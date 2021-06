Croazia - Repubblica Ceca: storia della partita

Hampden Park ospita una nuova sfida tra Croazia e Repubblica Ceca dopo un memorabile pareggio a UEFA EURO 2016.

• La Repubblica Ceca ha già vinto a Glasgow a UEFA EURO 2020, quando ha battuto i padroni di casa della Scozia per 2-0 nella prima giornata grazie alla doppietta di Patrik Schick (45',52'), di cui il secondo dopo un incredibile tiro da centrocampo. La Croazia invece è alla ricerca dei suoi primi punti avendo perso 1-0 con l'Inghilterra a Wembley nella gara d'esordio.

Precedenti

• Le squadre si sono affrontate allo Stade Geoffroy-Guichard di Saint-Étienne il 17 giugno 2016 nel Gruppo D, sempre alla seconda giornata. Dopo aver subito i gol di Ivan Perišić (37') e Ivan Rakitić (59'), i cechi hanno recuperato negli ultimi 15 minuti con Milan Škoda (75') e un rigore trasformato da Tomáš Necid a 1' dalla fine per fallo di mano di Domagoj Vida.

Highlights EURO 2016: Repubblica Ceca - Croazia 2-2

• La Croazia di Ante Čačić, però, è arrivata prima nel Gruppo D, mentre l'undici allenato da Pavel Vrba ha concluso il girone al quarto posto dietro Spagna e Turchia (quello contro la Croazia è stato l'unico punto).

• In due amichevoli, la Croazia ha totalizzato una vittoria e un pareggio.

• A dicembre 1996, le squadre hanno pareggiato 1-1 a Casablanca, ma la Croazia si è imposta 4-1 ai rigori e ha vinto la Coppa del Re Hassan II.

• A febbraio 2011, in un'amichevole giocata a Pula, la Croazia ha vinto 4-2 contro la Repubblica Ceca. Era la prima volta che la Repubblica Ceca subiva quattro gol in una partita. La gara ha visto esordire Šime Vrsaljko nel secondo tempo.

Statistiche EURO: Croazia

• La Croazia partecipa per la sesta volta a EURO. Dopo l'indipendenza è mancata solo a UEFA EURO 2000: dunque, questa sarà la sua quinta fase finale consecutiva. Ha raggiunto i quarti due volte ed è uscita due volte nella fase a gironi.

I grandi gol della Croazia

• L'avventura della Croazia a UEFA EURO 2016 si è conclusa agli ottavi contro i futuri campioni del Portogallo, vincitori per 1-0 ai supplementari. La squadra di Čačić era arrivata prima nel girone con sette punti davanti ai campioni in carica della Spagna.

• La squadra di Zlatko Dalić ha vinto il Gruppo E di qualificazione a UEFA EURO 2020 totalizzando 17 punti in otto partite e staccando il Galles di tre lunghezze.

• Dopo l'eliminazione contro il Portogallo nel 2016, la sconfitta alla prima giornata contro l'Inghilterra è stata la seconda appena della Croazia nei 90 minuti nelle ultime 15 partite di EURO (V9 P4).

• Il bilancio della Croazia nelle tre partite disputate ad Hampden Park è P2 S1. La più recente, a ottobre 2013 nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA, si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro la Scozia. La formazione croata non ha giocato altre partite nel paese.

• Il gol di Niko Kranjčar nell'1-1 in amichevole contro la Scozia a marzo 2008 è stato l'unico realizzato dalla Croazia a Glasgow.

Statistiche EURO: Repubblica Ceca

• La Repubblica Ceca si è sempre qualificata per la fase finale di EURO dopo la divisione della Cecoslovacchia nel 1993.

• Ha vinto il torneo come Cecoslovacchia nel 1976 e ha raggiunto la finale nel 1996, alla prima partecipazione come Repubblica Ceca, ma ha perso contro la Germania.

Il leggendario 'cucchiaio' su rigore di Panenka nella vittoria del 1976

• La Repubblica Ceca ha anche raggiunto le semifinali di UEFA EURO 2004 e i quarti di UEFA EURO 2012.

• Nel 2016, la Repubblica Ceca è arrivata ultima nel girone con un solo punto in tre partite. Oltre alle sconfitte contro Spagna (0-1) e Turchia (0-2), ha pareggiato 2-2 contro la Croazia. È stata l'unica volta che ha evitato la sconfitta - e segnato - in quattro partite della fase finale EURO prima della gara d'esordio di questa edizione.

• La squadra di Jaroslav Šilhavý si è qualificata a UEFA EURO 2020 grazie al secondo posto nel Gruppo A dietro l'Inghilterra, battuta 2-1 a Praga dopo aver perso 5-0 a Wembley alla prima giornata. È stata una delle tre sconfitte subite dalla Repubblica Ceca nelle qualificazioni, ma le cinque vittorie le hanno permesso di concludere con 15 punti e staccare il Kosovo di quattro lunghezze.

• Questa è l'ottava partita della Repubblica Ceca/Cecoslovacchia ad Hampden Park; quella della prima giornata è stata invece la prima vittoria nell'impianto (P1 S5). L'ultima partita in questo stadio prima di questa edizione risale alle qualificazioni per UEFA EURO 2012 contro la Scozia (settembre 2011) e si è conclusa 2-2.

I grandi gol della Repubblica Ceca

• La Repubblica Ceca ha anche vinto 2-1 al Celtic Park in una gara di qualificazione a UEFA EURO 2000, unico successo in Scozia prima della prima giornata. La Cecoslovacchia ha perso 5-0 a Ibrox in un'amichevole del 1937. Dunque, il bilancio complessivo della Cecoslovacchia/Repubblica Ceca a Glasgow (e in Scozia) è V2 P1 S6.

Collegamenti e curiosità



• Hanno giocato insieme:

Andrej Kramarić e Pavel Kadeřábek (Hoffenheim 2016–)

• Bruno Petković e Mislav Oršić hanno segnato un gol e servito un assist nella gara di ritorno dei sedicesimi di UEFA Europa League tra Dinamo Zagreb e Viktoria Plzeň (3-0, 21 febbraio 2019).

• Anche Nikola Vlašić è andato a segno contro il Plzeň, ma il suo rigore non ha permesso al CSKA Moskva di evitare una sconfitta per 2-1 nella fase a gironi di UEFA Champions League (27 novembre 2018).

• Vlašić ha segnato col CSKA Moskva in una vittoria per 3-1 in casa contro lo Spartak Moskva di Alex Král nel derby di Premier League russa del 13 settembre 2020.

• Con la Dinamo Zagreb, Milan Badelj e Dejan Lovren hanno segnato nel 3-3 contro lo Sparta Praha al primo turno di Coppa UEFA (2 ottobre 2008).

• L'unico gol di Badelj in Serie A col Genoa è stato il 20 febbraio 2021 quando è andato in gol nei minuti di recupero siglando la rete del definitivo 2-2 in casa contro il Verona di Antonín Barák, che aveva fatto un assist nel primo gol degli ospiti.

• Borna Barišić è partito titolare in entrambe le partite degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2020/21 quando la sua squadra è stata eliminata dallo Slavia Praha di Jan Bořil, David Zima, Tomáš Holeš e Lukáš Masopust.