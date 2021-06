Ungheria - Portogallo 0-3: Ronaldo sale subito in cattedra

Due gol da record di Cristiano Ronaldo consentono al Portogallo di battere l'Ungheria per 3-0 nella prima gara del Gruppo F di UEFA EURO 2020

La partita in pillole

La partita si apre subito con un'occasione per Ronaldo, che ha la possibilità di segnare il suo 10º gol alla fase finale di EURO e stabilire un record, ma Diogo Jota cerca la gloria personale e viene neutralizzato da Péter Gulácsi. Sempre nel primo tempo arriva la migliore occasione dell'incontro: Bruno Fernandes fa partire un cross dalla sinistra per Ronaldo, che conclude alto e rimanda l'appuntamento con il gol numero 105 in nazionale.

Anche se Gulácsi è costretto a intervenire su un colpo di testa di Pepe e un tiro dalla distanza di Fernandes, l'Ungheria cresce nella ripresa e vede anche annullarsi un gol di Szabolcs Schön a 10' dalla fine.

All'84' arriva la svolta. Un tiro deviato di Guerreiro mette fuori causa Gulácsi e termina in rete, regalando il vantaggio al Portogallo. Poco dopo, l'arbitro assegna un rigore ai lusitani per fallo di Orbán su Rafa Silva. Dal dischetto va Ronaldo, che spiazza Gulácsi e scrive la storia di EURO: è il primo giocatore a segnare in cinque edizioni consecutive e a raggiungere i 10 gol nella fase finale. Al 92', Silva chiude due triangoli in area con CR7, che salta Gulácsi e appoggia in rete il sinistro che gli vale l'11esimo gol a EURO.

Star of the Match: Cristiano Ronaldo (Portogallo)

“Per tutte le occasioni e i gol”

Corinne Diacre, osservatore tecnico UEFA

Formazioni

Ungheria: Gulácsi; Botka, Orbán, At. Szalai; Ádám Nagy (R. Varga 88); Lovrencsics, Kleinheisler (Sigér), Schäfer (Négo 65), Fiola (K. Varga 88'); Ad. Szalai, Sallai (Schön 77')

Portogallo: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe, Raphaël Guerreiro; Danilo, William Carvalho (Renato Sanches 81'), Bruno Fernandes (Moutinho 89'); Ronaldo, Diogo Jota (André Silva 81'), Bernardo Silva (Rafa Silva 71')