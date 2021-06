Galles - Svizzera 1-1: Moore ferma gli elvetici

Il Galles ottiene un punto contro una Svizzera dominante grazie al gol del pari di Keiffer Moore nel secondo tempo della sfida di Baku.

La partita in pillole

Le due squadre partono forte sin dal primo minuto. Connor Roberts impegna subito la Svizzera sulla destra, mentre dall'altro lato, un colpo di testa di Kevin Mbabu si spegne di poco a lato dopo una conclusione di Ricardo Rodríguez.

Keiffer Moore ha la prima vera occasione della partita ma Yann Sommer riesce a respingere sopra la traversa la sua conclusione.

L'attaccante della Svizzera, Breel Embolo (D) festeggia col col compagno Granit Xhaka dopo il primo gol della sfida del Gruppo A tra Galles e Svizzera giocata all'Olympic Stadium di Baku, il 12 giugno 2021. (Photo by DAN MULLAN / POOL / AFP) (Photo by DAN MULLAN/POOL/AFP via Getty Images) POOL/AFP via Getty Images

Col passare dei minuti la Svizzera appare sempre più sicura dei propri mezzi e domina la gara mentre il Galles fatica a innescare i propri giocatori chiave. Lo splendido colpo di tacco di Fabian Schär sul primo palo palo costringe Danny Ward a superarsi, poi la Svizzera va altre tre volte al tiro senza però riuscire a trovare la via del gol.

Al 49' gli svizzeri riescono a rompere gli equilibri e passano in vantaggio con un potente colpo di testa di Breel Embolo - sesto gol in nazionale - dopo un movimento a smarcarsi su un corner di Xherdan Shaqiri.

Nonostante il dominio della Svizzera, il Galles al 74' trova il gol del pari con Moore su un preciso cross di Joe Morrell che vale un punto ciascuno per le due squadre.

Bale e compagni ringraziano i tifosi del Galles POOL/AFP via Getty Images

Star of the Match: Breel Embolo (Svizzera)

“Un pericolo costante per la difesa avversaria, dal dribbling imprevedibile e dalla enorme qualità spalle alla porta, Embolo ha lavorato per la squadra anche dal punto di vista difensivo, oltre ad aver segnato il gol del momentaneo vantaggio nonostante la marcatura a uomo. La sua prestazione mi ha convinto a sceglierlo come Star of the Match".

Willi Ruttensteiner, Osservatore Tecnico UEFA

Formazioni

Galles: Ward; C Roberts, Rodon, B Davies, Mepham; Morrell, Allen, Ramsey (Ampadu 90'); James (Brooks 75'), Moore, Bale

Svizzera: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodríguez; Embolo, Shaqiri (Zakaria 66'), Seferović (Gavranović 84')