Avventure Europee: una visita a Vienna e una partita dell'SK Rapid

Con sole 48 ore di tempo a disposizione nella capitale austriaca, il content creator Ben Black si è recato in un luogo simbolo della città, ha fatto un giro nella ruota panoramica e visitato un palazzo storico, il tutto prima di entrare in campo per assistere all'epica sfida del ritorno dei quarti di finale di UEFA Conference League tra SK Rapid e Djurgården. Vi raccontiamo l'itinerario di Ben per l'ultima edizione di Avventure Europee by Enterprise Rent-A-Car.

La Cattedrale di Santo Stefano è stata la prima tappa del suo viaggio. Costruita in gran parte nel XIV secolo per volere del duca Rodolfo IV, la cattedrale domina Stephansplatz (la piazza principale del centro) ed è un simbolo della città e della ricchezza della Casa d'Asburgo, che governò gran parte dell'Europa centrale nel Medioevo e nel primo periodo dell'era moderna.

Successivamente si è diretto a sud-est del centro di Vienna verso il parco divertimenti del Prater, inaugurato nel XVIII secolo, la cui attrazione iconica è la Wiener Riesenrad, ovvero la ruota panoramica. Aperta nel 1895, è stata la più grande al mondo nel suo genere fino al 1985 e continua ad attrarre turisti da tutto il mondo, offrendo una splendida vista panoramica sulla città.

Infine, Black ha potuto ammirare le atmosfere sfarzose degli Asburgo al Palazzo di Schönbrunn. Il castello di Schönbrunn, che significa "bella primavera", vanta 1.441 stanze oltre a un giardino immenso, ed era la casa estiva della dinastia regnante, ma oggi è un museo.

