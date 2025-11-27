Quarta giornata Conference League: perde la Fiorentina, vittorie decisive per Strasbourg e Samsunspor

Nella quarta giornata di UEFA Conference League, la Fiorentina perde in casa contro l'AEK Athens, mentre Strasbourg e Samsunspor si qualificano matematicamente alla fase successiva.

UEFA.com vi racconta le partite della quarta giornata.

Strasbourg - Crystal Palace 2-1

Lo Strasbourg vince in rimonta e vola al secondo posto della fase campionato. Con dieci punti, non può finire fuori dal 24° posto.

Gli ospiti passano in vantaggio grazie al rasoterra di Tyrick Mitchell e sfiorano il raddoppio con un palo colpito da Ismaïla Sarr. Emanuel Emegha punisce il Palace per quell'occasione mancata, pareggiando nella ripresa.

La squadra londinese ha molte occasioni e colpisce un secondo palo, ma il gol di Samir El Mourabet da distanza ravvicinata al 77° minuto regala il successo e la qualificazione allo Strasbourg.

Fiorentina - AEK Athens 0-1

L'AEK Atene conquista una vittoria sofferta contro la Viola, rovinando il debutto europeo del nuovo allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli.

Il gol decisivo arriva al 35° minuto, quando Lazaros Rota si insinua sulla fascia sinistra e lascia partire un cross che viene deviato da Stavros Pilios e ribattuto in rete da Mijat Gaćinović.

La Fiorentina ha anche qualche occasione per pareggiare: due conclusioni di Edin Džeko vengono neutralizzate dal portiere Thomas Strakosha. Nel finale, Zini dell'AEK colpisce il palo, mentre il portiere della Fiorentina, David De Gea, deve superarsi per parare il tiro di Luka Jović. Džeko colpisce anche un palo, ma non basta alla Fiorentina per pareggiare.

Il meglio dagli altri campi