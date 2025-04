Semifinali di UEFA Conference League: i temi delle gare di andata

Un posto nella finale a Breslavia attende le vincitrici delle due appetitose semifinali di Conference League: Real Betis-Fiorentina e Chelsea-Djurgården.

UEFA.com presenta in anteprima le gare di andata di giovedì 1° maggio.

Calci d'inizio ore 21:00 CET.

Il Real Betis disputerà la sua prima semifinale europea dopo aver eliminato lo Jagellonia ai quarti. "Abbiamo cercato di controllare la partita per portare a termine il nostro compito e ce l'abbiamo fatta", ha detto il tecnico Manuel Pellegrini dopo aver ottenuto una vittoria complessiva per 3-1. "Ora dobbiamo concentrarci sulla Fiorentina per andare in finale".

I viola sono la squadra più esperta di questo turno, avendo raggiunto e superato le semifinali di Conference League nelle ultime due stagioni, ma anche il Betis ha giocatori che conoscono bene la competizione.

Vincitore del torneo con il West Ham proprio contro la Fiorentina nel 2023, Pablo Fornals crede nelle possibilità del Betis, che ha cambiato marcia dopo una partenza in sordina. "Si dice sempre che le cose non sono come iniziano, ma come finiscono, e speriamo che finiscano bene", ha detto il centrocampista, 29 anni.

Un giocatore chiave sarà l'attaccante Cédric Bakambu, che finora ha segnato sette gol in Conference League: meglio di lui ha fatto solo Afimico Pululu dello Jagiellonia, che però è stato eliminato.

Highlights: Jagiellonia - Real Betis 1-1

Battuta in finale nelle ultime due Conference League, la Fiorentina vuole andare fino in fondo e spera di iniziare con una vittoria. "Stavolta vogliamo fare un passo in più", ha dichiarato Fabiano Parisi dopo il successo di misura ai quarti di finale contro il Celje.

Suggellata da un 2-2 in casa, la qualificazione con un 4-3 complessivo ha messo a dura prova la resilienza e il carattere della squadra di Raffaele Palladino, che ha applaudito i suoi giocatori per il coraggio dimostrato. "Siamo stati bravi a reagire subito e a superare le difficoltà", ha commentato.

Uno dei giocatori viola più in forma è Rolando Mandragora, autore di cinque reti in sei partite di Conference League. "È stato un gol importante, che ci ha permesso di arrivare al prossimo turno", ha detto il centrocampista, 27 anni. "Per ora ci godiamo il momento, poi penseremo a dopo".

Highlights: Fiorentina - Celje 2-2

Lo sapevi? La Fiorentina ha vinto solo due partite su 14 contro le squadre spagnole nelle competizioni UEFA (P4 S8), mentre il Real Betis è imbattuto da cinque gare europee contro le italiane (V3 P2).

Le semifinaliste

Come il Betis, anche il Djurgården fa il suo debutto in una semifinale europea. Il Chelsea ha un curriculum molto più lungo, in cui figurano due titoli in UEFA Champions League e due in UEFA Europa League, ma gli ottimi risultati stagionali danno molta fiducia ai padroni di casa.

Proprio come era accaduto agli ottavi di finale, il club svedese ha rimediato a una sconfitta all'andata e ha superato i quarti, battendo l'SK Rapid 4-1 ai supplementari a Vienna. Il Chelsea si è invece assicurato un posto grazie alla vittoria all'andata a Stamford Bridge, ma la sconfitta per 2-1 al ritorno sul campo del Legia Warszawa ha lasciato l'amaro in bocca. "È stata una battuta d'arresto", ha commentati il tecnico Enzo Maresca dopo aver vinto nove partite su nove in Conference League.

I Blues vanno a Stoccolma con qualcosa da dimostrare, ma tornare alla vittoria non sarà affatto semplice. "Loro sono qui perché stanno facendo bene", ha detto Maresca a proposito del Djurgården. "Non si può sottovalutare nessuna squadra, non lo abbiamo mai fatto".

Uno dei giocatori del Chelsea più in evidenza è stato Jadon Sancho, che dopo due assist all'andata ha servito quello per il gol del pareggio di Marc Cucurella al ritorno. I suoi cinque assist totali sono eguagliati solo da Tokmac Nguen, avversario in semifinale, e superati da Svit Sešlar del Celje.

Highlights: Chelsea - Legia Varsavia 1-2

Lo sapevi? L'ultima volta che il Chelsea ha raggiunto una semifinale europea, ha poi vinto la competizione (UEFA Champions League 2020/21).