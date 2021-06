Anteprima UEFA EURO 2020 Ungheria - Francia: dove guardarla, notizie e ultimi risultati

La Francia affronta l'Ungheria nel Gruppo F di UEFA EURO 2020 sabato 19 giugno alle 15:00 CET a Budapest.

Dove guardare la partita in TV

Probabili formazioni

Ungheria: Gulácsi; Botka, Orbán, At. Szalai; Nagy; Lovrencsics, Kleinheisler, Schäfer, Fiola; Ad. Szalai, Sallai



Francia: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández; Kanté, Pogba, Rabiot, Griezmann; Benzema, Mbappé



Star of the Match: la partita di Pogba

Le parole dal campo

Raphaël Varane, difensore Francia: "Sarà una partita difficile. Giocheremo col caldo afoso estivo e in uno stadio pieno. I nostri avversari lotteranno per restare nella competizione. Sarà molto diverso dalla Germania ma anche loro sono pericolosi e molto motivati. Dovremo essere incisivi, trovare i loro punti deboli ed essere bravi in difesa".

Stato di forma (la più recente per prima)

Ungheria: SPVVVP

Francia: VVVVVP