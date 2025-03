Taste the Action: i sapori Vienna

Dopo aver assaggiato le delizie di Atene, Dublino, Siviglia, Edimburgo e Bruges, Daniyal Khan esplora la scena gastronomica di Vienna nell'ultimo episodio di Taste the Action, presentato da Just Eat Takeaway.com.

Vienna è famosa per la sua ricca tradizione musicale, ma Khan ha potuto scoprire che la capitale austriaca tocca le giuste note in tanti modi. "Con la Wiener Schnitzel, questa città farà cantare anche le vostre papille gustative", afferma.

Il suo viaggio culinario continua con un assaggio di pancake salati e dolci: il Frittatensuppe, una tradizionale zuppa di manzo con strisce di pancake fritte, e il Kaiserschmarrn, un dolce che si presenta in soffici pezzi sminuzzati. Khan conclude con un'altra dolce delizia, la celebre Sachertorte, osservando che, sebbene la sua origine sia dibattuta, "una cosa è certa: questa torta al cioccolato ha un sapore incredibile."

Dopo aver assaggiato le tipicità di Vienna, Khan conclude con un assaggio del suo calcio, assistendo ad una partita di UEFA Conference League dell'SK Rapid. "Sazio e in attesa del fischio d'inizio, può andare meglio di così?"

