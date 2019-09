Diventa il primo campione di UEFA eEURO!

UEFA presenta UEFA eEURO 2020, un torneo di e-football per nazionali che vede in gara tutte le 55 federazioni affiliate alla UEFA: a rappresentare il tuo paese potresti essere proprio tu!

La competizione, che inizia a novembre 2019, sarà il più grande evento di eFootball per nazionali mai organizzato e vedrà i giocatori sfidarsi in esclusiva su KONAMI eFootball PES 2020.Il videogioco sarà infatti dedicato a UEFA EURO 2020.

Per tutte le nazioni partecipanti, lo scopo è qualificarsi alla fase finale in programma a Londra il 9 e il 10 luglio, prima della vera finale di UEFA EURO 2020 del 12 luglio allo stadio di Wembley.

I vincitori di eEURO 2020 riceveranno i biglietti per assistere alla finale di UEFA EURO 2020 e un premio in denaro. Ogni nazione può iscrivere una squadra di e-football formata da due a quattro giocatori. Sei pronto a rappresentare la tua nazione? Visita eEURO2020.com e selezionala per registrarti!

Clicca qui per tutte le informazioni su UEFA eEURO 2020.