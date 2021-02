Svezia - Slovacchia: dati e statistiche

La Slovacchia torna a Dublino per la seconda gara del Gruppo E e affronta la Svezia, che non ha mai battuto.

• Tuttavia, mentre la Slovacchia ha raggiunto gli ottavi di finale di UEFA EURO 2016 al suo esordio nel torneo, la Svezia – che ha sempre partecipato alla fase finale di EURO dal 2000 – ha raggiunto la fase eliminazione diretta per l'ultima volta nel 2004.

Precedenti

• Svezia e Slovacchia si sono affrontate cinque volte. Gli svedesi hanno registrato tre vittorie (due negli ultimi tre confronti), mentre le altre tre sfide sono terminate in parità.

• Le squadre si sono affrontate per l'ultima volta il 16 ottobre 2018 alla Friends Arena di Solna e hanno pareggiato 1-1. Dopo il vantaggio svedese con John Guidetti, Albert Rusnák ha pareggiato a 6' dalla fine.

• Era la prima partita in panchina per l'attuale Ct slovacco Štefan Tarkovič, che era stato il vice di Ján Kozák fino alla sua partenza.

• Le squadre sono al terzo confronto ufficiale, il primo dopo il 2-0 per la Svezia a Solna nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2002 (Marcus Allbäck 45', 52') del 2 giugno 2001.

• La gara di andata a Bratislava dell'11 ottobre 2000 si era conclusa 0-0. La Slovacchia sarebbe poi stata eliminata in virtù del terzo posto nel Gruppo 4 con 17 punti dietro Svezia (26 punti) e Turchia (21).

• La Svezia ha anche battuto la Slovacchia per 6-0 in un'amichevole non ufficiale ad Abu Dhabi il 12 gennaio 2017. A segno Alexander Isak e Sebastian Andersson.

• Svezia e Cecoslovacchia si sono affrontate quattro volte a EURO, sempre nelle qualificazioni. La Cecoslovacchia campione in carica ha vinto 3-1 a Solna e 4-1 a Praga nei preliminari dell'edizione 1980 e ha raggiunto la fase finale in Italia. Nelle qualificazioni per il torneo del 1984, la Cecoslovacchia ha sprecato un vantaggio di due gol e ha pareggiato 2-2 contro la Svezia a Bratislava, poi ha perso 1-0 a Solna. Entrambe le squadre sono state precedute dalla Romania e sono state eliminate.

• La Slovacchia ha vinto 3-0 contro la Svezia alla terza giornata del Campionato Europeo Under 21 2017 in Polonia (a segno Martin Chrien, Jaroslav Mihalík e Ľubomír Šatka), ma ha mancato la qualificazione in semifinale per un solo gol.

Statistiche EURO: Svezia

• La Svezia partecipa alla fase finale di EURO per la sesta volta consecutiva, la settima in totale. Dopo aver raggiunto i quarti di UEFA EURO 2004 non ha mai più superato la fase a gironi.

Highlights EURO 2004: Svezia - Italia 1-1

• Quattro anni fa, la squadra di Erik Hamrén è arrivata ultima nel Gruppo E con un punto in tre partite. Dopo aver pareggiato 1-1 contro la Repubblica d'Irlanda, ha perso 1-0 contro Italia e Belgio.



• Prima della prima giornata di EURO 2020, il 2-0 sulla Francia alla terza giornata di UEFA EURO 2012 era stato l'unico succeso della Svezia nelle ultime otto partite alla fase finale di EURO (P1 S6).



• Il miglior traguardo raggiunto dalla Svezia nei tornei internazionali è stata la finale di Coppa del Mondo 1958, persa 5-2 contro il Brasile davanti al suo pubblico. A EURO è arrivata al massimo ai quarti dell'edizione 1992, sempre da padrona di casa, e ha perso 3-2 contro la Germania.



• La squadra di Jan Andersson si è qualificata a UEFA EURO 2020 arrivando seconda nel Gruppo F dietro la Spagna con 21 punti in 10 partite (V6 P3 S1). Alla quarta gara ha perso 3-0 contro le furie rosse – che ritrovano nel Gruppo E della fase finale – eguagliando il suo più ampio margine di sconfitta a EURO. La Svezia ha poi vinto quattro delle sei partite successive (P2), staccando la Norvegia di quattro lunghezze.

Highlights: Svezia - Spagna 1-1

• La Svezia ha vinto la sua ultima gara disputata Dublino, 2-1 contro la Repubblica d'Irlanda nelle qualificazioni per i mondiali del 2014. Era la sua sesta partita a Dublino, sempre contro l'Irlanda, nonché la seconda vittoria (P1 S3) e la seconda partita alla Dublin Arena.



Statistiche EURO: Slovacchia

• La Slovacchia partecipa per la seconda volta a EURO dopo l'esordio a UEFA EURO 2016. La squadra allenata da Ján Kozák è arrivata terza nel Gruppo B dietro Galles e Inghilterra con quattro punti e ha perso 3-0 contro la Germania agli ottavi di finale.



• Il bilancio della Slovacchia alla fase finale di EURO è V1 P1 S2. L'unica vittoria è stata il 2-1 sulla Russia alla seconda giornata di EURO 2016 con gol decisivo di Marek Hamšík.



• Le qualificazioni a UEFA EURO 2020 della Slovacchia sono iniziate con il Ct Pavel Hapal in panchina. La squadra è arrivata terza nel Gruppo E con 13 punti in otto partite (V4 P1 S3) dietro Croazia (17 punti) e Galles (14) ma davanti a Ungheria (12) e Azerbaigian (1).

Highlights: Irlanda del Nord 1- Slovacchia 1-2 (dts)

• Terza classificata nel girone di UEFA Nations League 2018/19 dietro Ucraina e Repubblica Ceca, la Slovacchia si è qualificata agli spareggi per UEFA EURO 2020. In semifinale a Bratislava ha battuto la Repubblica d'Irlanda per 4-2 ai rigori.



• Prima della finale di spareggio, Hapal ha lasciato il posto a Štefan Tarkovič. La Slovacchia ha vinto 2-1 ai supplementari contro la Repubblica d'Irlanda con gol decisivo di Michal Ďuriš e si è assicurata un posto a UEFA EURO 2020.



• Prima della prima giornata di EURO 2020, la Slovacchia non perdeva da tre partite europee (V2 P1); l'unica sconfitta nelle ultime sei gare (V3 P2) era stata il 3-1 in casa della Croazia il 16 novembre 2019.



• Mentre la Slovacchia non aveva mai partecipato al Campionato Europeo UEFA da nazione indipendente prima del 2016, la Cecoslovacchia aveva disputato due fasi finali a quattro squadre e, nel 1980, la prima edizione a otto squadre.



• La Cecoslovacchia è arrivata terza nel 1960 e 1980 e ha vinto nel 1976. Otto degli 11 giocatori schierati nella finale del 1976 contro la Germania Ovest (vinta ai rigori dopo un 2-2) erano slovacchi.





Highlights: la Cecoslovacchia sorprende la Germania nel 1976

• La Slovacchia gioca per la quinta volta a Dublino, dove non aveva vinto le prime tre partite (P2 S1). La gara alla prima giornata di EURO 2020 contro la Polonia era la prima dopo l'amichevole contro la Repubblica d'Irlanda del 29 marzo 2016 (2-2), con primo gol di Miroslav Stoch. Le altre due partite in città prima di EURO 2020, giocate nelle qualificazioni europee contro l'Irlanda, si sono concluse con una sconfitta per 1-0 a Croke Park a marzo 2007 e uno 0-0 alla Dublin Arena a settembre 2011.



• Dunque, la Slovacchia aveva pareggiato entrambe le gare disputate alla Dublin Arena prima di affrontare la Polonia.

Collegamenti e curiosità

• Con il gol nell'amichevole contro la Slovacchia del 12 gennaio 2017, Isak è diventato il più giovane marcatore di sempre della Svezia a 17 anni e 113 giorni.

• Hanno giocato insieme:

Emil Krafth e Martin Dúbravka (Newcastle United 2019–)

Marcus Danielson e Marek Hamšík (Dalian Professional 2020–)

Ondrej Duda e Sebastian Andersson (Köln 2020–)

Juraj Kucka e Riccardo Gagliolo (Parma 2019–)

Juraj Kucka e Dejan Kulusevski (Parma 2019/20)

• Ján Greguš (2016–18) e Denis Vavro (2017–19) sono stati compagni di Robin Olsen (2016–18), Ludwig agostoinsson (2016/17) e Pierre Bengtsson (2017–19) al Copenhagen.

• Per un breve periodo, Norbert Gyömbér e Olsen sono stati compagni nella Roma nell'estate 2018.

• Róbert Mak e Guidetti hanno giocato nel Manchester City dal 2008 al 2010. Vladimír Weiss è approdato nel club nel 2009/10.