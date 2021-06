Inghilterra - Scozia, anteprima UEFA EURO 2020: dove guardarla, notizie e ultimi risultati

L'Inghilterra affronta la Scozia nel Gruppo D di UEFA EURO 2020 venerdì 18 giugno alle 21:00 CET a Londra.

Dove guardare la partita in TV

Probabili formazioni

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Mings, Shaw; Phillips, Rice, Mount; Sterling, Kane, Rashford



Scozia: Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; Forrest, McTominay, McGinn, McGregor, Robertson; Armstrong; Adams



Le dichiarazioni degli allenatori

Gareth Southgate, Ct Inghilterra: "È una partita molto speciale per tutte le persone coinvolte e soprattutto per i tifosi delle due squadre. Dà una prospettiva diversa al girone di qualificazione, non c'è dubbio. La cosa positiva per noi è che nelle qualificazioni mondiali abbiamo pareggiato ad Hampden [2-2] e abbiamo vinto a Wembley [3-0]."

Steve Clarke, Ct Scozia: "È una sfida ricca di storia, antica e significa molto. Dicono che agli inglesi non importa molto, ma avendo lavorato in Inghilterra so che è molto importante: non vogliono perdere contro la Scozia e lo stesso vale per noi. Sapete quanto siamo passionali e quanto ci piace battere gli inglesi, anche se di recente non è capitato molto".

Ultimi risultati (tutte le competizioni, dalla più recente)

Inghilterra: VVVVVV

Scozia: SVPVPP