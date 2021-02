Macedonia del Nord - Olanda: dati e statistiche

La Macedonia del Nord va ad Amsterdam per riaffrontare l'Olanda dopo 12 anni e concludere il Gruppo C.

• Insieme alla Finlandia, la Macedonia del Nord è una delle due squadre qualificate per la prima volta alla fase finale. L'Olanda non raggiunge la fase a eliminazione diretta dal 2008.

Precedenti

• I quattro precedenti fra le due squadre risalgono alle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA. Il 9 ottobre 2004, nei preliminari dell'edizione 2006, la Macedonia del Nord ha recuperato due volte e pareggiato 2-2 allo Skopje City Stadium (oggi National Arena Todor Proeski). Le reti di Goran Pandev (45') e Aco Stojkov (71') hanno subito ripristinato la parità dopo quelle di Wilfred Bouma (43') e Dirk Kuyt (66').

• Il 12 ottobre 2005 all'Amsterdam ArenA (oggi Johan Cruijff ArenA), le squadre hanno disputato l'ultima gara di qualificazione e hanno pareggiato 0-0. L'undici di Marco van Basten ha raggiunto la fase finale in Germania vincendo il Gruppo 1, mentre la Macedonia del Nord è arrivata quinta su sette squadre con nove punti in 12 gare.

• Nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2010, l'Olanda di Bert van Marwijk ha affrontato la Macedonia del Nord di Srečko Katanec a Skopje (10 settembre 2008). Gli ospiti hanno vinto 2-1 con gol di John Heitinga (46') e Rafael van der Vaart (60'), mentre Pandev ha accorciato dal dischetto.

• L'1 aprile 2009 ad Amsterdam, l'Olanda ha vinto 4-0 con gol di Kuyt (16', 41'), Klaas-Jan Huntelaar (25') e Van der Vaart. I tulipani si sono qualificati di nuovo grazie al primo posto nel girone, totalizzando 24 punti in otto partite, mentre la Macedonia del Nord è arrivata quarta su cinque squadre con sette punti.

• Pandev ha giocato tutte e quattro le partite precedenti fra le due squadre.

Statistiche EURO: Macedonia del Nord

• • Per la Macedonia del Nord sarà la prima fase finale. Prima di UEFA EURO 2020 non era mai andata oltre il quarto posto nelle qualificazioni a Campionati Europei UEFA o Mondiali.

Highlights: Macedonia del Nord - Slovenia 2-1

• La squadra di Igor Angelovski è arrivata terza nel Gruppo G dietro Polonia (25 punti) e Austria (19). La Macedonia del Nord ha raccolto 14 punti in dieci partite (V4 P2 S4), come la Slovenia, ma si è qualificata in virtù degli scontri diretti nonostante due sconfitte nelle ultime tre partite (Polonia 0-2 e Austria 1-2).

• La Macedonia del Nord si è qualificata agli spareggi EURO grazie al primo posto nel girone di UEFA Nations League 2018/19 davanti ad Armenia, Gibilterra e Liechtenstein. I macedoni hanno vinto cinque partite su sei (S1) e hanno chiuso il girone con cinque punti di vantaggio sulla seconda.

• La squadra di Angelovski ha vinto 2-1 in casa contro il Kosovo nella semifinale degli spareggi grazie al gol decisivo di Velkovski (suo primo in nazionale). In finale è bastato un gol del capitano Goran Pandev per superare la Georgia per 1-0.

Highlights: Georgia - Macedonia del Nord 0-1

• Con la vittoria su Israele per 1-0 nell'ultima partita del Gruppo G, la Macedonia del Nord ha vinto per la prima volta tre partite consecutive di qualificazione a EURO.

• La Macedonia del Nord è la 35esima nazione diversa a qualificarsi al Campionato Europeo.

• Le due partite contro l'Olanda sono le uniche disputate dalla Macedonia del Nord ad Amsterdam, dove ha un bilancio di un pareggio, una sconfitta e zero gol segnati.

Statistiche EURO: Olanda

• L'Olanda ha partecipato a nove fasi finali dei Campionati Europei UEFA; ha saltato l'edizione del 2016, evento che non capitava dal 1984.

• Campione d'Europa nel 1988 – unico trofeo internazionale –, l'Olanda è arrivata terza negli Europei del 1976 e ha raggiunto la semifinale nel 1992, 2000 e nel 2004 da nazione co-organizzatrice. L'ultima presenza alla fase a eliminazione diretta risale al 2008, quando ha perso contro la Russia ai quarti ai supplementari.

Grandi gol dell'Olanda

• Nell'ultima presenza a EURO - nel 2012 - gli Orange di Van Marwijk sono arrivati ultimi in un girone che comprendeva Portogallo, Germania e Danimarca; quella è stata la quarta sconfitta consecutiva in una fase finale.

• L'Olanda è arrivata quarta nelle qualificazioni a UEFA EURO 2016 dietro Repubblica Ceca, Islanda e Turchia.

• Per l'Olanda è la prima presenza tra Campionati Europei e Mondiali FIFA dal terzo posto nella Coppa del Mondo 2014 in Brasile.

• L'Olanda tuttavia ha raggiunto la finale della prima edizione della UEFA Nations League nel 2019 battendo in semifinale l'Inghilterra 3-1 ai supplementari prima di perdere 1-0 coi padroni di casa del Portogallo in finale.

• La squadra di Ronald Koeman è arrivata seconda dietro la Germania nel Gruppo C delle qualificazioni a UEFA EURO 2020, raccogliendo 19 punti in otto partite (V6 P1 S1). A settembre 2020, Koeman è stato sostituito da Frank de Boer.

Tutti i gol dell'Olanda verso EURO 2020

• Memphis Depay ha realizzato otto assist nelle qualificazioni, più di qualsiasi altro giocatore. Ha segnato inoltre sei gol, risultando così decisivo nel 58% dei 24 gol dell'Olanda.

• Dopo aver segnato dieci gol nelle prime 53 presenze in nazionale, Georginio Wijnaldum ha segnato otto gol in sette gare di qualificazione, risultando così il miglior marcatore dell'Olanda.

• Prima della prima gara di EURO 2020 contro l'Ucraina, il bilancio complessivo dell'Olanda ad Amsterdam era V56 P26 S34. Alla Johan Cruijff ArenA era V39 P19 S14, con appena sette vittorie nelle ultime 19 partite (P2 S10). Nelle qualificazioni a UEFA EURO 2020, ad Amsterdam l'Olanda ha perso 3-2 con la Germania ma battuto 5-0 l'Estonia.

Guarda i cinque gol di Van Basten a EURO 1988 gol

Collegamenti e curiosità

• Eljif Elmas è passato all'Heerenveen dal Rabotnički nel 2015, ma è stato immediatamente prestato alla squadra di provenienza e non ha collezionato presenze nella formazione olandese.

• Darko Velkovski è sceso in campo con il Rijeka nella gara della fase a gironi di UEFA Europa League persa 4-1 contro l'AZ Alkmaar il 29 ottobre 2020. In campo per la squadra olandese c'erano anche Marco Bizot, Owen Wijndal, Calvin Stengs e Teun Koopmeiners (autore di un gol dal dischetto).

• Elmas è entrato nel secondo tempo della gara di UEFA Europa League tra AZ e Napoli del 3 dicembre 2020 (1-1). La squadra di casa schierava anche Bizot, Koopmeiners, Wijndal, Stengs e Myron Boadu.

• Sempre il 3 dicembre 2020, Arijan Ademi ha giocato per intero la gara tra Feyenoord e Dinamo Zagreb (0-2). La squadra olandese schierava Steven Berghuis.