Assaggia l'Azione: i sapori di Stoccolma

Stoccolma è la destinazione di Daniyal Khan nell'ultimo episodio di Assaggia l'Azione by Just Eat Takeaway.com.

Non si può andare in Svezia senza provare le sue celebri polpette, anche se, come sottolinea Daniyal, "non sono affatto svedesi. Sono state portate dalla Turchia dal re Carlo XII dopo il suo esilio nell'Impero Ottomano". Ogni giorno si impara qualcosa di nuovo.

La tappa successiva è in uno dei tipici Korv Bar della città, dove gli hot dog svedesi sono il piatto forte. "Salsiccia speziata, pane croccante e crauti, è il menù perfetto da gustare nel giorno di una partita a Stoccolma", ha ammesso Daniyal.

Dopo tutte queste emozioni è il momento della Fika (una pausa per ricaricare le energie), con "caffè, torta e un momento di relax", prima di un'ultima sosta per provare la fisksoppa, una zuppa "ricca e saporita" in cui "si sente il sapore del mare in ogni boccone".

