Sorteggi fase campionato Champions League, Europa League e Conference League: tutto quello che c'è da sapere

I sorteggi della fase campionato della UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League 2026/27 verranno effettuati il 27 e il 28 agosto 2026.

Vi raccontiamo tutti i dettagli delle cerimonie dei sorteggi in programma al Grimaldi Forum di Montecarlo.

Segui LIVE il sorteggio di Champions League

Quando sono i sorteggi delle fasi campionato di Champions League, Europa League e Conference League?

Il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026/27 si terrà giovedì 27 agosto alle ore 18:00 CET, mentre i sorteggi delle fasi campionato di Europa League e Conference League verranno effettuati venerdì 28 agosto alle ore 13:00 CET.

Quali squadre partecipano ai sorteggi delle fasi campionato di Champions League, Europa League e Conference League?

A ogni sorteggio partecipano 36 squadre.

Al sorteggio della Champions League prendono parte le 29 qualificate di diritto e le sette vincitrici degli spareggi.

Al sorteggio dell'Europa League prendono parte le 13 qualificate di diritto, le 12 vincitrici degli spareggi, le quattro provenienti dal terzo turno di qualificazione (percorso Piazzate) di Champions League e le sette perdenti degli spareggi di Champions League.

Al sorteggio della Conference League partecipano le 24 vincitrici degli spareggi e le 12 sconfitte degli spareggi di Europa League.

Le squadre della Champions League e dell’Europa League saranno sorteggiate per affrontare otto avversari diversi nella fase campionato, mentre quelle della Conference League giocheranno contro sei avversari diversi nella fase campionato.

Dove posso seguire i sorteggi della fase campionato di Champions League, Europa League e Conference League?

Tutti i sorteggi sono in diretta e possono essere seguiti gratuitamente su UEFA.com e UEFA.tv.

Cosa succede dopo i sorteggi?

Il calendario della Champions League, con le date e gli orari delle partite, sarà reso noto entro sabato 29 agosto, mentre i calendari di Europa League e Conference League saranno comunicati entro domenica 30 agosto. La UEFA pubblicherà un avviso sui propri canali social poco prima della pubblicazione dei calendari di ciascuna competizione per annunciarne l’imminente pubblicazione.

Come funziona la fase campionato di Champions League, Europa League e Conference League?

A partire dalla stagione 2024/25, tutte e tre le competizioni prevedono un’unica fase campionato a 36 squadre. In Champions League ed Europa League, ogni squadra affronta otto squadre diverse (quattro partite in casa e quattro in trasferta); nella Conference League, ogni club affronta sei squadre diverse (tre in casa e tre in trasferta).

In tutte e tre le competizioni, le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre che si classificano dal 9° al 24° posto disputeranno gli spareggi della fase a eliminazione diretta, i cui vincitori accederanno agli ottavi di finale. Da quel momento in poi si giocherà la classica fase a eliminazione diretta.

Le squadre che si classificheranno dal 25° posto in giù nella fase campionato di tutte e tre le competizioni, saranno eliminate dalle competizioni europee, senza possibilità di accedere ad altri tornei per la stagione in corso.

Come funziona il sorteggio di Champions League

Quando si giocano le partite di Champions League, Europa League e Conference League?

Il calendario delle partite e dei sorteggi delle tre competizioni è disponibile nei nostri articoli di approfondimento riportati di seguito.

UEFA Champions League

UEFA Europa League

UEFA Conference League