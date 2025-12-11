Riepilogo quinta giornata di Conference League: la Fiorentina torna a vincere, allungano Strasbourg e Shakhtar
giovedì 11 dicembre 2025
Intro articolo
I viola battono di misura la Dynamo Kyiv e si avvicinano alla qualificazione, raggiunta da altre sei squadre.
Contenuti top media
Corpo articolo
A una giornata dal termine della fase campionato di UEFA Conference League, altre sei squadre raggiungono Samsunspor e Strasbourg nella fase a eliminazione diretta: AEK Athes, Raków, Mainz, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk e Sparta Praga hanno infatti la certezza matematica di un posto tra le prime 24.
UEFA.com riepiloga le partite più interessanti della quinta.
I risultati della quinta giornata
Fiorentina - Dynamo Kyiv 2-1
Häcken - AEK Larnaca -1
Breidablik - Shamrock Rovers 3-1
Drita - AZ Alkmaar 0-3
Noah - Legia Warszawa 2-1
Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano 1-2
Shkëndija - Slovan Bratislava 2-0
Samsunspor - AEK Athens 1-2
Universitatea Craiova - Sparta Praha 1-2
Aberdeen - Strasbourg 0-1
Hamrun Spartans - Shakhtar Donetsk 2-0
Rijeka - Celje 3-0
Lech Poznań - Mainz 1-1
KuPS Kuopio - Lausanne-Sport 0-0
Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc 2-1
Raków - Zrinjski 1-0
Shelbourne - Crystal Palace 0-3
SK Rapid - Omonia 0-1
Shelbourne - Crystal Palace 0-3
Il Crystal Palace vince facilmente la sfida contro la squadra irlandese con tre gol nel primo tempo. Christantus Uche apre le marcature su assist di Eddie Nketiah, che poi segna in tap-in dopo un palo di Uche. Il gol più bello della serata è di Yeremy Pino, che parte solitario dalla metà campo e insacca con una conclusione dal limite.
Fiorentina - Dynamo KyiV 2-1
I viola tornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive grazie al gol del subentrato Albert Gudmundsson a 16 minuti dalla fine. I padroni di casa passano in vantaggio a inizio gara con un colpo di testa di Moise Kean su preciso cross di Dodô, ma la Dynamo pareggia in avvio di ripresa con un tiro strepitoso di Mykola Mykhailenko.
Entrambe le squadre vanno a caccia del gol decisivo, ma la differenza la fa Gudmundsson segnando dalla corta distanza e regalando alla Fiorentina la terza vittoria nella fase campionato.
Il meglio dagli altri campi
- Shakhtar, Raków, AEK Athens, Sparta Praha, Rayo Vallecano e Mainz centrano la qualificazione matematica alla fase a eliminazione diretta di UEFA Conference League.
- Il Samsunspor, già qualificato, perde l'imbattibilità contro l'AEK Athens, che rimonta da un 1-0 e conquista i tre punti. Un autogol di Harold Moukoudi porta in vantaggio la squadra turca, ma dopo un bel calcio di punizione trasformato da Răzvan Marin al 7' della ripresa Aboubakary Koita raddoppia poco dopo il quarto d'ora.
- Lo Strasbourg approfitta della sconfitta del Samsunspor e balza in testa alla classifica grazie a un trionfo di misura in casa dell'Aberdeen che suggella il posto agli ottavi. Martial Godo sfrutta un passaggio di Samuel Amo-Ameyaw che spacca in due la difesa e porta in vantaggio la squadra di Liam Rosenior.
- Il Mainz non riesce a rimanere in contatto con le prime in classifica nonostante il gol di apertura di Sota Kawasaki in casa del Lech Poznań, che pareggia su rigore con il capitano Mikael Ishak poco prima dell'intervallo. La squadra della Bundesliga rimane in dieci uomini a metà del secondo tempo per l'espulsione di Nikolas Veratschnig.
Sesta giornata (18 dicembre)
Mainz - Samsunspor
Sparta Praha - Aberdeen
AEK Athens - Universitatea Craiova
AEK Larnaca - Shkëndija
AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok
Crystal Palace - KuPS Kuopio
Shakhtar Donetsk - Rijeka
Dynamo Kyiv - Noah
Lausanne-Sport - Fiorentina
Zrinjski - SK Rapid
Legia Warszawa - Lincoln Red Imps
Celje - Shelbourne
Omonoia - Raków
Strasbourg - Breidablik
Rayo Vallecano - Drita
Shamrock Rovers - Hamrun Spartans
Sigma Olomouc - Lech Poznań
Slovan Bratislava - Häcken