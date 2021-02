Austria - Macedonia del Nord: dati e statistiche

La Macedonia del Nord inizia a Bucarest contro l'Austria la sua prima fase finale di sempre. Nelle qualificazioni a UEFA EURO 2020, gli austriaci hanno battuto due volte i macedoni.

• Mentre la Macedonia del Nord è una delle due squadre all'esordio in questa fase finale EURO (insieme alla Finlandia nel Gruppo B), l'Austria è alla sua terza presenza nelle ultime quattro edizioni dei Campionati Europei UEFA e punta alla sua prima qualificazione agli ottavi.

Precedenti

• Le due squadre non si erano mai incontrate prima di essere state sorteggiate insieme nelle qualificazioni a UEFA EURO 2020, con l'Austria che ha vinto in casa e in trasferta finendo seconda nel Gruppo G con 19 punti, cinque in meno della terza qualificata Macedonia del Nord.

• L'Austria ha vinto in rimonta per 4-1 alla National Arena Todor Proeski di Skopje il 10 giugno 2019. Dopo l'autogol al 18' di Martin Hinteregger che ha portato in vantaggio la squadra di casa, al 39' Valentino Lazaro ha segnato la rete del pari. La doppietta nel secondo tempo di Marko Arnautović (62' rig., 82') ha portato il risultato su 3-1, ma a quattro minuti dalla fine l'autogol di Egzon Bejtulai ha fissato il risultato sul 4-1 regalando all'Austria la prima vittoria in trasferta nel girone.

Highlights: Macedonia del Nord - Austria 1-4

• Le due squadre si sono ritrovate contro all'Ernst-Happel-Stadion di Vienna il 16 novembre 2019. In quell'occasione l'Austria ha staccato il pass per la fase finale vincendo 2-1 – sesta vittoria in sette partite - grazie alle reti di David Alaba (7') e Konrad Lainer (48'), al primo gol con la nazionale austriaca. Per gli ospiti invece ha segnato Vlatko Stojanovski al terzo minuto di recupero nella sua gara d'esordio in nazionale.

Statistiche EURO: Austria

• Per l'Austria è la terza partecipazione a una fase finale EURO, con tutte le qualificazioni avvenute negli ultimi 12 anni. Dopo aver preso parte a UEFA EURO 2008 come nazione co-organizzatrice e avere perso le tre partite del girone, l'Austria ha superato le qualificazioni a una fase finale per la prima volta in occasione di UEFA EURO 2016, ma ancora una volta è uscita senza vincere nemmeno una partita.

• Il bilancio dell'Austria in fasi finali EURO è P2 S4 GF2 GS7.

• A UEFA EURO 2016, l'Austria è arrivata ultima nel Gruppo F perdendo contro Ungheria (0-2) e Islanda (1-2) ma pareggiando 0-0 contro i futuri campioni del Portogallo.

Highlights: Austria - Macedonia del Nord 2-1

• Il più importante traguardo della nazionale austriaca è un terzo posto ai Mondiali FIFA 1954 nella vicina Svizzera. L'ultima qualificazione ai Mondiali è stata nel 1988, quando la fase finale si è giocata in Francia.

• L'Austria non vince una partita di una fase finale dal 2-1 sugli Stati Uniti della fase a gironi della Coppa del Mondo del 1990.

• La squadra di Franco Foda si è qualificata a UEFA EURO 2020 come seconda del Gruppo G dietro la Polonia in virtù di sei vittorie in dieci partite (P1 S3). Gli austriaci hanno perso le prime due partite e infine l'ultima 1-0 in casa della Lettonia a qualificazione già avvenuta.

• Il bilancio dell'Austria in Romania è V1 P2 S1. Nell'ultima trasferta è arrivata la prima vittoria - 1-0 in UEFA Nations League allo Stadionul Ilie Oană di Ploieşti il 14 ottobre 2020 grazie alla rete di Alessandro Schöpf. Questa è stata la prima vittoria in partite ufficiali nella nazione fuori da Bucarest.

Austria: i cinque gol più belli nelle qualificazioni

• Questa sarà invece la prima partita dell'Austria all'Arena Națională.

Statistiche EURO: Macedonia del Nord

• Per la Macedonia del Nord sarà la prima fase finale. Prima di UEFA EURO 2020 non era mai andata oltre il quarto posto nelle qualificazioni a Campionati Europei UEFA o Mondiali.

• La squadra di Igor Angelovski è arrivata terza nel Gruppo G dietro Polonia (25 punti) e Austria (19). La Macedonia del Nord ha raccolto 14 punti in dieci partite (V4 P2 S4) come la Slovenia ma si è qualificata in virtù degli scontri diretti a favore nonostante le due sconfitte nelle ultime tre partite (Polonia 0-2 e Austria 1-2).

• La Macedonia del Nord si è qualificata agli spareggi EURO grazie al primo posto nel girone della UEFA Nations League 2018/19, precedendo Armenia, Gibilterra e Liechtenstein. I macedoni hanno vinto cinque partite su sei (S1) e hanno chiuso il girone con cinque punti di vantaggio sul secondo posto.

• La squadra di Angelovski ha vinto 2-1 in casa contro il Kosovo nella semifinale degli spareggi grazie al gol decisivo di Velkovski (suo primo in nazionale). In finale è bastato un gol del capitano Goran Pandev per superare la Georgia per 1-0.

Highlights: Georgia - Macedonia del Nord 0-1

• Con la vittoria su Israele per 1-0 nell'ultima partita del Gruppo G, la Macedonia del Nord ha vinto per la prima volta tre partite consecutive nelle qualificazioni EURO.

• La Macedonia del Nord è la 35esima nazione diversa a qualificarsi a un EURO.

• L'unica precedente partita della Macedonia del Nord a Bucarest risale all'agosto 1997 quando ha perso 4-2 per mano dei padroni di casa allo Stadionul Steaua nelle qualificazioni al Mondiale del 1998. L'altra unica trasferta in Romania è stata il 4 settembre a Craiova, quando ha perso un'altra gara di qualificazione alla Coppa del Mondo sempre contro i padroni di casa. La nazionale macedone tornerà a giocare una partita in Romania nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2022, il 25 marzo 2021.

Collegamenti e curiosità

• Marko Arnautović e Pandev sono stati compagni di squadra nell'Inter nel 2010.

• Ivan Tričkovski è andato in gol nella vittoria per 2-0 dell'AEK Larnaca in casa dello Sturm Graz nell'andata del terzo turno di qualificazione (9 agosto 2018), e una settimana dopo ha realizzato una tripletta nel 5-0 dell'AEK.

• Una rete di Arijan Ademi non è bastata alla Dinamo Zagreb che ha perso 4-2 in trasferta col Salzburg nella fase a gironi di UEFA Europa League (23 ottobre 2014).