Ucraina - Macedonia del Nord: dati e statistiche

L'Ucraina affronta la Macedonia del Nord a Bucarest alla seconda giornata del Gruppo C: si tratta del primo confronto fra le due squadre dopo sei anni.

• Mentre l'Ucraina è alla fase finale per la terza volta consecutiva (nonché la terza in totale), la Macedonia del Nord è una delle due nazioni che esordisce a UEFA EURO 2020 insieme alla Finlandia (Gruppo B).

Precedenti

• Le squadre sono al quinto confronto diretto, il terzo a EURO. I più recenti risalgono alle qualificazioni per UEFA EURO 2016: l'Ucraina ha vinto 1-0 a Lviv e 2-0 a Skopje, quindi ha raggiunto la fase finale in Francia.

• Il 12 ottobre 2014, Serhiy Sydorchuk ha segnato il gol che ha deciso la gara all'Arena Lviv, mentre il 9 ottobre 2015 un rigore di Yevhen Seleznyov e una rete di Artem Kravets hanno regalato i tre punti all'Ucraina alla Philip II National Arena. Il portiere Andriy Pyatov ha disputato entrambe le partite senza subire gol.

Highlights: l'ultimo confronto diretto

• L'Ucraina è arrivata terza nel Gruppo C con 19 punti e si è qualificata a UEFA EURO 2016 grazie agli spareggi contro la Slovenia. La Macedonia del Nord è arrivata ultima del girone con una vittoria e quattro punti in 10 partite.

• In precedenza, le squadre si erano affrontate due volte in amichevole, 0-0 a Kiev l'11 ottobre 2003 e 1-0 per la Macedonia del Nord a Skopje il 31 marzo dell'anno successivo (gol di Goran Stavrevski). Andriy Shevchenko, attuale Ct dell'Ucraina, ha capitanato la sua nazione in entrambe le partite.

Statistiche EURO: Ucraina

• L'Ucraina, che prima di ospitare il Campionato Europeo UEFA del 2012 insieme alla Polonia non era mai approdata alla fase finale, è alla terza partecipazione consecutiva

• Prima della prima giornata, l'Ucraina aveva perso cinque partite su sei a EURO, ad eccezione del 2-1 sulla Svezia nella gara d'esordio a UEFA EURO 2012. La gara a Kiev è stata decisa da due reti di Shevchenko, le uniche finora segnate dall'Ucraina alla fase finale di EURO.

• A UEFA EURO 2016, la squadra allenata da Mykhailo Fomenko è arrivata ultima nel Gruppo C perdendo contro Germania, Irlanda del Nord (entrambe 0-2) e Polonia (0-1).

• La squadra di Shevchenko è arrivata prima nel Gruppo B di qualificazione a UEFA EURO 2020 con 20 punti in otto partite, tre in più del Portogallo campione in carica.

Highlights: Ucraina - Portogallo 2-1

• L'Ucraina è rimasta imbattuta nelle qualificazioni, collezionando sei vittorie e due pareggi. È una delle cinque squadre che non hanno perso nei preliminari di UEFA EURO 2020 insieme a Belgio, Italia (solo vittorie per entrambe), Spagna e Danimarca.

• È la prima volta che l'Ucraina si qualifica direttamente a EURO; dopo aver ospitato l'edizione del 2012, ha raggiunto quella del 2016 battendo la Slovenia agli spareggi.

• L'unica partita disputata dall'Ucraina in Romania è stata un'amichevole persa 4-1 contro i padroni di casa allo Stadionul Gheorghe Hagi (oggi Stadionul Farul) di Constanţa il 27 marzo 2002.

Statistiche EURO: Macedonia del Nord

• Per la Macedonia del Nord sarà la prima fase finale. Prima di UEFA EURO 2020 non era mai andata oltre il quarto posto nelle qualificazioni a Campionati Europei UEFA o Mondiali.

• La squadra di Igor Angelovski è arrivata terza nel Gruppo G dietro Polonia (25 punti) e Austria (19). La Macedonia del Nord ha raccolto 14 punti in dieci partite (V4 P2 S4), come la Slovenia, ma si è qualificata in virtù degli scontri diretti nonostante due sconfitte nelle ultime tre partite (Polonia 0-2 e Austria 1-2).

• La Macedonia del Nord si è qualificata agli spareggi EURO grazie al primo posto nel girone di UEFA Nations League 2018/19 davanti ad Armenia, Gibilterra e Liechtenstein. I macedoni hanno vinto cinque partite su sei (S1) e hanno chiuso il girone con cinque punti di vantaggio sulla seconda.

• La squadra di Angelovski ha vinto 2-1 in casa contro il Kosovo nella semifinale degli spareggi grazie al gol decisivo di Velkovski (suo primo in nazionale). In finale è bastato un gol del capitano Goran Pandev per superare la Georgia per 1-0.

Highlights: Georgia - Macedonia del Nord 0-1

• Con la vittoria su Israele per 1-0 nell'ultima partita del Gruppo G, la Macedonia del Nord ha vinto per la prima volta tre partite consecutive di qualificazione a EURO.

• La Macedonia del Nord è la 35esima nazione diversa a qualificarsi al Campionato Europeo.

• L'unico precedente della Macedonia del Nord a Bucarest risale all'agosto 1997, quando ha perso 4-2 contro i padroni di casa allo Stadionul Steaua nelle qualificazioni al Mondiale del 1998. L'altra unica trasferta in Romania è stata quella del 4 settembre 2004 a Craiova, quando ha perso un'altra gara di qualificazione mondiale sempre contro i padroni di casa. La nazionale macedone tornerà a giocare in Romania nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 il 25 marzo 2021.

Collegamenti e curiosità

• Marjan Radeski ha segnato in entrambe le sfide vinte dalla Macedonia del Nord contro l'Ucraina (1-0 c, 2-0 t) nelle qualificazioni al Campionato Europeo Under 21 UEFA 2017. In campo per i macedoni sono scesi anche Damjan Siskovski, Darko Velkoski (espulso nella gara di andata a Skopje), Gjoko Zajkov, Visar Musliu, Enis Bardi, Boban Nikolov, Egzon Bejtulai e Tihomir Kostadinov, mentre l'Ucraina ha schierato Eduard Sobol, Oleksandar Zubkov e Roman Yaremchuk.

• Il difensore Ihor Plastun (Ucraina) e il portiere Martin Bogatinov (Macedonia del Nord) sono stati compagni nel Karpaty Lviv nel 2012/13.

• Bogatinov ha collezionato 49 presenze fra tutte le competizioni con il Karpaty da gennaio 2012 all'estate 2013.

• Il 3 novembre 2019, Arijan Ademi ha segnato l'ultimo gol della Dinamo Zagreb nel 3-3 contro lo Shakhtar Donetsk nella fase a gironi di UEFA Champions League.

• Un gol di Ivan Tričkovski ha regalato un 1-1 all'APOEL contro lo Shakhtar nella fase a gironi di UEFA Champions League il 28 settembre 2011.