I numeri della Conference League 2024/25

Le statistiche non includono le qualificazioni se non diversamente indicato.

1 Il Víkingur Reykjavík è diventato la prima squadra islandese a vincere una partita della fase a gironi/fase campionato di una competizione UEFA maschile. È anche la prima a vincere una partita della fase a eliminazione diretta, quella di andata degli spareggi contro il Panathinaikos.

1 Lo spareggio per la fase a eliminazione diretta tra Omonoia e Pafos, vinto complessivamente 3-2 da quest'ultimo, è stato il primo incontro assoluto tra due squadre cipriote nella storia delle competizioni UEFA.

1 Il Larne è stato il primo club che ha rappresentato l'Irlanda del Nord nelle competizioni UEFA.

2 Il Noah, squadra di Yerevan, è stato solo il secondo club armeno a partecipare alla fase a gironi/fase campionato di una competizione UEFA.

2 Solo due squadre hanno terminato la fase campionato imbattute: Chelsea (V6 P0 S0) e Vitória SC (V4 P2 S0).

3 Il Chelsea è solo la terza squadra ad aver chiuso a punteggio pieno la fase a gironi/fase campionato della competizione dopo Viktoria Plzeň (2023/24) e West Ham (2022/23).

5 Il Chelsea è la prima squadra a vincere tutte e cinque le competizioni UEFA per club maschili: UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, Supercoppa UEFA e Coppa delle Coppe UEFA.

Highlights finale: Real Betis - Chelsea 1-4

6 Marc Guiu è stato il capocannoniere della prima fase campionato, arrivando a sei gol con una tripletta alla sesta giornata.

8 La vittoria per 8-0 del Chelsea contro il Noah alla terza giornata è stata la più ampia di sempre in Conference League, con sei marcatori diversi. La Fiorentina ha poi registrato la seconda vittoria più ampia alla quinta giornata battendo il Lask 7-0 a Firenze.

8 Gol segnati da Afimico Pululu dello Jagellonia, capocannoniere della stagione, e assist serviti dal primatista stagionale, Svit Sešlar del Celje.

Capocannoniere della Conference League: Afimico Pululu

9 La vittoria per 5-4 del Lugano contro il Celje ai supplementari al ritorno degli ottavi di finale è stata la partita con il punteggio più alto nella storia della Conference League. Dopo l'1-0 per il Celje all'andata e il 5-4 al ritorno per la squadra svizzera, l'incontro è proseguito ai supplementari e quindi ai rigori, con la formazione slovena che si è imposta 3-1.

Highlights: Lugano - Celje 5-4 (1-3 dcr)

16 Michael Noonan è diventato il più giovane marcatore nella storia della Conference League, a soli 16 anni e 197 giorni, segnando l'unico gol nella vittoria dello Shamrock Rovers sul Molde nello spareggio di andata per la fase a eliminazione diretta.

16 I 16 gol segnati dal Chelsea nelle prime tre partite della fase campionato rappresentano il totale più alto di sempre nelle competizioni UEFA maggiori.

26 Il Chelsea è stato il club più prolifico della fase campionato con 26 gol. I Blues sono arrivati anche a pari merito con Legia Warszawa e SK Rapid per minor numero di gol subiti, cinque.

36 Tutte le squadre della fase campionato hanno totalizzato almeno un punto. Il Larne è stata l'ultima a sbloccarsi, battendo il Gent alla sesta giornata dopo aver perso le prime cinque partite.

Highlights: Larne - Gent 1-0

36 Il terzino destro del Celje, Juanjo Nieto, ha subito 36 falli, più di qualsiasi altro giocatore nella competizione.

42 Gol segnati dal Chelsea in questa stagione, otto in più rispetto alla Fiorentina (seconda).

43 Marek Matějovský è diventato il giocatore più anziano di sempre in Conference League scendendo in campo per il Mladá Boleslav a 43 anni e 358 giorni nella vittoria per 1-0 sullo Jagellonia a dicembre.

56 Le 18 partite simultanee alla sesta giornata hanno prodotto 56 gol, più di tre a partita in media. Le due gare con il punteggio più alto sono terminate 4-3, con Molde e TSC che hanno battuto rispettivamente Noah e Mladá Boleslav assicurandosi un posto agli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

246 Tiri in porta del Betis in 14 partite, 24 in più del Chelsea (che però ha giocato due gare in meno).

451 Gol segnati dall'inizio della fase campionato, per una media di 2,95 a partita e una rete ogni 31 minuti.