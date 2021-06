Anteprima Spagna - Svezia UEFA EURO 2020: dove guardarla, notizie sulle squadre, stato di forma

Nel Gruppo E di UEFA EURO 2020, la Svezia affronterà la Spagna lunedì 14 giugno a Siviglia. Calcio d'inizio alle ore 21:00.

Dove guardare la partita in TV

Probabili formazioni

Spagna: Unai Simón: Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba: Llorente, Rodri, Pedri: Gerard Moreno, Morata, Ferran Torres

Svezia: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Berg

Le parole dei Ct

Luis Enrique, Ct Spagna: "La Svezia non possiede al suo interno elementi di spicco ma si contraddistingue per la forza del collettivo. Ha giocatori molto prestanti a livello fisico e ha grande organizzazione difensiva. L'abbiamo affrontata diverse volte in passato e ci ha messo in difficoltà. Questa volta avverrà a EURO e, come sempre, sarà una partita complicata, anche se contiamo di poter vincere la gara inaugurale''.

Janne Andersson, Ct Svezia: "Incontrare la Spagna rappresenta una delle partite più difficili ad oggi. Sarà una sfida emozionante ed avremo bisogno di una grande prestazione per uscire, come già capitato in passato, con un risultato positivo. Se riusciremo ad esprimerci al meglio, lunedì avremo delle possibilità''.

Stato di forma (tutte le competizioni, la partita più recente è indicata all'inizio)

Spagna: PVVPVP

Svezia: VVVVVS