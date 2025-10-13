UEFA Conference League: i temi della seconda giornata

Strasbourg e Crystal Palace puntano a portare i loro successi nazionali a un nuovo livello, mentre Celje può contare su un Franko Kovačević in stato di grazia in vista della seconda giornata della UEFA Conference League.

Fischio d'inizio alle 21:00 CET se non indicato diversamente

Giovedì 23 ottobre 2025

AEK Athens - Aberdeen (18:45)

Häcken - Rayo Vallecano (18:45)

Breidablik - KuPS Kuopio (18:45)

Shakhtar Donetsk - Legia Warszawa (18:45)

Drita - Omonoia (18:45)

Rijeka - Sparta Praha (18:45)

Shkëndija - Shelbourne (18:45)

Strasbourg - Jagiellonia Białystok (18:45)

SK Rapid - Fiorentina (18:45)

Mainz - Zrinjski

AZ Alkmaar - Slovan Bratislava

Crystal Palace - AEK Larnaca

Hamrun Spartans - Lausanne-Sport

Lincoln Red Imps - Lech Poznań

Samsunspor - Dynamo Kyiv

Shamrock Rovers - Celje

Sigma Olomouc - Raków

Universitatea Craiova - Noah

Il ritorno dello Strasbourg

L’ultima volta che lo Strasbourg ha preso parte a una fase a gironi UEFA è stato nella stagione 2005/06, e da allora è successo di tutto: i campioni di Francia del 1978/79 sono infatti scivolati fino alla quinta divisione nel 2011/12, per poi risalire gradualmente fino alla Ligue 1 nel 2016/17. Il settimo posto conquistato nella scorsa stagione sotto la guida del tecnico inglese Liam Rosenior è valso il ritorno in Europa, con la squadra capace di superare il Brøndby negli spareggi di qualificazione.

Questa settimana lo Strasbourg ospita il Jagiellonia con l’obiettivo di dare continuità al 2-1 ottenuto sul campo dello Slovan Bratislava nella prima giornata. "Queste partite ci permettono di imparare e crescere, ma credo molto in questa squadra", ha commentato Rosenior. I risultati in campionato sembrano dargli ragione, e non mancano i giovani talenti da tenere d’occhio: Valentin Barco, Guela Doué, Emanuel Emegha, Diego Moreira, Abdoul Ouattara e Kendry Páez.

Guarda il gol di Abdoul Ouattara dello Strasbourg contro lo S. Bratislava

Il debutto del Palace a Londra

Il Selhurst Park ospita per la prima volta una gara europea nel sud di Londra, con il Crystal Palace che si prepara a sfidare l’AEK Larnaca. Il club del SE25 ha iniziato la sua avventura nella competizione con il 2-0 contro la Dynamo Kyiv nella prima giornata e ha esteso la serie di imbattibilità del Palace a 19 partite. Nonostante la successiva sconfitta in Premier League, la squadra di Oliver Glasner si sta confermando una delle realtà più solide del calcio inglese in questa stagione. Il difensore Marc Guéhi e il portiere Dean Henderson sono ormai presenze fisse nella nazionale inglese, mentre l’attaccante Jean-Philippe Mateta ha ricevuto la prima convocazione con la Francia.

I principali club calcistici della capitale inglese si trovano tutti a nord del Tamigi. Finora sono state disputate oltre 500 partite UEFA nella città, ma prima del ritorno del Palace in Europa (con gli spareggi della Conference League di questa stagione) solo due gare si erano giocate a sud del fiume: la sconfitta per 2-0 del Palace contro il Samsunspor nella Coppa Intertoto 1998, e il pareggi per 1-1 del Millwall contro il Ferencváros nel primo turno di Coppa UEFA 2004/05.

Highlights: Dynamo Kyiv - Crystal Palace 0-2

'GOLačević' trascina il Celje

L’allenatore spagnolo Albert Riera si è detto preoccupato dall’eccessiva spregiudicatezza mostrata dal suo Celje nel 3-1 contro l’AEK Athens alla prima giornata, commentando con una metafora efficace: "Va bene guidare una Ferrari molto veloce ogni tanto, ma con quel tipo di guida, l’incidente è sempre dietro l’angolo". I campioni di Slovenia possono però permettersi qualche rischio in più grazie a Franko Kovačević, autore della prima tripletta della nuova Conference League.

Soprannominato “GOLačević”, il croato sta vivendo un inizio di stagione straordinario. Il 26enne è tornato in Europa quest’estate dopo un’esperienza in Corea e, con la tripletta contro l’AEK, ha raggiunto quota 20 gol stagionali, due in più di Harry Kane del Bayern nello stesso periodo. Lo scorso anno il Celje ha raggiunto gli spareggi della fase a eliminazione diretta della Conference League con sette punti, ma alla vigilia della trasferta contro lo Shamrock Rovers, Riera punta più in alto: "Sette punti non basteranno questa volta, ne vogliamo di più!".