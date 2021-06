Ucraina - Austria: storia della partita

Due nazioni che hanno ospitato una fase finale EURO negli ultimi anni si trovano di fronte nell'ultima giornata del Gruppo C: Ucraina e Austria si affronteranno alla National Arena di Bucarest.

• L'Austria ha partecipato alla sua prima fase finale di un Campionato Europeo UEFA quando ha co-organizzato UEFA EURO 2008 con la Svizzera; quattro anni dopo, l'Ucraina ha fatto il suo esordio EURO da nazione co-organizzatrice con la Polonia.

• Le due squadre sono a tre punti nel girone, tre in meno dell'Olanda che è già matematicamente prima del Gruppo C. L'Ucraina ha recuperato dalla sconfitta per 3-2 contro l'Olanda della prima giornata ad Amsterdam, battendo l'esordiente Macedonia del Nord per 2-1 a Bucarest nella seconda giornata, con Andriy Yarmolenko e Roman Yaremchuk in gol in entrambe le partite; l'Austria aveva vinto la sua prima partita di una fase finale EURO imponendosi 3-1 contro la Macedonia del Nord a Bucarest, salvo poi perdere 2-0 contro l'Olanda ad Amsterdam nella seconda.

• Ciò significa che l'Ucraina arriverà seconda nel girone con un pareggio o vittoria, mentre l'Austra deve battere l'Ucraina per arrivare seconda.

I precedenti

• Questa sarà la terza sfida tra le due squadre ma la prima ufficiale.

• Gli unici precedenti tra le due nazionali sono state amichevoli. Le sfide, tutte giocate nel 2011/12, si sono decise sempre allo scadere.

• L'Ucraina ha vinto la prima per 2-1 all'Arena Lviv il 15 novembre 2011 grazie alla rete al 90' di Marko Dević, 19 minuti dopo che l'autogol di Oleksandr Kucher aveva cancellato il vantaggio al 18' di Artem Milevskiy.

• Il 1° giugno dell'anno successivo - penultima amichevole di preparazione dell'Ucraina per UEFA EURO 2012 – l'Austria si è imposta 3-2 a Innsbruck. Dopo il vantaggio di Zlatko Junuzović per la squadra di casa al Tivoli Stadion, Oleh Gusev ha pareggiato al 56'. L'Austria è tornata in vantaggio con Marko Arnautović ma ancora una volta l'Ucraina ha riportato in pari il risultato. A un minuto dalla fine però un altro gol di Arnautović ha regalato la vittoria alla formazione austriaca.

Statistiche EURO: Ucraina

• L'Ucraina non aveva mai partecipato a un EURO prima dell'esperienza da nazione co-organizzatrice con la Polonia. Questa sarà la terza presenza consecutiva in una fase finale.

• Prima di battere la Macedonia del Nord alla seconda giornata, l'Ucraina aveva perso sei delle sette partite EURO giocate. Questa è stata la prima vittoria in una fase finale dalla sconfitta per 2-1 contro la Svezia nella gara d'apertura di UEFA EURO 2012. Shevchenko, oggi commissario tecnico, aveva segnato una doppietta a Kiev - unici gol dell'Ucraina in fasi finali EURO prima di questa edizione.

• L'Ucraina guidata da Mykhailo Fomenko è arrivata ultima nel Gruppo C di UEFA EURO 2016, perdendo con Germania, Irlanda del Nord (entrambi per 0-2) e Polonia (0-1).

• La squadra di Shevchenko è arrivata prima nel Gruppo B delle qualificazioni a UEFA EURO 2020, raccogliendo 20 punti in otto partite - tre più dei campioni in carica del Portogallo.

Tutti i gol dell'Ucraina nelle qualificazioni a EURO 2020

• L'Ucraina è rimasta imbattuta nelle qualificazioni dove ha vinto sei partite e pareggiato due. La nazionale ucraina è una delle cinque a non aver perso nemmeno una partita nella fase preliminare di UEFA EURO 2020, insieme a Belgio, Italia - entrambe hanno vinto tutte le partite -, Spagna e Danimarca.

• Per la prima volta l'Ucraina si è qualificata direttamente a una fase finale EURO. Dopo la qualificazione da nazione co-ospitante nel 2012, l'Ucraina ha battuto la Slovenia negli spareggi qualificandosi alla fase finale del 2016.

• L'Ucraina non aveva mai giocato a Bucarest prima di battere la Macedonia del Nord alla seconda giornata. Questa invece è la terza partita che gioca in Romania dalla sconfitta per 4-1 in amichevole contro la squadra di casa allo Stadionul Gheorghe Hagi di Costanta il 27 marzo 2002.

Statistiche EURO: Austria

• L'Austria è alla terza partecipazione a una fase finale EURO, tutte negli ultimi 12 anni. Dopo aver preso parte a UEFA EURO 2008 da nazione co-organizzatrice senza vincere nemmeno una partita, l'Austria e si è qualificata a UEFA EURO 2016 ma anche questa volta è uscita di scena senza vittorie.

• Il bilancio in fasi finali EURO dell'Austria è V1 P2 S5 GF5 GS10.

• A UEFA EURO 2016, l'Austria è arrivata ultima nel Gruppo F dove ha perso contro Ungheria (0-2) e Islanda (1-2) - entrambe hanno pareggiato 0-0 contro i futuri campioni del Portogallo.

• Il miglior piazzamento dell'Austria è un terzo posto nel Mondiale del 1954 nella vicina Svizzera. L'ultima qualificazione a un Mondiale è stato nel 1998 in Francia.

• La vittoria alla prima giornata contro la Macedonia del Nord è stata la prima dell'Austria in una fase finale dal 2-1 sugli Stati Uniti nella fase a gironi della Coppa del Mondo 1990.

• La nazionale di Franco Foda si è qualificata a UEFA EURO 2020 come seconda del Gruppo G dietro la Polonia, con sei vittorie su dieci gare di qualificazione (P1 S3). Gli austriaci hanno perso le prime due partite e, a qualificazione già avvenuta, hanno perso l'ultima per 1-0 in Lettonia.

Tutti i gol dell'Austria nelle qualificazioni a EURO 2020

• Con la vittoria nella prima giornata contro la Macedonia del Nord a Bucarest, il bilancio in questa città è adesso V1 P1 S1. La sconfitta risale a un 4-0 con la Romania nelle qualificazioni agli Europei del 1988, mentre il pari è un 1-1 contro lo stesso avversario nei preliminari del Mondiale 2010; entrambe le gare si sono giocate allo Stadionul Steaua; ciò significa che questa sarà la seconda partita alla National Arena .

• Avendo pareggiato 1-1 con la Romania a Craiova in amichevole nel 1972 nella prima trasferta contro questo avversario, l'Austria ha interrotto la striscia di partite senza vittorie nella nazione battendo i padroni di casa 1-0 a Ploieşti il 14 ottobre 2020 in UEFA Nations League.

Collegamenti e curiosità

• Ha giocato in Ucraina:

Aleksandar Dragović (Dynamo Kyiv 2013–16)

• Hanno giocato insieme: Serhiy Sydorchuk, Yevhen Makarenko, Andriy Yarmolenko e Aleksandar Dragović (Dynamo Kyiv 2013–16)

Roman Bezus e Aleksandar Dragović (Dynamo Kyiv 2013–14)

Artem Besedin, Roman Yaremchuk, Viktor Tsygankov e Aleksandar Dragović (Dynamo Kyiv 2016)

Andriy Yarmolenko e Marko Arnautović (West Ham 2018/19)

• Stefan Lainer ha fatto un assist nel 6-0 del Borussia Mönchengladbach in casa dello Shakhtar Donetsk nella fase a gironi di UEFA Champions League, il 3 novembre 2020; Marlos, Taras Stepanenko, Viktor Kovalenko e Júnior Moraes hanno giocato tutti nella squadra di casa a Kiev.

• Yarmolenko ha segnato per la Dynamo Kyiv in un 2-2 un casa del Rapid Wien nella fase a gironi 2013/14 di Europa League.

• Marlos ha segnato sia all'andata che al ritorno con lo Shakhtar Donestk che ha battuto il Rapid complessivamente per 3-2 negli spareggi della UEFA Champions League 2015/16.

• Marlos era anche andato in gol col Metalist Kharkiv nella vittoria per 4-1 sul Salzburg nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2011/12, con Martin Hinteregger autore di un autogol; nell'andata vinta 4-0 dal Metalist, Marlos aveva anche fornito un assist.

• David Alaba ha fatto un assist nella vittoria per 7-0 del Bayern München sullo Shakhtar di Andriy Pyatov, Taras Stepanenko e Serhiy Kryvtsov, nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2014/15.

• La rete di Hinteregger ha permesso all'Eintracht Frankfurt di pareggiare 2-2 contro lo Shakhtar a Kharkiv nell'andata dei sedicesimi 2018/19 di Europa League.

• Florian Grillitsch ha segnato nel 4-1 dell'Hoffenheim in trasferta contro il Gent di Yaremchuk e Roman Bezus alla seconda giornata della UEFA Europa League 2020/21. Stefan Posch e il subentrante Christoph Baumgartner sono scesi in campo per gli ospiti.