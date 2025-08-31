Fase campionato di Conference League: il calendario per squadra
domenica 31 agosto 2025
Scopri le avversarie di ciascuna delle 36 squadre protagoniste in questa stagione.
La seconda fase campionato di sempre della UEFA Conference League prende il via il 2 ottobre e si concluderà con 18 partite in contemporanea il 18 dicembre.
Di seguito l'elenco completo delle partite di ciascuna delle 36 squadre.
Le date della fase campionato
Giornata 1: 2 ottobre 2025
Giornata 2: 23 ottobre 2025
Giornata 3: 6 novembre 2025
Giornata 4: 27 novembre 2025
Giornata 5: 11 dicembre 2025
Giornata 6: 18 dicembre 2025
Aberdeen: le partite della fase campionato
02/10/2025: Aberdeen - Shakhtar Donetsk
23/10/2025: AEK Athens - Aberdeen (18:45)
06/11/2025: AEK Larnaca - Aberdeen (18:45)
27/11/2025: Aberdeen - Noah
11/12/2025: Aberdeen - Strasbourg
18/12/2025: Sparta Praha - Aberdeen
AEK Athens: le partite della fase campionato
02/10/2025: Celje - AEK Athens
23/10/2025: AEK Athens - Aberdeen (18:45)
06/11/2025: AEK Athens - Shamrock Rovers (18:45)
27/11/2025: Fiorentina - AEK Athens
11/12/2025: Samsunspor - AEK Athens (18:45)
18/12/2025: AEK Athens - Universitatea Craiova
AEK Larnaca: le partite della fase campionato
02/10/2025: AEK Larnaca - AZ Alkmaar
23/10/2025: Crystal Palace - AEK Larnaca
06/11/2025: AEK Larnaca - Aberdeen (18:45)
27/11/2025: Rijeka - AEK Larnaca
11/12/2025: Häcken - AEK Larnaca (18:45)
18/12/2025: AEK Larnaca - Shkëndija
AZ Alkmaar: le partite della fase campionato
02/10/2025: AEK Larnaca - AZ Alkmaar
23/10/2025: AZ Alkmaar - Slovan Bratislava
06/11/2025: Crystal Palace - AZ Alkmaar
27/11/2025: AZ Alkmaar - Shelbourne (18:45)
11/12/2025: Drita - AZ Alkmaar (18:45)
18/12/2025: AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok
Breidablik: le partite della fase campionato
02/10/2025: Lausanne-Sport - Breidablik (18:45)
23/10/2025: Breidablik - KuPS Kuopio (18:45)
06/11/2025: Shakhtar Donetsk - Breidablik (18:45)
27/11/2025: Breidablik - Samsunspor
11/12/2025: Breidablik - Shamrock Rovers (18:45)
18/12/2025: Strasbourg - Breidablik
Celje: le partite della fase campionato
02/10/2025: Celje - AEK Athens
23/10/2025: Shamrock Rovers - Celje
06/11/2025: Celje - Legia Warszawa (18:45)
27/11/2025: Sigma Olomouc - Celje (18:45)
11/12/2025: Rijeka - Celje
18/12/2025: Celje - Shelbourne
Crystal Palace: le partite della fase campionato
02/10/2025: Dynamo Kyiv - Crystal Palace (18:45)
23/10/2025: Crystal Palace - AEK Larnaca
06/11/2025: Crystal Palace - AZ Alkmaar
27/11/2025: Strasbourg - Crystal Palace
11/12/2025: Shelbourne - Crystal Palace
18/12/2025: Crystal Palace - KuPS Kuopio
Drita: le partite della fase campionato
02/10/2025: KuPS Kuopio - Drita (18:45)
23/10/2025: Drita - Omonoia (18:45)
06/11/2025: Shelbourne - Drita
27/11/2025: Drita - Shkëndija
11/12/2025: Drita - AZ Alkmaar (18:45)
18/12/2025: Rayo Vallecano - Drita
Dynamo Kyiv: le partite della fase campionato
02/10/2025: Dynamo Kyiv - Crystal Palace (18:45)
23/10/2025: Samsunspor - Dynamo Kyiv
06/11/2025: Dynamo Kyiv - Zrinjski
27/11/2025: Omonoia - Dynamo Kyiv (18:45)
11/12/2025: Fiorentina - Dynamo Kyiv (18:45)
18/12/2025: Dynamo Kyiv - Noah
Fiorentina: le partite della fase campionato
02/10/2025: Fiorentina - Sigma Olomouc
23/10/2025: SK Rapid - Fiorentina (18:45)
06/11/2025: Mainz - Fiorentina (18:45)
27/11/2025: Fiorentina - AEK Athens
11/12/2025: Fiorentina - Dynamo Kyiv (18:45)
18/12/2025: Lausanne-Sport - Fiorentina
Häcken: le partite della fase campionato
02/10/2025: Shelbourne - Häcken
23/10/2025: Häcken - Rayo Vallecano (18:45)
06/11/2025: Häcken - Strasbourg
27/11/2025: Zrinjski - Häcken (18:45)
11/12/2025: Häcken - AEK Larnaca (18:45)
18/12/2025: Slovan Bratislava - Häcken
Hamrun Spartans: le partite della fase campionato
02/10/2025: Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans (18:45)
23/10/2025: Hamrun Spartans - Lausanne-Sport
06/11/2025: Samsunspor - Hamrun Spartans (18:45)
27/11/2025: Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps (18:45)
11/12/2025: Hamrun Spartans - Shakhtar Donetsk
18/12/2025: Shamrock Rovers - Hamrun Spartans
Jagiellonia Białystok: le partite della fase campionato
02/10/2025: Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans (18:45)
23/10/2025: Strasbourg - Jagiellonia Białystok (18:45)
06/11/2025: Shkëndija - Jagiellonia Białystok
27/11/2025: Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio
11/12/2025: Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano (18:45)
18/12/2025: AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok
KuPS Kuopio: le partite della fase campionato
02/10/2025: KuPS Kuopio - Drita (18:45)
23/10/2025: Breidablik - KuPS Kuopio (18:45)
06/11/2025: KuPS Kuopio - Slovan Bratislava (18:45)
27/11/2025: Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio
11/12/2025: KuPS Kuopio - Lausanne-Sport
18/12/2025: Crystal Palace - KuPS Kuopio
Lausanne-Sport: le partite della fase campionato
02/10/2025: Lausanne-Sport - Breidablik (18:45)
23/10/2025: Hamrun Spartans - Lausanne-Sport
06/11/2025: Lausanne-Sport - Omonoia
27/11/2025: Lech Poznań - Lausanne-Sport (18:45)
11/12/2025: KuPS Kuopio - Lausanne-Sport
18/12/2025: Lausanne-Sport - Fiorentina
Lech Poznań: le partite della fase campionato
02/10/2025: Lech Poznań - SK Rapid (18:45)
23/10/2025: Lincoln Red Imps - Lech Poznań
06/11/2025: Rayo Vallecano - Lech Poznań
27/11/2025: Lech Poznań - Lausanne-Sport (18:45)
11/12/2025: Lech Poznań - Mainz
18/12/2025: Sigma Olomouc - Lech Poznań
Legia Warszawa: le partite della fase campionato
02/10/2025: Legia Warszawa - Samsunspor
23/10/2025: Shakhtar Donetsk - Legia Warszawa (18:45)
06/11/2025: Celje - Legia Warszawa (18:45)
27/11/2025: Legia Warszawa - Sparta Praha
11/12/2025: Noah - Legia Warszawa (18:45)
18/12/2025: Legia Warszawa - Lincoln Red Imps
Lincoln Red Imps: le partite della fase campionato
02/10/2025: Zrinjski - Lincoln Red Imps (18:45)
23/10/2025: Lincoln Red Imps - Lech Poznań
06/11/2025: Lincoln Red Imps - Rijeka
27/11/2025: Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps (18:45)
11/12/2025: Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc
18/12/2025: Legia Warszawa - Lincoln Red Imps
Mainz: le partite della fase campionato
02/10/2025: Omonoia - Mainz (18:45)
23/10/2025: Mainz - Zrinjski
06/11/2025: Mainz - Fiorentina (18:45)
27/11/2025: Universitatea Craiova - Mainz (18:45)
11/12/2025: Lech Poznań - Mainz
18/12/2025: Mainz - Samsunspor
Noah: le partite della fase campionato
02/10/2025: Noah - Rijeka (18:45)
23/10/2025: Universitatea Craiova - Noah
06/11/2025: Noah - Sigma Olomouc (18:45)
27/11/2025: Aberdeen - Noah
11/12/2025: Noah - Legia Warszawa (18:45)
18/12/2025: Dynamo Kyiv - Noah
Omonoia: le partite della fase campionato
02/10/2025: Omonoia - Mainz (18:45)
23/10/2025: Drita - Omonoia (18:45)
06/11/2025: Lausanne-Sport - Omonoia
27/11/2025: Omonoia - Dynamo Kyiv (18:45)
11/12/2025: SK Rapid - Omonoia
18/12/2025: Omonoia - Raków
Raków: le partite della fase campionato
02/10/2025: Raków - Universitatea Craiova
23/10/2025: Sigma Olomouc - Raków
06/11/2025: Sparta Praha - Raków (18:45)
27/11/2025: Raków - SK Rapid (18:45)
11/12/2025: Raków - Zrinjski
18/12/2025: Omonoia - Raków
Rayo Vallecano: le partite della fase campionato
02/10/2025: Rayo Vallecano - Shkëndija (18:45)
23/10/2025: Häcken - Rayo Vallecano (18:45)
06/11/2025: Rayo Vallecano - Lech Poznań
27/11/2025: Slovan Bratislava - Rayo Vallecano (18:45)
11/12/2025: Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano (18:45)
18/12/2025: Rayo Vallecano - Drita
Rijeka: le partite della fase campionato
02/10/2025: Noah - Rijeka (18:45)
23/10/2025: Rijeka - Sparta Praha (18:45)
06/11/2025: Lincoln Red Imps - Rijeka
27/11/2025: Rijeka - AEK Larnaca
11/12/2025: Rijeka - Celje
18/12/2025: Shakhtar Donetsk - Rijeka
Samsunspor: le partite della fase campionato
02/10/2025: Legia Warszawa - Samsunspor
23/10/2025: Samsunspor - Dynamo Kyiv
06/11/2025: Samsunspor - Hamrun Spartans (18:45)
27/11/2025: Breidablik - Samsunspor
11/12/2025: Samsunspor - AEK Athens (18:45)
18/12/2025: Mainz - Samsunspor
Shakhtar Donetsk: le partite della fase campionato
02/10/2025: Aberdeen - Shakhtar Donetsk
23/10/2025: Shakhtar Donetsk - Legia Warszawa (18:45)
06/11/2025: Shakhtar Donetsk - Breidablik (18:45)
27/11/2025: Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk
11/12/2025: Hamrun Spartans - Shakhtar Donetsk
18/12/2025: Shakhtar Donetsk - Rijeka
Shamrock Rovers: le partite della fase campionato
02/10/2025: Sparta Praha - Shamrock Rovers
23/10/2025: Shamrock Rovers - Celje
06/11/2025: AEK Athens - Shamrock Rovers (18:45)
27/11/2025: Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk
11/12/2025: Breidablik - Shamrock Rovers (18:45)
18/12/2025: Shamrock Rovers - Hamrun Spartans
Shelbourne: le partite della fase campionato
02/10/2025: Shelbourne - Häcken
23/10/2025: Shkëndija - Shelbourne (18:45)
06/11/2025: Shelbourne - Drita
27/11/2025: AZ Alkmaar - Shelbourne (18:45)
11/12/2025: Shelbourne - Crystal Palace
18/12/2025: Celje - Shelbourne
Shkëndija: le partite della fase campionato
02/10/2025: Rayo Vallecano - Shkëndija (18:45)
23/10/2025: Shkëndija - Shelbourne (18:45)
06/11/2025: Shkëndija - Jagiellonia Białystok
27/11/2025: Drita - Shkëndija
11/12/2025: Shkëndija - Slovan Bratislava (18:45)
18/12/2025: AEK Larnaca - Shkëndija
Sigma Olomouc: le partite della fase campionato
02/10/2025: Fiorentina - Sigma Olomouc
23/10/2025: Sigma Olomouc - Raków
06/11/2025: Noah - Sigma Olomouc (18:45)
27/11/2025: Sigma Olomouc - Celje (18:45)
11/12/2025: Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc
18/12/2025: Sigma Olomouc - Lech Poznań
SK Rapid: le partite della fase campionato
02/10/2025: Lech Poznań - SK Rapid (18:45)
23/10/2025: SK Rapid - Fiorentina (18:45)
06/11/2025: SK Rapid - Universitatea Craiova
27/11/2025: Raków - SK Rapid (18:45)
11/12/2025: SK Rapid - Omonoia
18/12/2025: Zrinjski - SK Rapid
Slovan Bratislava: le partite della fase campionato
02/10/2025: Slovan Bratislava - Strasbourg
23/10/2025: AZ Alkmaar - Slovan Bratislava
06/11/2025: KuPS Kuopio - Slovan Bratislava (18:45)
27/11/2025: Slovan Bratislava - Rayo Vallecano (18:45)
11/12/2025: Shkëndija - Slovan Bratislava (18:45)
18/12/2025: Slovan Bratislava - Häcken
Sparta Praha: le partite della fase campionato
02/10/2025: Sparta Praha - Shamrock Rovers
23/10/2025: Rijeka - Sparta Praha (18:45)
06/11/2025: Sparta Praha - Raków (18:45)
27/11/2025: Legia Warszawa - Sparta Praha
11/12/2025: Universitatea Craiova - Sparta Praha (18:45)
18/12/2025: Sparta Praha - Aberdeen
Strasbourg: le partite della fase campionato
02/10/2025: Slovan Bratislava - Strasbourg
23/10/2025: Strasbourg - Jagiellonia Białystok (18:45)
06/11/2025: Häcken - Strasbourg
27/11/2025: Strasbourg - Crystal Palace
11/12/2025: Aberdeen - Strasbourg
18/12/2025: Strasbourg - Breidablik
Universitatea Craiova: le partite della fase campionato
02/10/2025: Raków - Universitatea Craiova
23/10/2025: Universitatea Craiova - Noah
06/11/2025: SK Rapid - Universitatea Craiova
27/11/2025: Universitatea Craiova - Mainz (18:45)
11/12/2025: Universitatea Craiova - Sparta Praha (18:45)
18/12/2025: AEK Athens - Universitatea Craiova
Zrinjski: le partite della fase campionato
02/10/2025: Zrinjski - Lincoln Red Imps (18:45)
23/10/2025: Mainz - Zrinjski
06/11/2025: Dynamo Kyiv - Zrinjski
27/11/2025: Zrinjski - Häcken (18:45)
11/12/2025: Raków - Zrinjski
18/12/2025: Zrinjski - SK Rapid