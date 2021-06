Anteprima Belgio - Russia UEFA EURO 2020: dove guardarla, notizie sulle squadre, stato di forma

La Russia sfida il Belgio nel Gruppo B di UEFA EURO 2020 a San Pietroburgo Sabato 12 giugno alle 21:00 CET.

Dove guardarla in TV

I tifosi possono consultare qui l'elenco delle emittenti partner UEFA per UEFA EURO 2020.

Probabili formazioni

Belgio: Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Denayer; Meunier, Dendoncker, Tielemans, T Hazard; Mertens, Lukaku, Doku

Russia: Shunin; Mário Fernandes, Barinov, Dzhikiya, Semenov, Karavaev; Zobnin, Ozdoev, Golovin; Miranchuk; Dzyuba

Le squadre: Belgio

Le parole dei protagonisti

Dries Mertens, attaccante Belgio: "Abbiamo giocato contro la Russia diverse volte di recente. Si tratta di una squadra che ha qualità individuali. Giocheranno in casa in un grande torneo e, come accaduto alla Coppa del Mondo 2018, mostreranno tutta la loro voglia di vincere. Scenderemo in campo con rispetto, ma anche con una grande voglia di vincere".

Georgi Dzhikiya, difensore Russia: "Senza alcun dubbio, [Romelu Lukaku] è ora uno dei migliori attaccanti del mondo. Ma sabato non sarà Dzhikiya contro Lukaku, sarà Russia contro Belgio. Quindi toccherà a noi dare il massimo e provare a vincere nonostante l'altissima qualità dei nostri avversari".

Le squadre: Russia

Stato di forma (tutte le competizioni, la partita più recente indicata per prima)

Belgio: VPVPVV

Russia: VPSVVS

Prossimi impegni

Finlandia - Russia – Mercoledì 16 giugno, San Pietroburgo

Danimarca - Belgio – Giovedì 17 giugno, Copenhagen