica doppietta di Nihat per la Turchia nel 2008

• Quattro anni fa, la squadra allenata da Fatih Terim è arrivata terza nel girone dietro Croazia e Spagna, mancando un posto agli ottavi nonostante la vittoria per 2-0 all'ultima giornata contro la Repubblica Ceca. I turchi si sono arresi per 1-0 alla Croazia e 3-0 alla Spagna: in quest'ultima occasione hanno eguagliato la loro sconfitta più pesante alla fase finale di EURO.

• La semifinale del 2008, persa contro la Germania a Basilea (3-2), è il miglior traguardo raggiunto finora dalla Turchia. Allenata anche allora da Şenol Güneş, la squadra era arrivata terza in Coppa del Mondo FIFA 2002 battendo la Corea del Sud padrona di casa nella finale per il terzo posto.

• La Turchia si è qualificata a UEFA EURO 2020 grazie al secondo posto nel Gruppo H dietro la Francia campione del mondo, con 23 punti in 10 partite. Quattro punti sono arrivati contro i transalpini (2-0 c, 1-1 t), che hanno segnato alla Turchia l'unico gol nelle ultime sei partite di qualificazione.

Tutti i gol della Turchia nella qualificazione a EURO 2020

• L'undici di Şenol Güneş ha subito solo tre gol nelle qualificazioni e vanta la miglior difesa insieme al Belgio.

• La Turchia gioca la sua sesta partita a Baku, dove ha perso contro il Galles alla seconda giornata. In precedenza aveva perso 1-0 contro l'Azerbaigian nelle qualificazioni per UEFA EURO 2012 (ottobre 2010): è stata la sua prima sconfitta in città dopo due vittorie e un pareggio. La sfida contro il Galles (seconda sconfitta consecutiva a Baku) è stata la prima disputata allo Stadio Olimpico.

Collegamenti e curiosità

• Il Ct turco Şenol Güneş è nato il 1° giugno 1952, data del primo confronto assoluto tra Turchia e Svizzera: l'amichevole, giocata ad Ankara, si è conclusa con un 5-1 per gli elvetici.

• Vladimir Petković, Ct della Svizzera, ha allenato i turchi del Samsunspor dal 2011 al 2012.

• Hanno giocato insieme:

Ricardo Rodríguez e Hakan Çalhanoğlu (AC Milan 2017–20)

Admir Mehmedi e Hakan Çalhanoğlu (Bayer Leverkusen 2015–17)

Josip Drmic e Hakan Çalhanoğlu (Bayer Leverkusen 2014/15)

Steven Zuber e Ozan Kabak (Stuttgart 2019)

Breel Embolo e Ahmed Kutucu (Schalke 2018/19)

• Con la maglia del Benfica, Haris Seferović ha segnato il gol del 2-1 contro il Galatasaray all'andata dei sedicesimi di UEFA Europa League 2018/19.