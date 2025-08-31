UEFA Conference League Risultati e statistiche live
Fase campionato di Conference League: il calendario per squadra

domenica 31 agosto 2025

Scopri le avversarie di ciascuna delle 36 squadre protagoniste in questa stagione.

La seconda fase campionato di sempre della UEFA Conference League prende il via il 2 ottobre e si concluderà con 18 partite in contemporanea il 18 dicembre.

Di seguito l'elenco completo delle partite di ciascuna delle 36 squadre.

Le date della fase campionato

Giornata 1: 2 ottobre 2025
Giornata 2: 23 ottobre 2025
Giornata 3: 6 novembre 2025﻿
Giornata 4: 27 novembre 2025﻿
Giornata 5: 11 dicembre 2025﻿
Giornata 6: 18 dicembre 2025

Aberdeen: le partite della fase campionato

02/10/2025: Aberdeen - Shakhtar Donetsk
23/10/2025: AEK Athens - Aberdeen (18:45)
06/11/2025: AEK Larnaca - Aberdeen (18:45)
27/11/2025: Aberdeen - Noah
11/12/2025: Aberdeen - Strasbourg
18/12/2025: Sparta Praha - Aberdeen

AEK Athens: le partite della fase campionato

02/10/2025: Celje - AEK Athens
23/10/2025: AEK Athens - Aberdeen (18:45)
06/11/2025: AEK Athens - Shamrock Rovers (18:45)
27/11/2025: Fiorentina - AEK Athens
11/12/2025: Samsunspor - AEK Athens (18:45)
18/12/2025: AEK Athens - Universitatea Craiova

AEK Larnaca: le partite della fase campionato

02/10/2025: AEK Larnaca - AZ Alkmaar
23/10/2025: Crystal Palace - AEK Larnaca
06/11/2025: AEK Larnaca - Aberdeen (18:45)
27/11/2025: Rijeka - AEK Larnaca
11/12/2025: Häcken - AEK Larnaca (18:45)
18/12/2025: AEK Larnaca - Shkëndija

AZ Alkmaar: le partite della fase campionato

02/10/2025: AEK Larnaca - AZ Alkmaar
23/10/2025: AZ Alkmaar - Slovan Bratislava
06/11/2025: Crystal Palace - AZ Alkmaar
27/11/2025: AZ Alkmaar - Shelbourne (18:45)
11/12/2025: Drita - AZ Alkmaar (18:45)
18/12/2025: AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok

Breidablik: le partite della fase campionato

02/10/2025: Lausanne-Sport - Breidablik (18:45)
23/10/2025: Breidablik - KuPS Kuopio (18:45)
06/11/2025: Shakhtar Donetsk - Breidablik (18:45)
27/11/2025: Breidablik - Samsunspor
11/12/2025: Breidablik - Shamrock Rovers (18:45)
18/12/2025: Strasbourg - Breidablik

Celje: le partite della fase campionato

02/10/2025: Celje - AEK Athens
23/10/2025: Shamrock Rovers - Celje
06/11/2025: Celje - Legia Warszawa (18:45)
27/11/2025: Sigma Olomouc - Celje (18:45)
11/12/2025: Rijeka - Celje
18/12/2025: Celje - Shelbourne

Crystal Palace: le partite della fase campionato

02/10/2025: Dynamo Kyiv - Crystal Palace (18:45)
23/10/2025: Crystal Palace - AEK Larnaca
06/11/2025: Crystal Palace - AZ Alkmaar
27/11/2025: Strasbourg - Crystal Palace
11/12/2025: Shelbourne - Crystal Palace
18/12/2025: Crystal Palace - KuPS Kuopio

Drita: le partite della fase campionato

02/10/2025: KuPS Kuopio - Drita (18:45)
23/10/2025: Drita - Omonoia (18:45)
06/11/2025: Shelbourne - Drita
27/11/2025: Drita - Shkëndija
11/12/2025: Drita - AZ Alkmaar (18:45)
18/12/2025: Rayo Vallecano - Drita

Dynamo Kyiv: le partite della fase campionato

02/10/2025: Dynamo Kyiv - Crystal Palace (18:45)
23/10/2025: Samsunspor - Dynamo Kyiv
06/11/2025: Dynamo Kyiv - Zrinjski
27/11/2025: Omonoia - Dynamo Kyiv (18:45)
11/12/2025: Fiorentina - Dynamo Kyiv (18:45)
18/12/2025: Dynamo Kyiv - Noah

Fiorentina: le partite della fase campionato

02/10/2025: Fiorentina - Sigma Olomouc
23/10/2025: SK Rapid - Fiorentina (18:45)
06/11/2025: Mainz - Fiorentina (18:45)
27/11/2025: Fiorentina - AEK Athens
11/12/2025: Fiorentina - Dynamo Kyiv (18:45)
18/12/2025: Lausanne-Sport - Fiorentina

Häcken: le partite della fase campionato

02/10/2025: Shelbourne - Häcken
23/10/2025: Häcken - Rayo Vallecano (18:45)
06/11/2025: Häcken - Strasbourg
27/11/2025: Zrinjski - Häcken (18:45)
11/12/2025: Häcken - AEK Larnaca (18:45)
18/12/2025: Slovan Bratislava - Häcken

Hamrun Spartans: le partite della fase campionato

02/10/2025: Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans (18:45)
23/10/2025: Hamrun Spartans - Lausanne-Sport
06/11/2025: Samsunspor - Hamrun Spartans (18:45)
27/11/2025: Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps (18:45)
11/12/2025: Hamrun Spartans - Shakhtar Donetsk
18/12/2025: Shamrock Rovers - Hamrun Spartans

Jagiellonia Białystok: le partite della fase campionato

02/10/2025: Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans (18:45)
23/10/2025: Strasbourg - Jagiellonia Białystok (18:45)
06/11/2025: Shkëndija - Jagiellonia Białystok
27/11/2025: Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio
11/12/2025: Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano (18:45)
18/12/2025: AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok

KuPS Kuopio: le partite della fase campionato

02/10/2025: KuPS Kuopio - Drita (18:45)
23/10/2025: Breidablik - KuPS Kuopio (18:45)
06/11/2025: KuPS Kuopio - Slovan Bratislava (18:45)
27/11/2025: Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio
11/12/2025: KuPS Kuopio - Lausanne-Sport
18/12/2025: Crystal Palace - KuPS Kuopio

Lausanne-Sport: le partite della fase campionato

02/10/2025: Lausanne-Sport - Breidablik (18:45)
23/10/2025: Hamrun Spartans - Lausanne-Sport
06/11/2025: Lausanne-Sport - Omonoia
27/11/2025: Lech Poznań - Lausanne-Sport (18:45)
11/12/2025: KuPS Kuopio - Lausanne-Sport
18/12/2025: Lausanne-Sport - Fiorentina

Lech Poznań: le partite della fase campionato

02/10/2025: Lech Poznań - SK Rapid (18:45)
23/10/2025: Lincoln Red Imps - Lech Poznań
06/11/2025: Rayo Vallecano - Lech Poznań
27/11/2025: Lech Poznań - Lausanne-Sport (18:45)
11/12/2025: Lech Poznań - Mainz
18/12/2025: Sigma Olomouc - Lech Poznań

Legia Warszawa: le partite della fase campionato

02/10/2025: Legia Warszawa - Samsunspor
23/10/2025: Shakhtar Donetsk - Legia Warszawa (18:45)
06/11/2025: Celje - Legia Warszawa (18:45)
27/11/2025: Legia Warszawa - Sparta Praha
11/12/2025: Noah - Legia Warszawa (18:45)
18/12/2025: Legia Warszawa - Lincoln Red Imps

Lincoln Red Imps: le partite della fase campionato

02/10/2025: Zrinjski - Lincoln Red Imps (18:45)
23/10/2025: Lincoln Red Imps - Lech Poznań
06/11/2025: Lincoln Red Imps - Rijeka
27/11/2025: Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps (18:45)
11/12/2025: Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc
18/12/2025: Legia Warszawa - Lincoln Red Imps

Mainz: le partite della fase campionato

02/10/2025: Omonoia - Mainz (18:45)
23/10/2025: Mainz - Zrinjski
06/11/2025: Mainz - Fiorentina (18:45)
27/11/2025: Universitatea Craiova - Mainz (18:45)
11/12/2025: Lech Poznań - Mainz
18/12/2025: Mainz - Samsunspor

Noah: le partite della fase campionato

02/10/2025: Noah - Rijeka (18:45)
23/10/2025: Universitatea Craiova - Noah
06/11/2025: Noah - Sigma Olomouc (18:45)
27/11/2025: Aberdeen - Noah
11/12/2025: Noah - Legia Warszawa (18:45)
18/12/2025: Dynamo Kyiv - Noah

Omonoia: le partite della fase campionato

02/10/2025: Omonoia - Mainz (18:45)
23/10/2025: Drita - Omonoia (18:45)
06/11/2025: Lausanne-Sport - Omonoia
27/11/2025: Omonoia - Dynamo Kyiv (18:45)
11/12/2025: SK Rapid - Omonoia
18/12/2025: Omonoia - Raków

Raków: le partite della fase campionato

02/10/2025: Raków - Universitatea Craiova
23/10/2025: Sigma Olomouc - Raków
06/11/2025: Sparta Praha - Raków (18:45)
27/11/2025: Raków - SK Rapid (18:45)
11/12/2025: Raków - Zrinjski
18/12/2025: Omonoia - Raków

Rayo Vallecano: le partite della fase campionato

02/10/2025: Rayo Vallecano - Shkëndija (18:45)
23/10/2025: Häcken - Rayo Vallecano (18:45)
06/11/2025: Rayo Vallecano - Lech Poznań
27/11/2025: Slovan Bratislava - Rayo Vallecano (18:45)
11/12/2025: Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano (18:45)
18/12/2025: Rayo Vallecano - Drita

Rijeka: le partite della fase campionato

02/10/2025: Noah - Rijeka (18:45)
23/10/2025: Rijeka - Sparta Praha (18:45)
06/11/2025: Lincoln Red Imps - Rijeka
27/11/2025: Rijeka - AEK Larnaca
11/12/2025: Rijeka - Celje
18/12/2025: Shakhtar Donetsk - Rijeka

Samsunspor: le partite della fase campionato

02/10/2025: Legia Warszawa - Samsunspor
23/10/2025: Samsunspor - Dynamo Kyiv
06/11/2025: Samsunspor - Hamrun Spartans (18:45)
27/11/2025: Breidablik - Samsunspor
11/12/2025: Samsunspor - AEK Athens (18:45)
18/12/2025: Mainz - Samsunspor

Shakhtar Donetsk: le partite della fase campionato

02/10/2025: Aberdeen - Shakhtar Donetsk
23/10/2025: Shakhtar Donetsk - Legia Warszawa (18:45)
06/11/2025: Shakhtar Donetsk - Breidablik (18:45)
27/11/2025: Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk
11/12/2025: Hamrun Spartans - Shakhtar Donetsk
18/12/2025: Shakhtar Donetsk - Rijeka

Shamrock Rovers: le partite della fase campionato

02/10/2025: Sparta Praha - Shamrock Rovers
23/10/2025: Shamrock Rovers - Celje
06/11/2025: AEK Athens - Shamrock Rovers (18:45)
27/11/2025: Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk
11/12/2025: Breidablik - Shamrock Rovers (18:45)
18/12/2025: Shamrock Rovers - Hamrun Spartans

Shelbourne: le partite della fase campionato

02/10/2025: Shelbourne - Häcken
23/10/2025: Shkëndija - Shelbourne (18:45)
06/11/2025: Shelbourne - Drita
27/11/2025: AZ Alkmaar - Shelbourne (18:45)
11/12/2025: Shelbourne - Crystal Palace
18/12/2025: Celje - Shelbourne

Shkëndija: le partite della fase campionato

02/10/2025: Rayo Vallecano - Shkëndija (18:45)
23/10/2025: Shkëndija - Shelbourne (18:45)
06/11/2025: Shkëndija - Jagiellonia Białystok
27/11/2025: Drita - Shkëndija
11/12/2025: Shkëndija - Slovan Bratislava (18:45)
18/12/2025: AEK Larnaca - Shkëndija

Sigma Olomouc: le partite della fase campionato

02/10/2025: Fiorentina - Sigma Olomouc
23/10/2025: Sigma Olomouc - Raków
06/11/2025: Noah - Sigma Olomouc (18:45)
27/11/2025: Sigma Olomouc - Celje (18:45)
11/12/2025: Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc
18/12/2025: Sigma Olomouc - Lech Poznań

SK Rapid: le partite della fase campionato

02/10/2025: Lech Poznań - SK Rapid (18:45)
23/10/2025: SK Rapid - Fiorentina (18:45)
06/11/2025: SK Rapid - Universitatea Craiova
27/11/2025: Raków - SK Rapid (18:45)
11/12/2025: SK Rapid - Omonoia
18/12/2025: Zrinjski - SK Rapid

Slovan Bratislava: le partite della fase campionato

02/10/2025: Slovan Bratislava - Strasbourg
23/10/2025: AZ Alkmaar - Slovan Bratislava
06/11/2025: KuPS Kuopio - Slovan Bratislava (18:45)
27/11/2025: Slovan Bratislava - Rayo Vallecano (18:45)
11/12/2025: Shkëndija - Slovan Bratislava (18:45)
18/12/2025: Slovan Bratislava - Häcken

Sparta Praha: le partite della fase campionato

02/10/2025: Sparta Praha - Shamrock Rovers
23/10/2025: Rijeka - Sparta Praha (18:45)
06/11/2025: Sparta Praha - Raków (18:45)
27/11/2025: Legia Warszawa - Sparta Praha
11/12/2025: Universitatea Craiova - Sparta Praha (18:45)
18/12/2025: Sparta Praha - Aberdeen

Strasbourg: le partite della fase campionato

02/10/2025: Slovan Bratislava - Strasbourg
23/10/2025: Strasbourg - Jagiellonia Białystok (18:45)
06/11/2025: Häcken - Strasbourg
27/11/2025: Strasbourg - Crystal Palace
11/12/2025: Aberdeen - Strasbourg
18/12/2025: Strasbourg - Breidablik

Universitatea Craiova: le partite della fase campionato

02/10/2025: Raków - Universitatea Craiova
23/10/2025: Universitatea Craiova - Noah
06/11/2025: SK Rapid - Universitatea Craiova
27/11/2025: Universitatea Craiova - Mainz (18:45)
11/12/2025: Universitatea Craiova - Sparta Praha (18:45)
18/12/2025: AEK Athens - Universitatea Craiova

Zrinjski: le partite della fase campionato

02/10/2025: Zrinjski - Lincoln Red Imps (18:45)
23/10/2025: Mainz - Zrinjski
06/11/2025: Dynamo Kyiv - Zrinjski
27/11/2025: Zrinjski - Häcken (18:45)
11/12/2025: Raków - Zrinjski
18/12/2025: Zrinjski - SK Rapid

