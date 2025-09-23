Tutto quello che c'è da sapere sul gioco Indovinane Sei!

Indovinane Sei, by Betano, è il gioco che ti permetterà di vincere fantastici premi se riuscirai a indovinare i risultati di sei partite di UEFA Conference League in una giornata.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su come funziona il gioco, le scadenze, il calcolo dei punti e l'organizzazione del campionato.

Come funziona

In ogni giornata è possibile pronosticare il risultato e la prima squadra a segnare in sei partite. Le sei partite sono preselezionate e ogni squadra sarà presente in qualche momento della fase campionato. Gioca il tuo booster 2x in una partita per raddoppiare il tuo punteggio per quella partita.

Scadenze

È possibile modificare i pronostici in qualsiasi momento fino al calcio d'inizio della partita in questione. Una volta che la partita sarà iniziata, i pronostici saranno bloccati e i punti saranno aggiornati in base agli eventi della partita.

Calcolo punteggi

Per ogni partita ci sono tanti modi per fare punti:

Risultato esatto

• Indovinare il vincitore o pronosticare un pareggio: +3 punti

*Il risultato è rilevato al termine dei tempi regolamentari, cioè dopo 90 minuti, o dopo 120 minuti se la partita va ai tempi supplementari. Le partite decise ai calci di rigore sono considerate un pareggio.

Risultato corretto

• Indovina il numero di gol della squadra di casa: +2 punti

• Indovina il numero di gol della squadra in trasferta: +2 punti

• Indovina la differenza gol tra le due squadre: +3 punti

*I gol segnati ai calci di rigore non contano.

Primo gol

• Indovina la prima squadra che segna: +2 punti

*I gol segnati ai calci di rigori non contano.

Bonus sfavorite

• Indovina un risultato che meno del 10% degli altri giocatori non ha pronosticato: +5 punti

Booster

In ogni giornata puoi usare il tuo booster in una partita per massimizzare il tuo punteggio.

• Durante la fase campionato: 2x booster

Leghe

Le leghe consentono di sfidare amici, familiari e colleghi, oltre che altri giocatori di tutto il mondo.

Leghe private

Nelle leghe private puoi sfidare i tuoi amici, familiari o colleghi. Crea una lega e condividi il codice univoco con tutti coloro contro cui vuoi giocare. Non c'è limite al numero di leghe private a cui puoi partecipare, ma puoi creare un massimo di 100 leghe.

Leghe pubbliche

Verrai automaticamente inserito nella classifica globale, insieme a tutti gli altri giocatori del mondo che giocano a Indovinane Sei. A seconda delle impostazioni attivate nel tuo profilo UEFA, verrai anche aggiunto automaticamente a una lega pubblica con altre persone del tuo stesso Paese. Inoltre, potrai selezionare la tua squadra preferita e partecipare a un campionato pubblico con altre persone che tifano per la tua stessa squadra.

Fase campionato

Terminando la fase campionato al primo posto, vincerai una Vip Experience per due persone agli ottavi di finale di questa UEFA Europa League, con la collaborazione di Betano. Tu e un tuo amico, potrete assistere al riscaldamento delle squadre da bordo campo e farvi scattare una foto. Sarete poi accompagnati nell'area hospitality, dove vi verranno serviti cibo e bevande. Infine potrete prendere posto per guardare la partita da una posizione privilegiata!

Premi complessivi

Primo premio: un viaggio indimenticabile

Il vincitore assoluto si aggiudicherà due biglietti per la finale della UEFA Conference League 2026/27 a Istanbul - voli e alloggio inclusi!

Secondo premio: una maglia ufficiale e FC 26

Il secondo classificato vincerà una maglia a scelta tra quelle delle squadre che giocano nelle competizioni UEFA in questa stagione. In più, riceverà una copia di FC 26.

Terzo posto: un pallone ufficiale

Il terzo classificato riceverà un pallone ufficiale di questa edizione di UEFA Conference League.

