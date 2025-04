Avventure Europee: Siviglia

In questo episodio di Avventure Europee con Enterprise Rent-A-Car, DavidMC esplora Siviglia e si cimenta come giardiniere in vista del quarto di finale di UEFA Conference League tra Real Betis e Jagiellonia.

Il content creator dà il via alle sue 48 ore a Siviglia visitando le principali attrazioni della città, come la Cattedrale, per poi dirigersi all'Estadio Benito Villamarín, terreno di gioco del Real Betis.

Allo stadio, DavidMC viene accolto dal giardiniere del Real Betis, che lo invita ad aiutarlo a preparare il campo. "È stato piuttosto facile", commenta mentre pianta le bandierine del calcio d'angolo.

Dopo gli incarichi successivi, come spazzare le panchine e gonfiare il pallone della partita, il lavoro di DavidMC è terminato e lui è libero di godersi la vittoria casalinga per 2-0.

