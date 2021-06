Inghilterra - Scozia 0-0: pari a reti bianche e spettacolo a Wembley

Nella partita del Gruppo D, Inghilterra e Scozia si dividono la posta in gioco a Wembley. L'Inghilterra sfiora solamente il gol con John Stones la cui conclusione finisce sul palo, mentre la Scozia si vede respingere sulla linea di porta un tiro di Lyndon Dykes, con entrambe ancora in corsa per un posto agli ottavi di finale di UEFA EURO 2020.

La partita in pillole

Il tempo promette pioggia ma il gioco regala spettacolo sin dall'inizio a Wembley. Raheem Sterling e Mason Mount sprecano a inizio gara, poi John Stones colpisce un palo a David Marshall battuto. Anche il portiere avversario, Jordan Pickford, viene impegnato più volte, soprattutto su un tiro al volo di Stephen O'Donnell.

John Stones guarda il suo colpo di testa spegnersi sul palo Getty Images

La partita sembra potersi decidere in qualsiasi momento per la gioia dei tifosi sugli spalti che soffrono ma assistono a una bella gara. Reece James sventa di testa sulla linea di porta una conclusione velenosa di Lyndon Dykes, e anche se la nazionale dei Tre Leoni domina nel possesso, gli scozzesi sono sempre pericolosi quando si spingono in avanti.

Sul finale una mischia nell'area di rigore della Scozia sembra potere sbloccare il risultato che però resta inchiodato sullo 0-0, con entrambe le squadre ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi.

Star of the Match: Billy Gilmour (Scozia)

Billy Gilmour con il premio Star of the Match UEFA via Getty Images

"Controlla il centrocampo, guida il gioco della Scozia e non perde mai il pallone. Grande prestazione per essere così giovane".

Robbie Keane, osservatore tecnico UEFA

Formazioni

La conclusione di Stephen O'Donnel parato da Jordan Pickford POOL/AFP via Getty Images

Inghilterra: Pickford; James, Stones, Mings, Shaw; Rice, Phillips; Foden (Grealish 63'), Mount, Sterling; Kane (Rashford 74')

Scozia: Marshall; McTominay, Hanley, Tierney; O'Donnell, McGinn, Gilmour (Armstrong 76'), McGregor, Robertson; Dykes, Adams (Nisbet 86')