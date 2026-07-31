Con la fine del secondo turno di qualificazione, le esordenti fanno un passo in avanti verso la fase campionato  

Con la conclusione del secondo turno di qualificazione disputato questa settimana, si è completata la griglia di partenza del terzo turno di qualificazione che avvicina ulteriormente le squadre alla fase campionato delle tre competizioni europee.

UEFA Champions League: una serata storica per il Kauno Žalgiris

I campioni lituani del Kauno Žalgiris si sono assicurati un posto nella fase campionato di una competizione UEFA dopo che il gol decisivo di Leon Kreković all’85° minuto ha garantito alla sua squadra la vittoria complessiva per 1-0 sui faroesi del KÍ Klaksvík.

I campioni di Svezia ed esordienti in competizioni europee del Mjällby, hanno pareggiato 0-0 il ritorno contro il Lincoln Red Imps di Gibilterra, sigillando così una vittoria complessiva per 3-0. Il Sabah, vincitore per la prima volta del campionato azero, si è qualificato al turno successivo grazie alla vittoria per 2-0 sui finlandesi del KuPS dopo l'1-0 dell'andata (tot. 3-0).

I croati del GNK Dinamo sono stati protagonisti di una straordinaria rimonta dopo essere stati in svantaggio per 2-0 al 22’ contro gli svizzeri del Thun, prevalendo infine per 4-3 (tra andata e ritorno) dopo i tempi supplementari. L’Aarhus invece ha ribaltato lo svantaggio di 4-1 dell’andata contro i polacchi del Lech Poznań, con il portiere Mads Christiansen che ha parato due rigori, consentendo alla squadra danese di andare avanti nella sua prima partecipazione in Coppa dei Campioni/Champions League dal 1987/88.

Dopo l'esordio nella passata fase campionato, i kazaki del Kairat Almaty hanno battuto ai calci di rigore i ciprioti dell'Omonia, mentre gli sloveni del Celje hanno battuto ai rigori l’Egnatia dopo un entusiasmante 5-5 complessivo tra andata e ritorno.

Il Sabah ha battuto il KuPS per 3-0 nella doppia sfida, qualificandosi così al terzo turno di qualificazione Sabah FK

UEFA Europa League: Pavlidis guida la rimonta del Benfica

Dopo aver perso l'andata per 2-1 a San Gallo, in Svizzera, il Benfica ha reagito vincendo in grande stile per 5-0 a Lisbona. Vangelis Pavlidis è stato il protagonista assoluto con quattro reti: il miglior risultato in una singola partita mai ottenuto dall’attaccante greco in una competizione UEFA per club.

Il club turco del Beşiktaş si è qualificato senza particolari difficoltà contro i danesi del Midtjylland (rimasti in dieci al 53') battendoli 2-0 al ritorno e 1-0 all'andata.

Il CSKA Sofia e i ciprioti del Pafos sono entrambi andati ai tempi supplementari per superare rispettivamente gli azeri del Qarabağ e i croati dell’Hajduk Spalato, con la squadra bulgara che alla fine ha avuto la meglio sugli avversari ai calci di rigore.

Vangelis Pavlidis ha segnato quattro gol con la maglia del Benfica contro il St. Gallen Getty Images

UEFA Conference League: il Riga vince in rimonta

Il Riga ha compiuto un ulteriore passo avanti verso la sua prima qualificazione in assoluto alla fase campionato, grazie a una straordinaria rimonta contro i macedoni del Vardar. Dopo aver vinto l'andata per 3-2, la squadra lettone si è trovata in svantaggio per 2-0 al 66° minuto, prima di portare la sfida ai tempi supplementari e completare una rimonta straordinaria con altri quattro gol, aggiudicandosi così la vittoria complessiva per 8-4.

Anche i faroesi del Runavík hanno compiuto una rimonta spettacolare contro gli sloveni del Koper, con Michał Przybylski che ha segnato la rete del 3-3 complessivo prima del successo ai calci di rigore.

I lituani dell’FK Žalgiris e i danesi del Nordsjælland hanno ribaltato lo svantaggio accumulato all’andata, segnando rispettivamente sette e sei gol contro i georgiani della Dinamo Tbilisi e gli svedesi del GAIS.