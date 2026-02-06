UEFA Conference League Risultati e statistiche live
Confermate le variazioni alle rose di Conference League

venerdì 6 febbraio 2026

Le squadre ancora in corsa hanno confermato le variazioni alle rose per la fase a eliminazione diretta di UEFA Conference League 2025/26.

Brennan Johnson è stato aggiunto alla rosa del Crystal Palace
Le squadre della fase a eliminazione diretta di UEFA Conference League potevano registrare tre nuovi giocatori idonei della lista A entro le 24:00 CET di giovedì 5 febbraio.

Dopo la scadenza, è possibile confermare le nuove rose delle 24 squadre; clicca su ogni club per visualizzare la rosa completa.

Regolamento per il mercato di gennaio

Quali sono le variazioni alle rose di Conference League?

AEK Athens

AEK Larnaca

AZ Alkmaar

Celje

Crystal Palace

Drita

Fiorentina

Jagiellonia

KuPS Kuopio

Lausanne-Sport

Lech Poznań

Mainz

Noah

Omonoia

Raków

Rayo Vallecano

Rijeka

Samsunspor

Shakhtar

Shkëndija

Sigma Olomouc

Sparta Praha

Strasbourg

Zrinjski

Lista B

Ogni club ha anche diritto a iscrivere un numero illimitato di giocatori nella Lista B durante la stagione. La lista deve essere consegnata entro e non oltre le ore 24:00 CET del giorno precedente la partita in questione.

Un giocatore può essere iscritto nella Lista B se è nato dal 1° gennaio 2004 in poi e, dal compimento del quindicesimo anno di età, era idoneo a giocare per il club in questione per un periodo ininterrotto di due anni, o per un totale di tre anni consecutivi, con un massimo di un prestito a un club della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno. I giocatori di età pari o superiore a 16 anni possono essere iscritti nella Lista B se sono stati tesserati per il club partecipante per i due anni precedenti senza interruzioni.

Ogni club deve includere almeno due portieri nella Lista A e almeno tre in totale (Lista A e Lista B sommate).

Leggi il regolamento per ulteriori dettagli.

