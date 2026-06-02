UEFA e DECATHLON svelano i palloni ufficiali della UEFA Europa League e Conference League 2026/27

UEFA e KIPSTA, il celebre brand sportivo di DECATHLON, hanno presentato i nuovi palloni ufficiali delle partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League per la stagione 2026/27.

Un design ispirato alle onde energetiche

Per la nuova stagione, i due palloni — che riprendono i colori delle rispettive competizioni — presentano elementi grafici simili. Le strisce nere simboleggiano il percorso che porta alla finale e richiamano anche le "onde di energia" che caratterizzano l'identità di ciascuna competizione: nette e spigolose per l'Europa League, sinuose e colorate per la Conference League.

Una collaborazione a lungo termine

Avviata nella stagione 2024/25, la partnership tra UEFA e DECATHLON prosegue fino alla stagione 2026/27 nell’ambito di un impegno a lungo termine. Questa collaborazione continua a garantire una notevole uniformità tecnica nelle competizioni europee.

Sui campi dell’Europa League e della Conference League, i palloni KIPSTA incarnano più che mai la combinazione perfetta di prestazioni elevate, resistenza e accessibilità. Attraverso questo rinnovato impegno, il brand ribadisce la propria ambizione di promuovere un calcio equo ed emozionante, dal calcio amatoriale sino a quello professionistico ai massimi livelli.

Eccellenza aziendale e competenza in campo

Mentre i modelli si evolvono per la nuova stagione, gli standard tecnici rimangono altissimi. I palloni da gara ufficiali KIPSTA sono il risultato di un processo di sviluppo avanzato che combina competenze industriali all'avanguardia con una rigorosa validazione da parte di giocatori professionisti.

Progettati, testati e sviluppati in Francia presso il Kipstadium — il centro di progettazione per gli sport di squadra di DECATHLON situato a Tourcoing — questi palloni vengono esaminati sia in laboratorio che in partite reali. Sono certificate FIFA Quality Pro, il più alto standard nel mondo del calcio.

Grazie alla tecnologia dei pannelli termosaldati (una struttura senza cuciture), garantiscono una forma sferica perfetta e una durata superiore. Dotati di un componente in schiuma di microfibra testurizzata e di una goffratura specifica, offrono una sensazione di gioco migliorata e una traiettoria di volo estremamente stabile, soddisfacendo le aspettative sia degli attaccanti che dei portieri.

Qualità, resistenza e accessibilità: lo stesso pallone per tutti

Fedele alla sua filosofia di rendere lo sport accessibile a tutti, KIPSTA non scende a compromessi tra prestazioni tecniche e prezzo. Il marchio offre quindi esattamente lo stesso prodotto sia alle star internazionali che agli appassionati delle squadre amatoriali: il pallone utilizzato dai professionisti è proprio quello che ogni persona che gioca a calcio potrà acquistare nei negozi al prezzo di 79,99 €.

I palloni ufficiali della Europa League e Conference League 2026/27 saranno disponibili a partire dalle ore 11:00 CET di martedì 2 giugno nei negozi DECATHLON e sulle piattaforme online. Per garantire un'esperienza totalmente coinvolgente, le versioni "replica" e "mini" presenteranno ancora una volta lo stesso design visivo del pallone ufficiale da gara, consentendo a tutti di condividere la stessa estetica in campo.