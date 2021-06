Galles - Svizzera, anteprima UEFA EURO 2020: dove guardarla, ultime notizie, forma

La Svizzera sfida il Galles nel Gruppo A di UEFA EURO 2020 a Baku sabato 12 giugno alle 15:00 CET.

Dove guardare la partita in TV

Puoi consultare qui la lista delle emittenti partner UEFA.

Scopri le squadre: Galles

Probabili formazioni

Galles: Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Allen, Ampadu, Williams; James, Wilson, Bale

Svizzera: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Rodríguez; Shaqiri; Embolo, Seferović

Le dichiarazioni degli allenatori

Robert Page, Ct Galles: "È la prima partita e vogliamo iniziare bene. Non è la fine del mondo se non partiamo bene, ma dobbiamo essere competitivi, essere un gruppo compatto, vogliamo fare bene. Per poterlo fare, vogliamo partire bene nel girone vincendo la prima partita."

Vladimir Petković, Ct Svizzera: "[Il Galles è] sicuramente una squadra che merita rispetto, una nazionale che ha raggiunto le semifinali nell'ultima edizione [nel 2016]. Dobbiamo dare il 120%, per cercare di fare la nostra partita senza temere gli avversari; ogni partita ci stimola per quella successiva perché vogliamo sempre migliorare.”

Scopri le squadre: Svizzera

Stato di forma (tutte le competizioni, la più recente per prima)

Galles: PSVVSV

Svizzera: VVVVVP

Prossime tappe

Turchia - Galles – Mercoledì16 giugno, Baku

Italia - Svizzera – Mercoledì 16 giugno, Roma