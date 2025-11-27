Quarta giornata Conference League: perde la Fiorentina, vittorie decisive per Strasbourg e Samsunspor
giovedì 27 novembre 2025
Nella quarta giornata di UEFA Conference League, la Fiorentina perde in casa contro l'AEK Athens, mentre Strasbourg e Samsunspor si qualificano matematicamente alla fase successiva.
UEFA.com vi racconta le partite della quarta giornata.
Risultati quarta giornata
AZ Alkmaar - Shelbourne 2-0
Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps 3-1
Zrinjski - Häcken 2-1
Lech Poznań - Lausanne-Sport 2-0
Omonoia - Dynamo Kyiv 2-0
Raków - SK Rapid 4-1
Sigma Olomouc - Celje 2-1
Universitatea Craiova - Mainz 1-0
Slovan Bratislava - Rayo Vallecano 2-1
Aberdeen - Noah 1-1
Fiorentina - AEK Athens 0-1
Breidablik - Samsunspor 2-2
Drita - Shkëndija 1-0
Rijeka - AEK Larnaca 0-0
Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio 1-0
Legia Warszawa - Sparta Praha 0-1
Strasbourg - Crystal Palace 2-1
Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk 1-2
Strasbourg - Crystal Palace 2-1
Lo Strasbourg vince in rimonta e vola al secondo posto della fase campionato. Con dieci punti, non può finire fuori dal 24° posto.
Gli ospiti passano in vantaggio grazie al rasoterra di Tyrick Mitchell e sfiorano il raddoppio con un palo colpito da Ismaïla Sarr. Emanuel Emegha punisce il Palace per quell'occasione mancata, pareggiando nella ripresa.
La squadra londinese ha molte occasioni e colpisce un secondo palo, ma il gol di Samir El Mourabet da distanza ravvicinata al 77° minuto regala il successo e la qualificazione allo Strasbourg.
L'AEK Atene conquista una vittoria sofferta contro la Viola, rovinando il debutto europeo del nuovo allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli.
Il gol decisivo arriva al 35° minuto, quando Lazaros Rota si insinua sulla fascia sinistra e lascia partire un cross che viene deviato da Stavros Pilios e ribattuto in rete da Mijat Gaćinović.
La Fiorentina ha anche qualche occasione per pareggiare: due conclusioni di Edin Džeko vengono neutralizzate dal portiere Thomas Strakosha. Nel finale, Zini dell'AEK colpisce il palo, mentre il portiere della Fiorentina, David De Gea, deve superarsi per parare il tiro di Luka Jović. Džeko colpisce anche un palo, ma non basta alla Fiorentina per pareggiare.
Il meglio dagli altri campi
- Il Samsunspor ha subito i primi gol di questa edizione in casa del Breidablik, ma è riuscito a qualificarsi alla fase successiva grazie al terzo e quarto gol della stagione di Marius Mouandilmadji nel 2-2 finale. Con dieci punti, il club turco guida la classifica davanti allo Strasbourg per la differenza reti.
- Lamine Diaby-Fadiga ha segnato la seconda tripletta di questa fase campionato nel 4-1 casalingo del Raków sull'SK Rapid. La squadra polacca è una delle sole sei squadre ancora imbattute dopo la quarta giornata, insieme ad AEK Larnaca, Drita, Jagiellonia, Samsunspor e Strasbourg.
- Con la sconfitta per 1-0 contro l'Universitatea Craiova, il Mainz non è più a punteggio pieno. Anche il Rayo Vallecano ha subito la sua prima sconfitta, perdendo per 2-1 contro lo Slovan Bratislava.
Quinta giornata (11 dicembre)
18:45 CET
Fiorentina - Dynamo Kyiv
Häcken - AEK Larnaca
Breidablik - Shamrock Rovers
Drita - AZ Alkmaar
Noah - Legia Warszawa
Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano
Shkëndija - Slovan Bratislava
Samsunspor - AEK Athens
Universitatea Craiova - Sparta Praha
21:00 CET
Aberdeen - Strasbourg
Hamrun Spartans - Shakhtar Donetsk
Rijeka - Celje
Lech Poznań - Mainz
KuPS Kuopio - Lausanne-Sport
Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc
Raków - Zrinjski
Shelbourne - Crystal Palace