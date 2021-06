Croazia - Repubblica Ceca, anteprima UEFA EURO 2020: dove guardarla, ultime notizie e stato di forma

La Repubblica Ceca affronta la Croazia nel Gruppo D di UEFA EURO 2020 venerdì 18 giugno alle 18:00 CET a Glasgow.

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per le informazioni sui canali che trasmettono UEFA EURO 2020 nel tuo Paese

Probabili formazioni

Croazia: Livaković; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modrić, Kovačić; Rebić, Vlašić, Perišić; Petković

Repubblica Ceca: Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil; Král, Souček; Masopust, Darida, Jankto; Schick

Le parole dei Ct

Zlatko Dalić, Ct Croazia: "Dovremo fare una partita d'attacco. Sono ottimista perché contro il Belgio e l'Inghilterra non siamo stati sovrastati. Contro Scozia e Repubblica Ceca servirà vincere per ritrovare fiducia in noi stessi. Vedrete una Croazia diversa contro i cechi rispetto a quella della prima giornata. Farò dei cambiamenti nell'undici di partenza e cambierò qualcosa anche a livello tattico e di approccio al match''.

Jiří Chytrý, assistente Ct Repubblica Ceca: "Non giocheremo per il pareggio e non faremo calcoli di nessun genere. È impossibile farlo. Andremo in campo con grande determinazione per provare a vincere la partita. Questo sarà sempre il nostro atteggiamento''.

EURO 2016 highlights: Repubblica Ceca - Croazia 2-2

Stato di forma (tutte le competizioni, dalla più recente)

Croazia: SSPVVS

Repubblica Ceca: VVSSPV