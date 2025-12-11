Riepilogo quinta giornata di Conference League: la Fiorentina torna a vincere, allungano Strasbourg e Shakhtar

A una giornata dal termine della fase campionato di UEFA Conference League, altre sei squadre raggiungono Samsunspor e Strasbourg nella fase a eliminazione diretta: AEK Athes, Raków, Mainz, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk e Sparta Praga hanno infatti la certezza matematica di un posto tra le prime 24.

UEFA.com riepiloga le partite più interessanti della quinta.

Simulatore: pronostica la classifica finale

Il Crystal Palace vince facilmente la sfida contro la squadra irlandese con tre gol nel primo tempo. Christantus Uche apre le marcature su assist di Eddie Nketiah, che poi segna in tap-in dopo un palo di Uche. Il gol più bello della serata è di Yeremy Pino, che parte solitario dalla metà campo e insacca con una conclusione dal limite.

I viola tornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive grazie al gol del subentrato Albert Gudmundsson a 16 minuti dalla fine. I padroni di casa passano in vantaggio a inizio gara con un colpo di testa di Moise Kean su preciso cross di Dodô, ma la Dynamo pareggia in avvio di ripresa con un tiro strepitoso di Mykola Mykhailenko.

Entrambe le squadre vanno a caccia del gol decisivo, ma la differenza la fa Gudmundsson segnando dalla corta distanza e regalando alla Fiorentina la terza vittoria nella fase campionato.

Il meglio dagli altri campi