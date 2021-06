Ucraina - Macedonia del Nord 2-1: Ucraina ancora in corsa

Andriy Yarmolenko eguaglia il record di gol di Andriy Shevchenko a EURO e contribuisce alla prima vittoria nel girone dell'Ucraina, che si avvicina di un passo agli ottavi di finale.



La partita in pillole

Le squadre si sfidano a viso aperto in avvio di gara. Su un pallone di Ezgjan Alioski a scavalcare la difesa, Eljif Elmas manca l'aggancio di un soffio. Sul fronte opposto, Stole Dimitrievski viene subito chiamato in causa e allontana di pugno su un traversone insidioso di Ruslan Malinovskyi.

Sotto assedio ma con qualche segnale di ripresa, la squadra di Igor Angelovski alza il baricentro, ed Elmas colpisce l'esterno della rete dando solo l'illusione del gol nella migliore azione della Macedonia del Nord.

Dopo 29 minuti, l'Ucraina rompe la resistenza della Macedonia del Nord e va in gol: angolo di Malinovskyi, Karavaev si inventa uno straordinario assist di tacco al volo che libera sul secondo palo Yarmolenko: il numero 7 arriva col tempo giusto e batte Dimitrievski con il destro, portando in vantaggio l'Ucraina.!

Zinchenko apre per Yarmolenko, che sceglie l'assist di prima per l'inserimento in profondità di Yaremchuk: il numero 9 si presenta in solitaria davanti a Dimitrievski e lo batte con il destro, 2-0 Ucraina a Bucarest.

Sotto di due reti, nella ripresa la Macedonia del Nord torna all'attacco e colpisce un legno con il subentrante Alekandar Trajkovski su preciso passaggio di Georgiy Bushchan. Poco dopo, Goran Pandev viene steso in area e sul rigore successivo, Bushchan para la conclusione di Alioski, ma quest'ultimo è il primo ad arrivare sul pallone ribadendo in rete la respinta del portiere.

Sul finale Stole Dimitrievski para un rigore a Ruslan Malinovskyi e la squadra di Shevchenko vince 2-1 nonostante la buona partita dei macedoni.

Andriy Yarmolenko con il premio

Star of the Match: Andriy Yarmolenko (Ucraina)

“Ha segnato un gol e dimostrato ottima visione di gioco e grande tecnica. Bravo anche in fase difensiva".

Cosmin Contra, osservatore tecnico UEFA

Guarda tutti i vincitori dei premi Heineken Star of the Match a UEFA EURO 2020.

Formazioni

Ucraina: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Shaparenko (Sydorchuk 78'), Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko (Tsygankov 70'), Yaremchuk (Besedin 70'), Malinovskyi (Sobol 90'+2')

Macedonia del Nord: Dimitrievski; S. Ristovski, D. Velkovski (Tričkovski 85'), Musliu; Nikolov (Trajkovski 46'), Ademi (Ristevski 85'), Spirovski (Churlinov 46'), Alioski; Bardi (Avramovski 77); Pandev, Elmas