Anteprima UEFA EURO 2020 Spagna - Polonia: dove guardarla, notizie e ultimi risultati

La Polonia affronta la Spagna nel Gruppo E di UEFA EURO 2020 sabato 19 giugno alle 21:00 CET a Siviglia.

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono UEFA EURO 2020 nel tuo paese.

Classic Poland EURO goals

Probabili formazioni

Spagna: Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba: Llorente, Busquets/Rodri, Pedri; Gerard Moreno, Morata, Olmo



Polonia: Szczęsny; Bereszyński, Glik, Bednarek; Jóźwiak, Moder, Linetty, Rybus; Klich, Zieliński; Lewandowski

Koke sulle occasioni sbagliate dalla Spagna

Le parole dal campo

Pablo Sarabia, attaccante Spagna: "Approccio alla partita e gol sono responsabilità di tutti noi. Difendiamo e attacchiamo tutti insieme. Il lavoro in attacco di Morata è è da ammirare. È un giocatore straordinario. Le statistiche lo dimostrano. Basti vedere presenze in nazionale e gol".

Jan Bednarek, difensore Polonia: "Sappiamo come giocare e cosa fare per vincere. Se un giocatore non lo sa, è meglio che resti al campo base della squadra a Sopot. C'è una grande volontà di dimostrare che non tutto è perduto. Credo che questo sarà un momento di svolta per noi".

Stato di forma (la più recente per prima)

Spagna: PVPVVP

Polonia: SPPSVP