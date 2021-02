Scozia - Repubblica Ceca: dati e statistiche

La Scozia torna a EURO dopo 25 anni e inizia contro la Repubblica Ceca, che nello stesso periodo è sempre approdata alla fase finale.

• Mentre gli scozzesi sono alla terza partecipazione (la prima dal 1996), la Repubblica Ceca va ad Hampden Park per dare inizio alla settima fase finale consecutiva dopo l'esordio di 25 anni fa.

• Battuti in finale nel 1996, i cechi hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta tre volte su sei, mentre la Scozia non ha mai superato la fase a gironi.

Precedenti

• Le squadre si sono affrontate regolarmente negli ultimi anni. Le due sfide più recenti risalgono all'autunno 2020 in UEFA Nations League e sono state vinte dalla Scozia. Il 7 settembre 2020, gli scozzesi si sono imposti 2-1 in rimonta allo stadio Ander di Olomouc: dopo il gol di Jakub Pešek per i padroni di casa (12'), Lyndon Dykes (27') e Ryan Christie (52') hanno suggellato la vittoria degli ospiti. Il gol decisivo è arrivato su rigore dopo un fallo di Tomáš Malinský su Andy Robertson.

Highlights: Slovacchia - Scozia 1-0

• Il 14 ottobre 2020, la Scozia ha vinto 1-0 ad Hampden Park con gol di Ryan Fraser al 6'.

• Contando l'amichevole vinta 1-0 a Praga il 24 marzo 2016 con rete di Ikechi Anya, la Scozia ha vinto le ultime tre partite contro la Repubblica Ceca ed è imbattuta da quattro, ovvero dall'1-0 per i cechi a Praga nelle qualificazioni a UEFA EURO 2012 (8 ottobre 2010).

• Il successivo 2-2 ad Hampden Park (3 settembre 2011) ha preservato l'imbattibilità della Repubblica Ceca nelle quattro partite europee contro la Scozia (V2 P2). Tre dei quattro gol della gara sono arrivati negli ultimi 12 minuti: Jaroslav Plašil (78') ha vanificato il primo gol di Kenny Miller al 45', quindi gli scozzesi sono andati in vantaggio con Darren Fletcher all'82', ma Michal Kadlec ha pareggiato su rigore al 90'.

• La Repubblica Ceca ha vinto 2-1 al Celtic Park e 3-2 a Praga nelle qualificazioni a UEFA EURO 2000.

Highlights: Repubblica Ceca - Scozia 1-2

• Questo sarà il primo confronto tra le due squadre alla fase finale di EURO o della Coppa del Mondo FIFA.

Statistiche EURO: Scozia

• La Scozia si è qualificata due volte alla fase finale di EURO, nel 1992 e nel 1996, senza mai superare la fase a gironi. Ha però centrato una vittoria su tre in entrambi i tornei.

• L'ultima competizione internazionale disputata dalla Scozia prima di EURO 2020 era stata la Coppa del Mondo 1998 in Francia.

• La Scozia non ha mai superato la fase a gironi di EURO o dei Mondiali (disputati otto volte). La Coppa del Mondo 1998 è stata la quarta competizione a cui ha partecipato senza vincere neanche una partita.

• Il bilancio della Scozia alla fase finale di EURO è V2 P1 S3.

Flashback EURO '96: l'ultima vittoria della Scozia a EURO

• La Scozia di Alex McLeish ha iniziato le qualificazioni a UEFA EURO 2020 con una sconfitta per 3-0 in Kazakistan e una vittoria per 2-0 a San Marino. Dopo l'arrivo del Ct Steve Clarke a maggio 2019, la Scozia si è classificata terza nel Gruppo I dietro Belgio e Russia con 15 punti in 10 partite (V5 S5).

• La Scozia si è qualificata agli spareggi grazie al primo posto nel girone di UEFA Nations League 2018/19 (con McLeish in panchina). Ha totalizzato nove punti in quattro partite e ha preceduto Israele e Albania.

• Nella semifinale di spareggio, la Scozia ha ritrovato Israele, che ha battuto 5-4 ai rigori ad Hampden Park dopo 120 minuti a reti inviolate.

• Gli scozzesi hanno vinto ai rigori anche la finale di spareggio in Serbia, terminata 1-1 ai tempi regolamentari. La squadra ha nuovamente trasformato tutti e cinque i tiri dal dischetto, mentre David Marshall ha parato l'ultimo di Aleksandar Mitrović e ha suggellato la qualificazione alla fase finale.

Highlights: Serbia - Scozia 1-1 (4-5 dcr)

• La Scozia è imbattuta da cinque gare di EURO (V3 P2) dopo quattro sconfitte consecutive.

• Il bilancio della Scozia ad Hampden Park è V135 P63 S60. Non perde in questo stadio da sei partite (V4 P2), ovvero dallo 0-4 contro il Belgio nelle qualificazioni a EURO (9 settembre 2019): è stata la quinta sconfitta in otto gare su questo terreno di gioco (V3).

Statistiche EURO: Repubblica Ceca

• La Repubblica Ceca si è sempre qualificata per la fase finale di EURO dopo la divisione della Cecoslovacchia nel 1993.

• Ha vinto il torneo come Cecoslovacchia nel 1976 e ha raggiunto la finale nel 1996, alla prima partecipazione come Repubblica Ceca, ma ha perso contro la Germania.

Il famoso calcio di rigore di Panenka nel 1976

• La Repubblica Ceca ha anche raggiunto le semifinali di UEFA EURO 2004 e i quarti di UEFA EURO 2012.

• Nel 2016, la Repubblica Ceca è arrivata ultima nel girone con un solo punto in tre partite. Oltre alle sconfitte contro Spagna (0-1) e Turchia (0-2), ha pareggiato 2-2 contro la Croazia, recuperando due gol di svantaggio. È stata l'unica sconfitta evitata nelle ultime quattro partite della fase finale di EURO.

• La squadra di Jaroslav Šilhavý si è qualificata a UEFA EURO 2020 grazie al secondo posto nel Gruppo A dietro l'Inghilterra, battuta 2-1 a Praga dopo aver perso 5-0 a Wembley alla prima giornata. È stata una delle tre sconfitte subite dalla Repubblica Ceca nelle qualificazioni, ma le cinque vittorie le hanno permesso di concludere con 15 punti e staccare il Kosovo di quattro lunghezze.

• La Repubblica Ceca/Cecoslovacchia ha giocato sei volte ad Hampden Park (P1 S5) e ha evitato la sconfitta solo nel 2-2 contro la Scozia a settembre 2011.

Grandi gol della Repubblica Ceca

• La Repubblica Ceca ha anche vinto 2-1 al Celtic Park nelle qualificazioni a UEFA EURO 2000, unico successo in Scozia. La Cecoslovacchia aveva perso 5-0 a Ibrox in amichevole nel 1937. Dunque, il bilancio complessivo della Repubblica Ceca/Cecoslovacchia a Glasgow (e in Scozia) è V1 P1 S6.

Collegamenti e curiosità

• Ladislav Krejčí ha segnato l'ultimo gol dello Sparta Praha nella gara vinta 4-1 in casa del Celtic nella fase a gironi di UEFA Europa League (5 novembre 2020). Leigh Griffiths ha firmato l'unica rete dei padroni di casa. Lo Sparta ha schierato anche Adam Karabec e Bořek Dočkalwith, mentre Ondřej Čelůstka è rimasto in panchina; Callum McGregor e Ryan Christie hanno giocato da titolari per il Celtic, che ha lasciato in panchina Greg Taylor.

• Lo Sparta ha vinto anche la gara a campi invertiti, 4-1 a Praga il 26 novembre, con due gol di Lukáš Juliš dopo i tre dell'andata. I padroni di casa hanno schierato anche Krejčí e Dočkal, mentre McGregor e Christie sono scesi in campo per il Celtic e Taylor è rimasto nuovamente in panchina.

• Robert Snodgrass ha giocato nel West Ham insieme a Tomas Souček da gennaio 2020 a gennaio 2021. Vladimír Coufalthe è stato acquistato dal club inglese a ottobre.

• Libor Sionko, general manager della nazionale ceca, ha segnato tre gol in 18 gare di campionato con i Rangers nel 2006/07.