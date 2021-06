Francia - Germania, anteprima UEFA EURO 2020: dove guardarla, ultime notizie e stato di forma

La Germania affronta nel Gruppo F di UEFA EURO 2020 martedì 15 giugno alle 21:00 CET a Monaco.

Dove guardare la partita in TV

Probabili formazioni

Francia: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández; Kanté, Pogba, Rabiot, Griezmann; Benzema, Mbappé

Germania: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Gündoğan, Kroos, Gosens; Havertz, Müller, Gnabry

Le parole dei Ct

Didier Deschamps, Ct Francia: "Sono amico di Joachim Löw. Ci siamo incontrati diverse volte e ci stimiamo molto. Abbiamo in comune la preparazione alla gara e come la interpretiamo con i nostri giocatori. Ho molto rispetto per quello che ha fatto, per quello che ha rappresentato per la Germania e per la sua longevità in panchina. Sarà un grande piacere rincontrarlo a Monaco il 15".

Joachim Löw, Ct Germania: ''La Francia ha la squadra più imprevedibile al mondo. Sappiamo come giocano, ma spesso ti riescono a sorprendere. Da parte nostra comunque, l'atmosfera che si respira è ottima. Proveremo a sfruttare al meglio le nostre qualità. Arriviamo con fiducia a questa partita''.

Stato di forma (tutte le competizioni, la partita più recente è indicata all'inizio)

Francia: VVVVPV

Germania: VPSVVS