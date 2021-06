Danimarca - Belgio, anteprima UEFA EURO 2020: dove guardarla, ultime notizie e stato di forma

Il Belgio affronta la Danimarca nel Gruppo B di UEFA EURO 2020 giovedì 17 giugno alle 18:00 a Copenhagen.

Dove guardare la partita in TV

Probabili formazioni

Belgio: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vermaelen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco

Le parole dei giocatori

Toby Alderweireld, difensore Belgio: "Non so come reagirà la Danimarca alla sconfitta della prima giornata, ma dovremo solo guardare noi stessi e prepararci per questa partita al meglio. L'obiettivo, ovviamente, è quello di vincere. Il mondo ha profonda ammirazione per come i giocatori danesi hanno saputo gestire la situazione. Hanno tutta la nostra stima e rispetto per questo. Ma in campo il Belgio proverà a vincere la gara''.

Stato di forma (tutte le competizioni, la partita più recente è indicata all'inizio)

Danimarca: SVPVVV

Belgio: VVPVPV