I temi degli ottavi di finale di UEFA Conference League

Il Crystal Palace deve vincere a Cipro, la Fiorentina deve difendere un vantaggio di un gol in Polonia e il Mainz è in parità contro il Sigma Olomouc agli ottavi di finale di UEFA Conference League.

UEFA.com presenta in anteprima le gare di ritorno di giovedì 19 marzo.

AEK Athens - Celje (tot. 4-0)

"I giocatori erano orgogliosi, non volevano perdere due volte contro il Celje", ha dichiarato l'allenatore dell'AEK Atene, Marko Nikolić, dopo la netta vittoria nella gara d'andata. Bruciato dalla sconfitta per 3-1 in Slovenia alla prima giornata, l'AEK è rimasto imbattuto da allora, ma Nikolić ripete "avremmo potuto segnare molto di più" in vista della gara di ritorno.

Highlights Conference League: Celje - AEK Athens 0-4

AEK Larnaca - Crystal Palace (tot. 0-0)

Dopo aver battuto il Palace per 1-0 nella fase campionato, lo 0-0 della gara di andata lascia l'AEK Larnaca in buona posizione prima del ritorno a Londra. L'allenatore del Palace, Oliver Glasner, sa che la sua squadra dovrà essere "più concreta": impresa tutt'altro che facile contro l'AEK, che in questa Conference League è imbattuto (V3 P4) e ha subito un solo gol in sette partite.

Highlights Conference League: Crystal Palace - AEK Larnaca 0-0

Mainz - Sigma Olomouc (tot. 0-0)

Il portiere del Mainz, Daniel Batz, ha spiegato che non ha avuto "nulla da fare per 88 minuti" nella gara di andata e spera in un'altra serata tranquilla, aggiungendo: "Con i tifosi dalla nostra parte, possiamo farcela". L'allenatore del Sigma, Tomáš Janotka, è entusiasta della trasferta alla Mainz Arena: "Per noi è un privilegio giocare in uno stadio pieno che ospita la Bundesliga", ha affermato. "Sarà una specie di battesimo del fuoco".

Highlights Conference League: Sigma Olomouc - Mainz 0-0

Raków - Fiorentina (tot. 1-2)

Paolo Vanoli insiste sul fatto che la Fiorentina, due volte seconda in Conference League, "lotterà per arrivare fino in fondo" dopo la vittoria in rimonta contro il Raków e ha aggiunto: "I giocatori ci tengono molto, soprattutto perché sono arrivati a un passo dalla vittoria in passato". L'allenatore del Raków, Łukasz Tomczyk, ha promesso che la sua squadra "si preparerà ancora meglio" per la partita decisiva.

Highlights Conference League: Fiorentina - Rákow 2-1

Rayo Vallecano - Samsunspor (tot. 3-1)

"Abbiamo fatto un primo passo molto importante, rimanendo in scia positiva", ha dichiarato Iñigo Pérez dopo la vittoria del Rayo Vallecano in Turchia. Il suo collega Thorsten Fink, però, rimane ottimista e commenta: "Se riusciamo a segnare subito, possiamo dare seri problemi. Nel calcio tutto può succedere".

Highlights Conference League: Samsunspor - Rayo Vallecano 1-3

Shakhtar - Lech Poznań (tot. 3-1)

Lo Shakhtar è in posizione favorevole, ma il tecnico Arda Turan non si lascia prendere dall'entusiasmo. "Dobbiamo affrontare questa partita con rispetto e con la massima concentrazione", ha dichiarato. Poiché lo Shakhtar gioca le gare casalinghe a Cracovia, il Lech ha una trasferta relativamente breve e punta a tornare ai quarti di finale come tre stagioni fa.

Highlights Conference League: Lech Poznań - Shakhtar 1-3

Sparta Praha - AZ Alkmaar (tot. 1-2)

Secondo l'allenatore ad interim Leeroy Echteld, l'AZ "gioca con piacere e impegno". Il secondo gol di Troy Parrott ha portato in vantaggio la squadra dei Paesi Bassi, ma il difensore dello Sparta Praga, Jaroslav Zelený, sa che la qualificazione è ancora aperta: "Una sconfitta di un solo gol è gestibile, nulla è perduto. Lo stadio Letná può aiutarci e crediamo di poter ribaltare il risultato".

Highlights Conference League: AZ Alkmaar - Sparta Praha 2-1

Strasbourg - Rijeka (tot. 2-1)

"Sono deluso, potevamo segnare di più", ha dichiarato Gary O'Neil dopo la vittoria di misura nella sua prima partita europea da allenatore. Il tecnico del Rijeka, Víctor Sánchez, non perde la fiducia dopo la gara di andata e osserva: "Abbiamo giocato bene contro la prima classificata della fase campionato, una delle favorite alla vittoria finale".

Highlights Conference League: Rijeka - Strasbourg 1-2