Portogallo - Germania: storia della partita

La seconda giornata del Gruppo F di UEFA EURO 2020 propone un'altra sfida tra due grandi del calcio europeo: il Portogallo campione in carica va a Monaco per affrontare la Germania tre volte campione d'Europa.

• La Germania è già costretta a inseguire dopo la sconfitta per 1-0 con la Francia nella gara d'apertura, arrivata con un autogol di Mats Hummels al 20' alla Football Arena Munich.

• Con questa sconfitta, la Germania è a tre lunghezze da Francia e Portogallo, quest'ultima vittoriosa contro l'Ungheria a Budapest grazie a tre gol negli ultimi dieci minuti. Alla Puskàs Arena, i portoghesi sono passati in vantaggio con una conclusione di Raphaël Guerreiro deviata in porta all'84', poi hanno raddoppiato con un rigore di Cristiano Ronaldo all'87', e infine nel secondo minuti di recupero il numero 7 del Portogallo ha segnato la sua seconda rete personale.

• Ronaldo è adesso il miglior marcatore di sempre delle fasi finali EURO con 11 gol, superando il record di nove gol di Michel Platini. L'attaccante portoghese è inoltre il primo calciatore a partecipare e segnare in cinque fasi finali EURO.

Precedenti

• Il confronto diretto più recente tra i 18 disputati dalle due squadre risale alla fase a gironi di Coppa del Mondo FIFA 2014. A Salvador, la Germania si è imposta con un secco 4-0 (tripletta di Thomas Müller e gol di Hummels) prima di arrivare alla vittoria finale. Il Portogallo ha perso Pepe per espulsione al 37' sul risultato di 0-2.

• È stata la quarta vittoria consecutiva della Germania contro il Portogallo, che non batte i tedeschi dal 3-0 alla terza giornata di UEFA EURO 2000. A Rotterdam, Sérgio Conceição ha firmato una tripletta e condannato la Germania all'eliminazione.

Highlights EURO 2000: Portogallo - Germania 3-0

• Da allora, la Germania ha battuto il Portogallo per 3-1 nella finale per il terzo posto della Coppa del Mondo 2006 e due volte alla fase finale di EURO. L'undici di Joachim Löw si è imposto 3-2 a Basilea ai quarti di UEFA EURO 2008 e 1-0 nella fase a gironi di UEFA EURO 2012 a Lviv (gol di Mario Gomez).

• Dunque, la Germania ha vinto 10 confronti diretti su 18, con tre vittorie dei portoghesi. Una di queste è arrivata però in Germania, 1-0 a Stoccarda nelle qualificazioni mondiali a ottobre 1985: è stata la prima sconfitta assoluta della Germania Ovest in una gara di qualificazione alla Coppa del Mondo.

• Le squadre erano nello stesso girone al Campionato Europeo UEFA 1984 e hanno pareggiato 0-0 alla prima giornata a Strasburgo. Il Portogallo è arrivato secondo nel girone e ha raggiunto le semifinali, mentre la Germania Ovest è arrivata terza ed è uscita.

• Il bilancio della Germania in casa contro il Portogallo è V3 P2 S1.

• Quello a UEFA EURO 2000 è stato l'unico successo del Portogallo nelle ultime nove partite contro la Germania (V5 P3).

Statistiche EURO: Portogallo

• Il Portogallo ha vinto il suo primo trofeo assoluto trionfando a UEFA EURO 2016 grazie a un 1-0 sulla Francia a Saint-Denis con gol di Éder ai supplementari.

L'inno nazionale portoghese: Ronaldo e compagni prima della finale di EURO 2004

• L'undici allenato da Santos è arrivato terzo nel Gruppo F dietro Ungheria e Islanda con tre pareggi. Quindi, ha battuto la Croazia per 1-0 ai supplementari agli ottavi e la Polonia per 5-3 ai rigori ai quarti (dopo un 1-1).

• Il 2-0 sul Galles in semifinale è stato l'unico successo nei 90 minuti del Portogallo a UEFA EURO 2016; la vittoria contro l'Ungheria nella prima giornata è la seconda delle ultime nove in fasi finali EURO che non si è conclusa sullo 0-0 dopo 90 minuti.

• Nel 2019, Santos ha condotto il Portogallo alla vittoria della prima UEFA Nations League grazie a un 3-1 sulla Svizzera in semifinale e a un 1-0 sull'Olanda in finale.

• Nelle qualificazioni per UEFA EURO 2020, il Portogallo è arrivato secondo nel Gruppo B a tre lunghezze dall'Ucraina e con tre punti di vantaggio sulla Serbia. La squadra ha pareggiato le prime due partite in casa contro Ucraina (0-0) e Serbia (1-1) ma poi ne ha vinte cinque su sei (P1).

• La sconfitta per 2-1 in Ucraina del 14 ottobre 2019 è l'unica in 23 partite di EURO (V16 P6).

Guarda grandi gol del Portogallo

• Ronaldo ha segnato 11 gol nelle qualificazioni, uno in meno del capocannoniere Harry Kane.

• Ronaldo ha inoltre collezionato il maggior numero di presenze alla fase finale di EURO; è a 22 presenze ed è il miglior marcatore di sempre della competizione con 42 gol.

• Il Portogallo partecipa al settimo EURO consecutivo, l'ottavo in totale.

• Il bilancio complessivo del Portogallo in Germania, considerando anche le partite contro la Germania Ovest ed Est, è V8 P3 S5. La squadra è arrivata quarta ai Mondiali del 2006 in Germania, dove ha ottenuto un bilancio di V4 P1 S2.

• Il Portogallo gioca per la seconda volta alla Football Arena Munich, dove ha perso la semifinale dei Mondiali 2006 contro la Francia (0-1).

Statistiche EURO: Germania

• La Germania partecipa a EURO per la 13esima volta consecutiva. È mancata alla fase finale (come Germania Ovest) solo nel 1968 al primo tentativo.

Guarda grandi gol della Germania

• Vincitrice di EURO nel 1972, 1980 e 1996 (e tre volte seconda classificata), la Germania è sempre arrivata almeno in semifinale dal 2004, quando non ha superato la fase a gironi. Con tre titoli europei, detiene il record insieme alla Spagna.

• Quella del 2016 contro la Francia è stata l'ottava semifinale della Germania a EURO, con la terza sconfitta. Gli allora campioni del mondo erano arrivati primi nel girone e avevano superato Slovacchia (3-0) e Italia (1-1, 6-5 dcr) nella fase a eliminazione diretta.

• Nelle qualificazioni a UEFA EURO 2020, la squadra di Löw ha vinto sette partite su otto. L'unica sconfitta è stata quella in casa contro l'Olanda del 6 settembre 2019 (4-2). Il girone si è concluso con quattro vittorie e 15 gol segnati.

• La Germania è alla 26ª partecipazione consecutiva alla fase finale dei mondiali o degli europei.

• La partita della prima giornata è stata la prima della Germania a Monaco di Baviera dopo lo 0-0 contro la Francia in UEFA Nations League a settembre 2018. La sconfitta contro i francesi nella gara iniziale di UEFA EURO 2020 ha portato il bilancio della nazionale tedesca in città a V13 P5 S8. Alla Football Arena Munich ha vinto quattro partite su otto (P1 S3) ma ha anche subito la sua sconfitta più pesante al Campionato Europeo UEFA, 3-0 contro la Repubblica Ceca nelle qualificazioni per UEFA EURO 2008.

I tre trionfi della Germania a EURO

• La Germania ha vinto due partite su due alla Football Arena Munich ai mondiali del 2006, battendo la Costa Rica per 4-2 nella fase a gironi e la Svezia per 2-0 agli ottavi. A Monaco ha anche vinto la Coppa del Mondo nel 1974 grazie a un 2-1 sull'Olanda in finale: è stata l'unica gara disputata in Baviera in quel torneo.

Collegamenti e curiosità

• Il Ct del Portogallo Fernando Santos ha affrontato la Germania una sola volta, quando la sua Grecia ha perso 4-2 contro la squadra di Löw ai quarti di UEFA EURO 2012.

• Hanno giocato in Germania:

Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund 2016–)

André Silva (Eintracht Frankfurt 2019–)

Renato Sanches (Bayern Monaco 2016/17 e 2018/19)

• Hanno giocato insieme:

Raphaël Guerreiro & Matthias Ginter (Borussia Dortmund 2016/17)

Bernardo Silva & İlkay Gündoğan (Manchester City 2017–)

Bernardo Silva & Leroy Sané (Manchester City 2017–20)

Cristiano Ronaldo & Emre Can (Juventus 2018–20)

Cristiano Ronaldo & Toni Kroos (Real Madrid 2014–18)

Pepe & Toni Kroos (Real Madrid 2014–17)

Raphaël Guerreiro & Emre Can (Borussia Dortmund 2020–)

Rúben Dias & İlkay Gündoğan (Manchester City 2020–)

André Silva & Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt 2019–)

Raphaël Guerreiro & Mats Hummels (Borussia Dortmund 2019–)

Renato Sanches & Manuel Neuer, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Thomas Müller (Bayern München 2016/17 & 2018/19)

Renato Sanches & Niklas Süle, Leon Goretzka, Serge Gnabry (Bayern München 2018/19)

Renato Sanches & Jamal Musiala (Bayern München 2019)

Gonçalo Guedes & Kevin Trapp (Paris Saint-Germain 2017)

• Con la maglia del Benfica, João Félix ha segnato una tripletta a Kevin Trapp dell'Eintracht Frankfurt nella gara di andata dei quarti di UEFA Europa League 2018/19 (4-2), servendo anche l'assist per l'altro gol.

• Timo Werner ha battuto Anthony Lopes dal dischetto nella gara tra Leipzig e Lyon (2-2) della fase a gironi di UEFA Champions League del 10 dicembre 2019.

• Müller ha segnato a Rui Patrício nella vittoria per 7-1 del Bayern contro lo Sporting CP nel ritorno degli ottavi di UEFA Champions League 2008/09 alla Football Arena Munich. João Moutinho ha segnato il gol della bandiera dello Sporting.

• Werner ha segnato su rigore a Anthony Lopes nella gara tra Leipzig e Lyon terminata 2-2 nella fase a gironi 2019/20 di UEFA Champions League. Nella semifinale di quella stagione, Gnabry ha segnato due gol a Lopes nel 3-0 del Bayern sull'OL.

• Danilo ha giocato nella vittoria del Porto per 3-1 in casa contro il Leipzig nella fase a gironi 2017/18 di UEFA Champions League; Werner ha segnato per gli ospiti.

• Con la Germania, Joshua Kimmich ha battuto il Portogallo di André Silva per 1-0 nella finale del Campionato Europeo Under 19 UEFA 2014 a Budapest.

• João Félix e Bruno Fernandes hanno segnato contro squadre tedesche nella fase a gironi di UEFA Champions League 2020/21: il primo nell'1-1 tra Atlético de Madrid e Bayern alla quinta giornata, il secondo dal dischetto per il Manchester United nella sconfitta per 3-2 in casa del Leipzig alla sesta giornata. Bernardo Silva è andato in gol nel 2-0 del Manchester City nell'andata degli ottavi contro il Borussia Mönchengladbach.

Star of the Match: highlights di Ronaldo

• Ronaldo ha segnato 28 gol contro le squadre di club tedesche nelle competizioni UEFA (più che contro ogni altra nazione). Ha messo a segno nove gol in UEFA Champions League contro il Bayern, sempre con Manuel Neuer in porta. Tuttavia, non ha mai segnato alla Germania con la nazionale, perdendo quattro gare su quattro.

• Ronaldo ha segnato cinque gol su sei del Real Madrid contro il Bayern ai quarti di UEFA Champions League 2016/17. Neuer, però, ha parato un rigore al portoghese dopo i supplementari nelle vittoriose semifinali 2011/12.

• Kai Havertz ha segnato il gol della vittoria del Chelsea nella finale di UEFA Champions League 2021 contro il Manchester City di Rúben Dias e Bernardo Silva. Antonio Rüdiger e Timo Werner sono partiti titolari per la squadra di Londra.