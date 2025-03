Quarti di finale UEFA Conference League: cosa guardare nelle partite d'andata

Legia Warszawa, Real Betis, Celje e Djurgården proveranno a sfruttare il fattore casa nell'andata dei quarti di finale di UEFA Conference League.

UEFA.com vi racconta gli spunti più interessanti delle sfide di giovedì 10 aprile.

Fai i tuoi pronostici col Bracket!

Dopo aver vinto gli ottavi contro i norvegesi del Molde, il Legia di Gonçalo Feio si prepara al suo primo quarto europeo che mancava dalla Coppa delle Coppe del 1990/91, ma ad attenderlo ci sarà la favorita assoluta della Conference League: il Chelsea. Il difensore Paweł Wszołek è entusiasta. "Sono contento di affrontare il Chelsea", ha dichiarato il 33enne, "Sono affascinato dalla Premier League fin da quando ero bambino. Non siamo spacciati, soprattutto nella partita in casa".

Il Legia ha giocato delle ottime partite a Varsavia in questa stagione europea (V5 P1 S1), ma il Chelsea di Enzo Maresca (alla prima trasferta in Polonia in gare ufficiali) ha vinto le ultime otto partite di Conference League tra casa e trasferta. Il centrocampista Kiernan Dewsbury-Hall ha detto: "Rispettiamo tutte le squadre, ma sappiamo che qualità e mentalità abbiamo in squadra. Abbiamo ancora tre turni prima di sollevare la coppa, e ora siamo concentrati solo sui quarti di finale".

Lo sapevi? Per il Legia è la 15esima partita europea di questa stagione, il che significa che hanno giocato più partite europee di tutti in questa stagione.

Highlights: Legia Warszawa - Molde 2-0 

Con Cédric Bakambu e Isco entrambi in un ottimo momento di forma, il Real Betis sembra favorito sulla carta contro una delle due squadre polacche che hanno raggiunto i quarti di finale. Tuttavia, l'allenatore Manuel Pellegrini ha voluto ricordare alla sua squadra di non pensare ai turni successivi ma concentrarsi esclusivamente su questa sfida. "Non si può pensare alla finale quando i quarti di finale non sono ancora stati giocati", ha spiegato. "Se lo Jagiellonia è arrivato fin qui, è merito delle sue qualità. Ogni avversario è impegnativo".

Lo Jagiellonia ha vinto il suo primo titolo polacco la scorsa stagione e rimane in corsa per confermarsi campione di Polonia anche in questa, nonostante gli impegni in Conference League. La squadra può contare sulle reti di Afimico Pululu, che attualmente è il capocannoniere della competizione, e sulla saggezza dell'allenatore Adrian Siemieniec. "In casa del Betis non sarà un'amichevole, ma una battaglia per un posto in semifinale di Conference League!", ha detto. "Anche solo a dirlo sembra incredibile. Nessuno se lo aspettava. Dobbiamo apprezzare questo momento, perché sebbene questa squadra abbia una storia lunga e ricca di successi, questo è il suo periodo migliore in assoluto".

Lo sapevi? Lo Jagiellonia ha tre giocatori spagnoli: il difensore Adrian Dieguez, il centrocampista Miki Villar e l'attaccante Jesús Imaz, alla sua settima stagione con il club.

Highlights: Vitória SC - Real Betis 0-4 

Accoppiamenti semifinali Real Betis/Jagiellonia - Celje/Fiorentina

Chelsea/Legia - Djurgården/SK Rapid* *Se il Chelsea si qualifica e il Tottenham raggiunge le semifinali di Europa League, la sfida del Chelsea sarà invertita.

I campioni sloveni del Celje sono stati protagonisti di una delle partite più belle agli ottavi, quando hanno perso 5-4 in casa del Lugano dopo i tempi supplementari ma hanno vinto 3-1 ai calci di rigore. La loro ricompensa: la prima sfida in assoluto contro una squadra italiana. Il tecnico spagnolo Albert Riera, che per un breve periodo è stato alla guida dell'Udinese, ha cercato di 'incattivire' la sua squadra dopo aver scoperto che aveva ricevuto meno cartellini di tutti nel campionato sloveno. "Non vogliamo lottare per il premio per chi riceve meno cartellini", ha detto. "Non fa per noi".

Secondi in Conference League nelle ultime due stagioni, i viola hanno vinto tutte e quattro le loro partite in casa dall'inizio della fase campionato, ma il loro bilancio in trasferta in questa stagione è stato meno convincente: V1 P1 S2. Tuttavia, l'allenatore Raffaele Palladino punta in alto. "Voglio portare la Fiorentina il più lontano possibile", ha aggiunto Palladino. "Questa è stata una stagione con molti alti e bassi, ma stiamo migliorando, sia come gruppo che individualmente. Sto vedendo alcune cose buone, sia in allenamento che in partita".

Lo sapevi? Le squadre slovene hanno giocato sette partite in casa contro avversari italiani in competizioni UEFA per club maschili. Il bilancio in casa è V1 P1 S5.

Highlights: Lugano - Celje 5-4 (1-3 dcr)

Arrivato sulla panchina del Djurgården a dicembre, il finlandese Jani Honkavaara ha ammesso che per lui è tutto nuovo dopo il successo negli ottavi contro il Pafos. "Come allenatore sono sempre uscito al secondo o terzo turno", ha scherzato. L'esterno Tobias Gulliksen ha parlato a nome di tutta la squadra quando ha commentato il risultato raggiunto: "È assolutamente fantastico, è meraviglioso". Nella sfida interna contro l'SK Rapid, il Djurgården dovrà mettere da parte l'euforia per proseguire il filotto che li ha visti vincitori negli ultimi tre incontri europei a Stoccolma.

L'SK si reca in Svezia per la terza volta nella sua storia: le due precedenti visite hanno portato una vittoria per 2-0 (a Malmö nel 1961) e un pareggio per 1-1 (in casa dell'Örgryte nel 2000). La vittoria del '61 in casa del Malmö è arrivata nella migliore stagione europea dei viennesi, quando sono arrivati sino alle semifinali di Coppa dei Campioni. Gli svedesi si affideranno ancora una volta al centrocampista Louis Schaub, autore del gol della vittoria agli ottavi contro il Borac, per tornare a giocare una semifinale europea. "Siamo arrivati sino a qui lavorando molto duramente", ha detto Schaub.

Lo sapevi? Per il Djurgården si tratta del primo quarto di finale continentale da quando, nel 1955/56, raggiunse i quarti di finale della prima Coppa dei Campioni, quando perse tra andata e ritorno contro gli scozzesi dell'Hibernian.