Anteprima Danimarca - Finlandia UEFA EURO 2020: dove guardarla, ultime notizie, stato di forma

La Danimarca sfida la Finlandia nel Gruppo B di UEFA EURO 2020 al Parken Stadium sabato 12 giugno alle 18:00 CET.



La partita

Il vantaggio di giocare in casa può essere un fattore per la Danimarca, che non perde in sfide interne contro i finnici dal 1949 (V18 P3) ed è alla sua nona fase finale. La Finlandia, all'esordio assoluto, non ha i pronostici dalla sua, ma la squadra di Markku Kanerva sa che nessuna nazionale europea è imbattibile.

Dove guardare la partita in TV

I tifosi possono consultare qui l'elenco delle emittenti partner per UEFA EURO 2020.

Probabili formazioni

Danimarca: Schmeichel; Mæhle, Kjær, Christensen, Wass; Eriksen, Højbjerg, Delaney; Poulsen, Wind, Braithwaite

Finlandia: Hradecky; O'Shaughnessy, Arajuuri, Toivio; Uronen, Kamara, Sparv, Lod, Raitala; Pukki, Pohjanpalo

Le squadre: Danimarca

Le parole dei Ct

Kasper Hjulmand, Ct Danimarca: "[nell'amichevole contro la Bosnia-Erzegovina] Abbiamo sperimentato molte delle stesse cose che dovremo gestire nella prima partita contro la Finlandia. Dovremo cercare di superare la loro difesa e di arginare il loro contropiede".

Markku Kanerva, Ct Finlandia: "La Danimarca è un'ottima squadra. Se guardiamo le ultime partite, hanno ottenuto buonissimi risultati segnando molti gol. La loro difesa ha funzionato bene e hanno alcune grandi individualità. La Danimarca è una squadra temibile e giocherà in casa, ma noi abbiamo già dimostrato di poter tenere testa a squadre addirittura più forti".

Le squadre: Finlandia

Stato di forma (tutte le competizioni, la partita più recente è indicata all'inizio)

Danimarca: VPVVVS

Finlandia: SSSPPS

Prossimi impegni

Finlandia - Russia – Mercoledì 16 giugno, San Pietroburgo

Danimarca - Belgio – Giovedì 17 giugno, Copenhagen