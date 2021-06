Anteprima Turchia - Galles, UEFA EURO 2020: dove guardarla, notizie e ultimi risultati

La Turchia affronta il Galles nel Gruppo A di UEFA EURO 2020 Gruppo A mercoledì 16 giugno alle 18:00 CET a Baku.



Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono UEFA EURO 2020 nel tuo paese.

Probabili formazioni

Turchia: Uğurcan Çakır; Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cengiz Umut Meraş; Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder; Burak Yılmaz

Galles: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore

Le dichiarazioni degli allenatori

Şenol Güneş, Ct Turchia: "Abbiamo perso la prima partita contro i padroni di casa, ma ci aspettavamo una prestazione migliore. Non siamo riusciti a giocare come al solito, ma la sfida continua, che si vinca o si perda. Ci sono altre due gare e adesso è ora di pensare al Galles”.

Robert Page, Ct Galles: "Partire con un risultato positivo è stato importante, anche se prepariamo ogni partita per vincere. Se bastano quattro punti [per qualificarci] bene così, altrimenti andremo avanti. Rispettiamo le squadre di questo girone e di questo torneo, ma non abbiamo paura di nessuno".

Ultimi risultati (tutte le partite, dalla più recente)

Turchia: SVPVPV

Galles: PPSVVS