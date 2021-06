Finlandia - Russia, anteprima UEFA EURO 2020: dove guardarla, ultime notizie e stato di forma

La Russia affronta la Finlandia nel Gruppo B di UEFA EURO 2020 mercoledì 16 giugno alle 15:00 CET a San Pietroburgo.

Scocpri le squadre: Finlandia

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per le informazioni sui canali che trasmettono UEFA EURO 2020 nel tuo Paese

Probabili formazioni

Finlandia: Hradecky; O’Shaughnessy, Arajuuri, Toivio; Uronen, Kamara, Sparv, Lod, Raitala; Pukki, Pohjanpalo

Russia: Shunin; Mário Fernandes, Semenov, Dzhikiya, Karavaev; Barinov, Ozdoev; Zobnin, Miranchuk, Golovin; Dzyuba

Scopri le squadre: Russia

Le parole dei Ct

Markku Kanerva, Ct Finlandia: "I tre punti al debutto sono stati importantissimi, ma non basteranno. C'è già una sfida contro la Russia che ci attende. Il fatto di non aver subito gol alla prima giornata ha dato fiducia alla squadra in vista di questa partita".

Stanislav Cherchesov, Ct Russia: ''A questo livello, tutte le giocate individuali devono essere fatte sempre con grande qualità. Ogni minimo errore può cambiare tutto l'andamento della gara".

Stato di forma (tutte le competizioni, la partita più recente è indicata all'inizio)

Finlandia: VSSSPP

Russia: SVPSVV