Anteprima Italia - Svizzera, UEFA EURO 2020: dove guardarla, notizie e ultimi risultati

L'Italia affronta la Svizzera nel Gruppo A di UEFA EURO 2020 mercoledì 16 giugno alle 21:00 a Roma.



La storia

Gli azzurri hanno battuto la Turchia 3-0 alla prima giornata, sbloccando il risultato grazie a un'autorete e dilagando con Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. Per l'Italia è stata la nona vittoria consecutiva, per di più senza subire gol: ora, l'obiettivo è arrivare a 10 per la seconda volta nella sua storia (la prima risale alle qualificazioni). Di fronte a lei c'è una Svizzera che si è dovuta accontentare dell'1-1 contro il Galles nonostante il gol del vantaggio di Breel Embolo. Gli elvetici hanno vinto solo due partite su 14 alla fase finale di EURO, ma hanno rimediato solo una sconfitta nelle ultime 15 (qualificazioni incluse).

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono UEFA EURO 2020 nel tuo paese.



Probabili formazioni

Scopri le squadre: Italia

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne

Svizzera: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Rodríguez; Shaqiri; Embolo, Seferović



L'opinione dei reporter

Paolo Menicucci, reporter Italia: l'Italia ha segnato 28 gol senza subirne nelle ultime nove partite, quindi c'è grande entusiasmo in ritiro. La partita contro la Svizzera potrebbe arrivare troppo presto per vedere di nuovo in campo Marco Verratti (problema al ginocchio) e Alessandro Florenzi (polpaccio). Mancini potrebbe fare un po' di turnover, con Francesco Acerbi e Federico Chiesa pronti a subentrare, ma il punto di forza dell'Italia è il gruppo, come ha detto Leonardo Bonucci, e la possibilità di suggellare la qualificazione con una gara di anticipo potrebbe convincere il Ct a non rischiare troppo.

Vieri Capretta, reporter Svizzera: dopo il primo pareggio, la Svizzera cercherà un risultato utile contro l'Italia e punterà sulla solidità a centrocampo, sperando nelle fiammate di Xherdan Shaqiri e Breel Embolo in attacco. Gli svizzeri hanno un centrocampo di buon livello grazie alla presenza di Granit Xhaka e Remo Freuler e potrebbero essere più ostici della Turchia. Uno o tre punti in questo test contro gli azzurri regalerebbero alla Svizzera un relativo vantaggio rispetto alle altre avversarie del girone.

Le dichiarazioni degli allenatori

Scopri le squadre: Svizzera

Roberto Mancini, Ct Italia: "Contro la Turchia abbiamo giocato una buona gara. Era importante partire bene a Roma e credo che tutti quelli che sono con noi siano soddisfatti, ovvero i tifosi e tutti gli italiani. È stata una bella serata e spero che ce ne siano tante altre. Ovviamente la strada è ancora lunga; dobbiamo giocare altre sei partite come questa [per vincere il titolo], a partire da quella contro la Svizzera".

Vladimir Petković, Ct Svizzera: "Sicuramente abbiamo creato tante occasioni [contro il Galles], ma forse dovevamo concretizzarne almeno una o due in più. Siamo insoddisfatti, ma non della prestazione. Quella contro l'Italia sarà una partita molto diversa".

Ultimi risultati (tutte le competizioni, dalla più recente)

Italia: VVVVVV

Svizzera: PVVVVV