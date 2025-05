Assaggia l'Azione: i sapori di Breslavia

Questa serie di Taste the Action, presentata da Just Eat Takeaway.com, ci ha portato in giro per l'Europa in lungo e in largo, ma c'è solo un posto dove possiamo concludere tutto: Breslavia, la città ospitante della finale di UEFA Conference League 2025.

Daniyal Khan inizia il suo tour gastronomico assaggiando un ottimo petto d'anatra con purè cremoso e mele, prima di approfondire la cucina polacca. Prima ci sono i pierogi, i ravioli che sono il piatto nazionale polacco, seguiti da uno stufato tradizionale, il gulasch di manzo.

E per finire? Un 'camino dolce': sarebbe scortese non farlo in questa parte del mondo.

