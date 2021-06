Finlandia - Russia 0-1: decide una magia di Miranchuk

A San Pietroburgo, la Russia batte la Finlandia e conquista i primi tre punti nel Gruppo B grazie a una prodezza di Aleksei Miranchuk.



La partita in pillole

Il tiro vincente di Aleksei Miranchuk

La Finlandia parte bene nel tentativo di consolidare la prima vittoria e va in gol con Joel Pohjanpalo (match winner contro la Danimarca), ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Quindi, la Russia comincia ad assumere il controllo della gara e Magomed Ozdoev manca una ghiotta opportunità concludendo alto. Le occasioni scarseggiano fino al recupero del primo tempo, quando Aleksei Miranchuk gioca un uno-due in area con Artem Dzyuba e disegna un perfetto sinistro a giro che si insacca all'incrocio.

La Finlandia è più determinata nel secondo tempo e si procura due occasioni con Teemu Pukki, ma la candidata più probabile al gol sembra la Russia. Dopo una conclusione a lato del subentrato Rifat Zhemaletdinov, Lukas Hradecky interviene brillantemente su Daler Kuzyaev.

Star of the Match: Aleksei Miranchuk (Russia)

“Un gol magistrale di sinistro dopo una bella manovra tra le linee”

Jean-François Domergue, osservatore tecnico UEFA

Formazioni

Finlandia: Hradecky; Toivio (Jensen 85'), Arajuuri, D O'Shaughnessy; Schüller (Kauko 67'), Kamara; Raitala (Soiri 75'), Lod, Uronen; Pukki (Lappalainen 75'), Pohjanpalo

Russia: Safonov; Mario Fernandes (Karavaev 26'), Diveev, Dzhikiya, Kuzyayev; Zobnin, Barinov Ozdoev (Zhemaletdinov 61'); Aleksei Miranchuk (Mukhin 85'), Dzyuba (Sobolev 85), Golovin

La Russia applaude il pubblico dopo la vittoria