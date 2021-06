Anteprima Inghilterra-Croazia, UEFA EURO 2020: dove guardarla, notizie sulle squadre, stato di forma

Nel Gruppo D di UEFA EURO 2020, la Croazia affronterà l'Inghilterra a Londra domenica 13 giugno. Calcio d'inizio alle ore 15:00.



Dove guardare la partita in TV

Probabili formazioni

Inghilterra : Pickford; Walker, Stones, Mings, Chilwell; Phillips, Rice; Sterling, Mount, Foden; Kane

Croazia: Livaković; Vrsaljko, Vida, Ćaleta-Car, Barišić; Brozović, Kovačić; Modrić, Rebić, Perišić; Petković

Le parole dei Ct

Gareth Southgate, Ct Inghilterra: "La Croazia è una squadra di assoluto valore. Lotta su un ogni pallone come se fosse l'ultimo e ha grande spirito. Può contare su giocatori di grandissima qualità. L'abbiamo incontrata tre volte negli ultimi quattro anni e sono state sempre sfide molto combattute. Personalmente nutro grande rispetto per il loro Ct Dalic, sia a livello professionale che come persona. Ha fatto un lavoro fantastico con la sua nazionale finora".

Zlatko Dalić, Ct Croazia: "L'Inghilterra è una delle favorite per la vittoria finale di EURO. E' una squadra molto forte, soprattutto nel reparto avanzato. Non sarà facile incontrarla, specialmente in uno stadio come Wembley. Il nostro primo obiettivo sarà superare la fase a gironi e giocare le gare ad eliminazione diretta. Poi vedremo passo dopo passo quello che succederà".

Stato di forma (tutte le competizioni, la partita più recente è indicata all'inizio)

England: VVVVVV

Croatia: SPVVSS